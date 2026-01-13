España Cultura

Ni ‘Homeland’ ni ‘Slow Horses’: esta serie de suspense de Prime Video inspirada en una famosa novela regresa diez años después con una nueva temporada

Tom Hiddleston protagoniza este ‘thriller’ de espías que ya conquistó a la crítica y el público con su primera entrega

Tom Hiddleston regresa en la nueva temporada de 'El infiltrado'. (Prime Video)

Hay series que dejan huella y, sin ninguna duda, El Infiltrado es una de ellas. La serie británica de espionaje marcó un hito en 2016 con una propuesta más que solvente adaptando la novela homónima de John le Carré, autor superventas especializado en las historias de espías (él mismo lo fue), convirtiéndose en un éxito instantáneo y en un referente a la altura de series como Homeland o Slow Horses.

Ahora, una década después, El Infiltrado regresa con seis nuevos episodios. Tom Hiddleston, convertido ahora en una estrella internacional tras interpretar a Loki en el universo cinematográfico de Marvel, retoma su papel como Jonathan Pine, el exsoldado convertido en un agente encubierto sumergido en el mundo criminal.

Tráiler de la primera temporada 'El infiltrado'. (Prime Video)

Preguntado por la revista Elle acerca de la razón por la que tienen tanto éxito las series como El infiltrado, el actor reflexionaba sobre la idea de John le Carré de “el mundo secreto” del espionaje. “Los espías deben intimar con sus enemigos para extraerles información, solo para traicionarlos. Y esa es una danza de seducción y traición que muchos de nosotros simplemente no podríamos llevar a cabo”.

Hugh Laurie, Olivia Colman y Elizabeth Debicki siguen en el reparto

La trama de los nuevos episodios se sitúa cuatro años después de lo que vimos en la primera temporada, y ahora veremos cómo Pine dirigirá una unidad de vigilancia llamada Los Búhos Nocturnos para recabar información sobre actividades delictivas en varios de los principales hoteles de Londres.

Hiddleston no es el único que se mantiene de la primera temporada: Hugh Laurie, Olivia Colman y Elizabeth Debicki se mantienen en un elenco que incorporará nombres destacados como el de Camila Morrone y el de Diego Calva. En el apartado creativo, David Farr repite en el rol de guionista. Eso sí, si en la primera parte de la serie Susanne Bier fue la encargada de dirigir todos los episodios, en esta ocasión la realización ha quedado a cargo de Georgie Banks-Davies.

Con los tres primeros episodios ya disponibles en Prime Video, la nueva entrega de esta mítica serie ha convencido a la mayoría de la crítica especializada. “La esperada segunda temporada del thriller trotamundos es irresistible”, afirman desde la BBC, mientras que The Guardian celebra que la serie, diez años después, siga estando “un nivel por encima del resto de thrillers de espionaje”.

Diego Calva, en la nueva temporada de 'El infiltrado'. (Prime Video)

“En esta nueva trama, nada es lo que parece”

De este modo, todo parece indicar que el regreso de El infiltrado se convertirá en uno de los lanzamientos más destacados de los primeros meses de 2026. Un hecho insólito si se tiene en cuenta que, en un mercado donde las plataformas se dan cada vez más prisa en ofrecer nuevos capítulos de sus mejores series, en este caso la segunda temporada llega diez años después.

Eso sí, para poder ver la nueva entrega al completo todavía habrá que esperar unas semanas. A los tres episodios ya en la plataforma habrá que añadirle tres más, que irán estrenándose semanalmente hasta el 1 de febrero, fecha en la que asistiremos al desenlace de la trama. “En esta nueva trama, nada es lo que parece”, advierte Tom Hiddleston. No le falta razón.

