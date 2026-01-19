¿Cuánto dinero público se gasta en España cada día? Así se financian servicios como sanidad, educación o defensa

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

En España, el Estado funciona como una maquinaria colectiva. Contamos con hospitales que atienden pacientes las 24 horas, transporte público para desplazarnos por los municipios, centros educativos que abren sus puertas cada mañana, infraestructuras como carreteras y alumbrado público, y fuerzas de seguridad que operan todos los días del año. Los servicios públicos permiten que la vida cotidiana funcione con normalidad, y todo ese engranaje, denominado Estado de bienestar, tiene un coste concreto y sostenido en el tiempo, financiado en gran parte a través de los impuestos. Y en cifras, el gasto público de nuestro país equivale, de media, a casi dos millones de euros al día.

Según los datos más recientes recogidos por Datosmacro, que corresponden a 2024, el gasto público anual en España alcanzó los 725.001 millones de euros, tras incrementarse en 44.776 millones, un 6,58% más que el año anterior. Esta cantidad supuso el 45,5% del Producto Interior Bruto (PIB), apenas una décima por encima del peso que tenía en 2023. Así, dividiendo el gasto total entre los 365 días del año, España se gasta por jornada cerca de 1.986.304 euros.

A finales de 2024, España contaba con más de 49 millones de habitantes. Así, el gasto público en 2024 por persona se situó en 14.767 euros, lo que supone invertir más de 40 euros de dinero público al día por residente. Esta cifra representó un incremento de 779 euros más al año que en 2023 y de más de 4.000 euros respecto a 2014. Y es que, hace diez años, el gasto público anual por ciudadano era de tan solo 10.072 euros.

Sanidad en cifras: la inversión diaria en cuidados y servicios

No obstante, cabe recalcar que estas cifras no significan que cada ciudadano aporte de forma directa esa cantidad. Tanto el gasto público por habitante como el gasto por días son medias estadísticas que sirven para dimensionar el esfuerzo colectivo. Los recursos que sostienen el Estado de bienestar se recaudan a través de un sistema impositivo progresivo, en el que las aportaciones varían según la renta y la capacidad económica. Así se financian servicios que se consumen de manera colectiva, y que forman parte de la red de protección y de oportunidades que operan de forma continua.

La sanidad pública española deja sin realizar casi dos millones de cirugías por la saturación de las listas de espera.

De esta manera, el Ministerio de Hacienda gestiona y coordina la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, en los que se incluye la distribución de las partidas para los distintos servicios. De entre todos, la sanidad es una de las principales partidas de gasto público. En 2024, siempre según los últimos datos disponibles, el desembolso destinado a este ámbito superó los 106.000 millones de euros (106.331.861 euros) tras crecer en 5.224.608 euros, lo que representó el 14,85% del gasto total. Por habitante, el gasto sanitario anual fue de 2.187 euros, 96 euros más que en 2023.

En términos del PIB, la sanidad pública supuso hace dos años el 6,68%, ligeramente por debajo del año anterior. Y, traducido al gasto diario, el sistema sanitario público consume 291.320,17 euros cada día.

Cómo se distribuye el gasto público en defensa y educación

Por otro lado, el presupuesto destinado a defensa también aumentó en 2024, aunque de una manera más reducida dentro del conjunto del gasto público. La inversión alcanzó los 22.832,5 millones de euros, tras crecer en 791,8 millones, un 3,7% más que el año anterior. Esta partida representó el 3,2% del gasto público total y el 1,43% del PIB. De media, el gasto por habitante al año fue de 467 euros, 11 euros más que el año anterior, y el gasto diario en defensa se sitúa en 62.554,80 euros.

Por último, en educación, el gasto público rondó los 63.380 millones de euros en 2024, según los datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Esta cifra supuso un incremento del 6% respecto al año anterior y equivale aproximadamente al 4,7% del PIB. Específicamente, el gasto anual por alumno se situó en 6.979 euros, lo que representa el 27% del PIB por habitante. Repartido a lo largo del año, el sistema educativo público requirió una inversión media de 173.643,84 euros al día.