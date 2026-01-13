España Cultura

El emocionante discurso de Finn Wolfhard en el documental de Netflix sobre el final de ‘Stranger Things’: “Ahora tengo más amigos”

El actor es uno de los protagonistas de esta producción que la plataforma ha estrenado con el cierre de la serie

El documental Una última aventura: Así se hizo Stranger Things 5 expone una de las escenas más emotivas del rodaje final de la exitosa serie de Netflix. Ross Duffer tomó la palabra para revelar que la producción de la quinta temporada requirió “237 días, 6.725 tomas, lo que suma 630 horas de material”, cifras que evidencian una labor titánica. Pero el momento que más resonó entre el equipo fue el discurso de Finn Wolfhard, quien, tras grabar su última escena como Mike Wheeler, confesó: Empecé este show cuando tenía 12 años con estos chicos. Me sentía solo de niño, pero al hablar con los Duffer por primera vez sentí que tenía amigos. Ahora tengo muchos más amigos”. Esta declaración se convirtió en un reflejo del impacto humano y personal que la serie dejó en sus protagonistas y en quienes participaron en su creación.

El estreno del documental tuvo lugar el 12 de enero en Netflix, apenas unos días después de que la serie original llegara a su desenlace tras cinco temporadas. La expectación generada por el final se trasladó inmediatamente a este nuevo material, que promete a los seguidores una visión inédita del proceso de producción y del ambiente vivido en el set durante el cierre de la historia de Hawkins. El lanzamiento del documental reavivó el interés por el fenómeno Stranger Things y reunió a los fans frente a la pantalla para conocer los detalles ocultos detrás de una de las series más vistas de la plataforma.

Desde los primeros minutos, la obra dirigida por Martina Radwan pone el foco en el valor del trabajo en equipo. La narrativa arranca mostrando a los hermanos Duffer prácticamente solos y avanza hasta el momento en que pronuncian el “wrap” oficial para Sadie Sink, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp y Finn Wolfhard. El recorrido visual evidencia cómo cientos de personas trabajaron incansablemente durante años para reconstruir Hawkins, el Upside Down y el Abyss. Así, el documental establece un paralelismo entre el esfuerzo colectivo fuera de cámara y la dinámica de los personajes dentro de la serie, quienes también debieron unirse para enfrentar amenazas como Vecna y el Mind Flayer. El mensaje subyacente es claro: la magia de Stranger Things no fue producto de la casualidad ni de la tecnología, sino de la colaboración de un equipo vasto y diverso.

Finn Wolfhard se erige como uno de los protagonistas en el documental sobre el final de 'Stranger Things' REUTERS/Mike Blake

La profecía de Wolfhard

No obstante, la recepción del documental estuvo marcada por la polarización entre los seguidores de la serie. Una parte importante de los fans acudió a la plataforma con la expectativa de profundizar en la creación de la última temporada, pero, según se aprecia en los foros en línea, muchos aprovecharon la ocasión para criticar las decisiones creativas de los Duffer, señalar inconsistencias narrativas y expresar su descontento con el desenlace. Esta reacción ha generado debate sobre el nivel de reconocimiento que merece el equipo detrás de cámaras, y sobre la tendencia de las audiencias a juzgar sin considerar la magnitud del esfuerzo involucrado en una superproducción de este tipo. No hay que olvidar que el propio Wolfhard había reconocido su temor de que el final de la serie tuviese un efecto parecido al de Juego de tronos, como así ha sucedido.

Al final, Una última aventura: Así se hizo Stranger Things 5 lanza una reflexión sobre el sacrificio personal de quienes dedicaron años de su vida a este proyecto. Los miembros del equipo no solo invirtieron tiempo, sino también energía y emociones, afrontando retos personales y profesionales para sacar adelante una historia que marcó a millones de espectadores. El documental invita a valorar no solo el producto final, sino la compleja red de personas que lo hizo posible, y apunta a que, más allá de las críticas, el verdadero logro de Stranger Things reside en la fuerza del trabajo en equipo y en la pasión colectiva que permitió llevarlo a la pantalla.

