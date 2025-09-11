Daniel Day-Lewis rompe su silencio tras más de ocho años de retiro: “Después de ‘El hilo invisible’ pensé que no recobraría la fuerza”

Imagen de 'El hilo invisible'

Daniel Day-Lewis está de vuelta, pero tenía mucho que explicar. Tal y como revela el actor a la revista Rolling Stone, su decisión de regresar a la actuación después de ocho años de retiro fue motivada por un proyecto personal: Anemone, la nueva película dirigida por su hijo Ronan Day-Lewis. El filme tendrá su estreno mundial en el New York Film Festival antes de llegar a los cines el 3 de octubre. La noticia marca la reaparición de uno de los intérpretes más prestigiosos de la industria, ganador de tres Premios Oscar y famoso por el hermetismo con el que siempre ha manejado su carrera.

El retiro de Day-Lewis se remonta a 2017, tras el rodaje de El hilo invisible bajo la dirección de Paul Thomas Anderson. En ese entonces, su representante comunicó que el actor “no haría más películas”, agradeciendo a sus colaboradores y pidiendo respeto a la privacidad de su decisión. Para quienes conocían su trayectoria, aquella no fue una sorpresa total: Day-Lewis ya había tomado un descanso prolongado en 1997, durante el cual se mudó a Italia para trabajar como zapatero, antes de reaparecer en 2002 con “Gangs of New York” de Martin Scorsese.

En conversación con Rolling Stone antes del estreno de Anemone, Day-Lewis explicó los motivos detrás de su nuevo regreso. “Sentía cierta tristeza porque sabía que Ronan iba a seguir haciendo películas y yo me estaba alejando de eso”, confesó el actor. La idea de compartir un proyecto con su hijo fue el detonante: “Pensé que sería lindo hacer algo juntos y quizá mantenerlo en un formato más íntimo, sin toda la parafernalia de una gran producción”.

“No había dejado de amar el trabajo”, aseguró Day-Lewis al analizar las razones de su retiro, “pero había aspectos de la vida asociada a la profesión con los que nunca me sentí cómodo, desde el principio hasta hoy. Hay algo en ese proceso que me dejó sintiéndome vacío al final. Quiero decir, lo conocía bien. Entendía que todo formaba parte del proceso y que, al final, habría una regeneración. Y fue realmente tras El hilo invisible cuando empecé a sentir que ya no recobraría esa fuerza. Que probablemente debería alejarme de ello, porque no tenía nada más que ofrecer", reflexionaba.

Un regreso especial y familiar

En Anemone, Day-Lewis encarna a un hombre solitario que vive retirado en los bosques del norte de Inglaterra. Su rutina se ve interrumpida por la inesperada llegada de su hermano (interpretado por Sean Bean), obligándolo a confrontar un pasado lleno de sombras. El elenco se completa con Samuel Bottomley, Safia Oakley-Green y Samantha Morton. El guion es obra del propio Day-Lewis en colaboración con Ronan, basado en una idea surgida en familia.

El regreso no estuvo exento de dudas. “Tenía reservas sobre volver a la esfera pública”, admitió Day-Lewis, y durante un tiempo pensó que su papel podría recaer en otro actor. Pero la insistencia de Ronan fue decisiva: “Él dejó claro que no haría la película si yo no participaba”. La presión familiar, lejos de ser un obstáculo, encendió nuevamente la pasión creativa. “Trabajar con Ro fue pura alegría de principio a fin; ese fuego interior volvió a arder”, relató Day-Lewis, resaltando el impacto emocional de compartir el proceso con su hijo.

Al referirse a su supuesta renuncia definitiva, Day-Lewis matizó sus palabras. “Nunca quise retirarme realmente, solo dejé de hacer ese tipo de trabajo mientras hacía otra cosa. Me acusan de haberme retirado dos veces, pero nunca fue un final absoluto”. Según contó a Rolling Stone, encuentra cada vez más difícil reencontrarse con el impulso creativo a medida que envejece, pero la experiencia familiar volvió a iluminar esa necesidad artística. La película se proyectará primero en salas seleccionadas el 3 de octubre y posteriormente en todo el país a partir del 10 de octubre, bajo la distribución de Focus Features. Day-Lewis no ocultó la alegría de haber dado este paso junto a su hijo: “Pasar ese tiempo juntos ha sido una absoluta bendición”, concluía