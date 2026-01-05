‘Stranger Things’ tendrá un documental sobre la última temporada

Netflix anunció el lanzamiento de un documental que promete mostrar cómo se construyó el cierre de la serie Créditos: YouTube/Netflix

El universo de Stranger Things se prepara para una despedida definitiva. Tras el estreno de la quinta y última temporada, Netflix anunció el lanzamiento de un documental que promete mostrar, desde adentro, cómo se construyó el cierre de una de las series más influyentes de la televisión contemporánea.

One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 llegará a la plataforma el lunes 12 de enero y funcionará como un último viaje para el elenco, el equipo creativo y los millones de fanáticos que acompañaron la historia durante casi una década.

Dirigido por Martina Radwan, el documental es presentado por Netflix como “una mirada íntima a los años de esfuerzo y trabajo artesanal que dieron forma a la entrega final de la serie generacional creada por los hermanos Duffer”.

Los hermanos Duffer mostrarán los desafíos de grabar la quinta temporada de "Stranger Things". (Captura de video)

La producción estuvo a cargo de Angus Wall, Terry Leonard y Kent Kubena, y fue realizada por MakeMake Productions, con acceso total a los sets, ensayos, rodajes y momentos más sensibles del equipo durante la filmación de la temporada final.

Radwan pasó un año completo acompañando al elenco y a los creadores en el set, una experiencia que definió como profundamente transformadora.

“Estoy infinitamente agradecida a los hermanos Duffer por confiarme un asiento en primera fila de este viaje increíble”, señaló la directora en un comunicado.

Y añadió: “Verlos trabajar tan de cerca y traer esta serie tan querida a la vida, en tiempo real, fue una experiencia única. Solo lamento no haber podido viajar en el tiempo para documentar las temporadas uno a cuatro”.

Martina Radwan pasó un año entero con los hermanos Duffer y el elenco. (Captura de video)

La realizadora destacó además la generosidad del equipo, desde los actores hasta los colaboradores históricos de la serie, quienes compartieron abiertamente recuerdos, emociones y aprendizajes acumulados a lo largo de diez años de trabajo creativo.

“Los Duffer siempre empujan los límites e inspiran a todos a ser mejores. Su proceso representa todo lo que amo del cine”, afirmó.

Stranger Things fue creada por Matt y Ross Duffer y producida por Upside Down Pictures junto a 21 Laps Entertainment. Para los hermanos, el documental no es solo un complemento para los fans, sino también una reivindicación de un tipo de contenido que, según ellos, se ha ido perdiendo con el declive del formato físico.

“Crecimos viendo documentales detrás de escena como los de El Señor de los Anillos, que mostraban cómo se hacía realmente una gran producción. Queríamos recuperar ese espíritu y mostrar los engranajes reales de una serie de esta magnitud”, explicaron.

Los hermanos Duffer querían mostrar cómo se creó "Stranger Things". (Captura de video)

Según los Duffer, One Last Adventure busca ser tanto una carta de amor a los seguidores de Stranger Things como una pieza inspiradora para quienes sienten curiosidad por el proceso creativo detrás de una superproducción de Hollywood.

“Si amas la serie, o simplemente quieres saber cómo cobra vida una historia así, este documental es para ti”, aseguraron.

El anuncio llega poco después del estreno del episodio final de la serie, lanzado en la víspera de Año Nuevo.

El documental de "Stranger Things" llegará casi dos semanas después del final de la serie. (Captura de video)

El cierre no pasó desapercibido: el último capítulo tiene una duración de 128 minutos, una extensión poco habitual para la televisión y una clara señal de la ambición con la que los creadores decidieron despedirse.

Ambientada en el otoño de 1987, la quinta temporada muestra a los protagonistas —ya no tan niños— enfrentando su desafío final: derrotar a Vecna y sobrevivir a las consecuencias del Upside Down.