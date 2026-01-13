George Clooney responde a las críticas de Tarantino a estos actores: “Sería un honor trabajar con ellos”

George Clooney y Amal Clooney en los Globos de Oro. REUTERS/Daniel Cole

Durante la gala de los Movies for Grownups Awards de la AARP, George Clooney subió al escenario para recoger el premio a mejor actor por su papel en Jay Kelly. En un momento clave de su discurso, el actor abordó públicamente la reciente polémica provocada por Quentin Tarantino, quien había criticado duramente a varios colegas del sector. “Paul Dano y Owen Wilson y Matthew Lillard, sería un honor trabajar con esos actores, estaría honrado”, afirmó Clooney ante el público. La declaración no fue casual: respondía de forma directa a los comentarios del director de Pulp Fiction quien, un mes antes, había calificado a Dano como “el actor más débil del sindicato”, manifestado que “no soporta” a Wilson y asegurado abiertamente que Lillard no le interesa como intérprete.

Las palabras de Tarantino, divulgadas en diciembre de 2025, desencadenaron una oleada de reacciones en la industria. El director no solo se refirió con dureza a Dano, Wilson y Lillard, sino que también aprovechó para lanzar un dardo contra Clooney, al decir que el ganador del Oscar no era una estrella de cine. Las declaraciones, pronunciadas durante una entrevista, se sumaban a la ya larga lista de opiniones controvertidas del cineasta sobre los actores contemporáneos. Tarantino, famoso por su estilo frontal y sin filtros, consolidó así un clima de tensión entre figuras relevantes de Hollywood, generando debates acerca del respeto y la valoración profesional dentro del gremio.

En su discurso, Clooney no se limitó a responder a los ataques personales ni a defender a sus colegas. Dio un paso más allá y empleó el momento para reflexionar sobre el ambiente actual en la industria del entretenimiento y en la sociedad en general. “Vivimos en una época de crueldad. No necesitamos sumar más crueldad”, sentenció el actor, en una alusión clara tanto a los comentarios de Tarantino como al clima de hostilidad que, según él, impera en ciertos círculos. Clooney recalcó la importancia de la empatía y el apoyo mutuo, subrayando que su afinidad con otros actores se basa en años de experiencia compartida y en el reconocimiento del valor profesional y humano de sus compañeros. Para el intérprete, la grandeza de una producción reside en la pasión y el respeto con que se trata a quienes participan en ella.

El famoso actor de cine Jay Kelly (George Clooney) se embarca en un viaje de autodescubrimiento que lo lleva a enfrentar su pasado y su presente en compañía de su fiel mánager Ron (Adam Sandler). Una película conmovedora y llena de humor que retrata la coexistencia de los arrepentimientos y los triunfos de la vida. (Netflix)

Una época de crueldad y una relación deteriorada

La relación profesional previa entre Clooney y Tarantino añade un matiz particular a la controversia. Ambos compartieron pantalla en la cinta Abierto hasta el amanecer (1996), dirigida por Robert Rodriguez, donde Clooney protagonizaba junto a Tarantino, quien también actuaba en el filme. Este pasado en común no impidió que el director, en declaraciones a la revista GQ a finales de 2024, desestimara la carrera de Clooney, negándole el estatus de “estrella de cine” y comparándolo desfavorablemente con figuras como Brad Pitt. “Quentin dijo algunas cosas sobre mí recientemente, así que estoy un poco irritado con él”, admitió Clooney en esa entrevista. Para muchos observadores, este cruce de declaraciones refleja no solo rivalidades personales, sino también el debate sobre los criterios de éxito y reconocimiento en la industria cinematográfica.

Durante la ceremonia, Clooney aprovechó también para expresar su gratitud por el equipo que lo acompañó en Jay Kelly, particularmente hacia el director Noah Baumbach y la actriz Laura Dern. “El guion es precioso. No podía creer mi suerte de interpretar este papel”, manifestó. Además, subrayó la fortuna de poder reencontrarse con Dern, con quien trabajó en su primer largometraje, Grizzly II: Revenge. Para Clooney, el rodaje de Jay Kelly fue una experiencia marcada por el apoyo y la complicidad profesional, elementos que considera esenciales para afrontar los retos que, según sus propias palabras, se avecinan en los próximos años dentro del sector audiovisual.