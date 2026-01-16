España gana por cuarto año consecutivo los Music Moves Europe 2026, los Grammy para artistas emergentes en Europa y la antesala de estrellas como Dua Lipa

La artista originaria de Barcelona pisará suelo mexicano por primera vez. (Cortesía)

Europa les premió y el éxito se les aseguró. Como si fuera una profecía, los Music Moves Europe Awards, los premios que reconocen a los mejores artistas emergentes de Europa, han funcionado como un imán de éxito en los últimos años. También para artistas de la casa. Por este escenario han pasado nombres premiados como Dua Lipa o Adele antes de conquistar las listas internacionales. En 2026, esa profecía vuelve a cumplirse con acento español: España ha ganado un premio por cuarto año consecutivo.

La gran protagonista de esta edición ha sido la catalana Lia Kali, que se ha alzado este viernes con el Grand Jury Music Moves Europe Award 2026, el galardón más importante, además del premio del público.

El jurado internacional ha seleccionado a seis ganadores entre los 15 artistas nominados, valorando su capacidad para conectar con audiencias más allá de sus países de origen, el impacto de sus primeros álbumes y su presencia en festivales europeos. Junto a Lia Kali, el palmarés de los MME 2026 lo completan Camille Yembe (Bélgica), Carpetman (Ucrania), Della (Chipre), Sarah Julia (Países Bajos) y Sofie Royer (Austria).

De forma paralela, el público ha podido votar online a su artista favorito. El resultado ha vuelto a sonreír a España: Lia Kali se ha llevado también el Public Choice Award.

Rosalía y Ralphie Choo en 'Omega', ambos ganadores de un premio MME.

La entrega de los galardones ha tenido lugar durante el festival Eurosonic Noorderslag, que este año celebra su 40º aniversario. “La escena musical europea sigue prosperando gracias a su diversidad, creatividad y voces artísticas audaces. Los Music Moves Europe celebran a los artistas que están dando forma al sonido del futuro de nuestro continente y llevándolo más allá de sus fronteras”, ha celebrado el comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef.

Más allá del prestigio simbólico, los premios incluyen un importante impulso económico. Cada uno de los cinco ganadores del MME Award recibe 10.000 euros, mientras que el ganador del Grand Jury Award, en este caso la intérprete de La vida sin ti, suma, además, un bono de 5.000 euros para hacer que su gira sea sostenible. Por si fuera poco, a la artista se le añade otros 5.000 euros extra por haber ganado el premio del público. En total, Lia Kali se lleva 20.000 euros.

A esto se añade un programa educativo para todos los nominados, que les permite conocer en profundidad el funcionamiento de la industria musical y aprender de profesionales consolidados.

Rosalía, Judeline o Ralphie Choo

Los 15 artistas nominados, incluida Lia Kali, estarán invitados a un programa educativo para comprender la industria musical y aprender de profesionales consagrados, así como a actuar en el Festival Eurosonic Noorderslag, y en el Festival Reeperbahn, en septiembre de 2026.

Entrevista a Judeline.

España encadena cuatro ediciones consecutivas colocando a sus artistas entre los nombres clave del palmarés. Pese a que el año pasado, el Grand Jury Award fue para Francia, el protagonismo español llegó de la mano de Judeline. Un año antes, en 2024, España volvió a destacar con Ralphie Choo, uno de los ganadores de los MME y ejemplo de una nueva escena que diluye fronteras entre pop, electrónica y vanguardia.

Por si fuera poco, la racha sigue. En 2023, la cantante de pop-flamenco Queralt Lahoz también recibió el premio MME. Dos años antes, en 2021, el reconocimiento llegó para Melenas, banda (femenina) de pop-rock pamplonesa y a nadie le sorprenderá que Rosalía también consiguiera el mismo galardón en 2019, un año después de publicar su segundo álbum, El Mal Querer.