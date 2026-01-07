Si eres fan de ‘Black Mirror’, no puedes perderte esta miniserie de Prime Video: adapta a uno de los escritores de ciencia ficción más importantes de la historia

Imagen de 'Philip K. Dick's Electric Dreams', la serie de ciencia ficción disponible en Prime Video. (Channel 4 Television)

La huella de Philip K. Dick en la ciencia ficción es innegable. Su legado ha nutrido el género con preguntas sobre el poder, la identidad y la naturaleza misma de la humanidad, inspirando a generaciones de creadores tanto en la literatura como en el cine y la televisión. Blade Runner, Minority Report, El hombre en el castillo... son muchas las ficciones que le debemos a su imaginación, aunque quizá lo más importante de todo sea que, sin él, nuestra forma de concebir (y temer) el futuro no sería la misma.

En ese terreno, la miniserie Electric Dreams de Prime Video se presenta como una propuesta ambiciosa que adapta algunos de los relatos más emblemáticos del escritor. Cada uno de sus diez episodios independientes explora universos distintos, pero todos comparten una pregunta central: las consecuencias de que, algún día, los dispositivos tecnológicos y las estrategias de control hayan cambiado por completo nuestra experiencia del mundo.

El formato de antología, tan popular en la actualidad gracias a otras series como Black Mirror, encuentra en Electric Dreams una variante que apuesta más por la reflexión que por el impacto instantáneo. Como señaló Bryan Cranston, quien además de actuar se desempeña como productor ejecutivo, el proyecto buscaba atraer tanto a seguidores del género como a quienes buscan historias que inviten a pensar, tal y como expresaban sus creadores poco antes de su estreno en declaraciones a medios estadounidenses.

'Philip K. Dick's Electric Dreams', la nueva serie de Prime Video. (Channel 4 Television)

“Cada historia es una puerta a más dudas”

La serie no buscar finales cerrados, tampoco moralejas fáciles. Varios de sus episodios dejan preguntas abiertas, mientras otros funcionan más como ejercicios de estilo que como relatos clásicos. Para algunos, esa libertad creativa es su mayor virtud: la serie resiste las respuestas simples; cada historia es una puerta a más dudas.

Cada capítulo se ambienta en contextos que van desde un futuro próximo hasta escenarios situados varios milenios adelante. Robots, realidades alternativas, colonización espacial y el control mental son solo algunos de los temas que atraviesan la serie. La ciencia ficción se convierte, de este modo, en un espejo deformante de nuestro presente.

Varios intérpretes de primer nivel protagonizan los diez capítulos de la serie

En su reparto, Electric Dreams cuenta con nombres destacados como Steve Buscemi, Terrence Howard, Richard Madden, Juno Temple y el propio Cranston, figuras consolidadas que responden a la ambición del proyecto. La amplitud del elenco permite que cada episodio cuente con una identidad propia, algo que puede verse no solo en la variedad de historias y de rostros sino también, y este podría ser un punto en contra de la producción, la desigual calidad de cada uno.

Electric Dreams está disponible en Prime Video en una única temporada de diez episodios, con una duración de entre 45 y 60 minutos cada uno. La serie puede verse de manera intermitente o en maratón, ya que no existe una continuidad narrativa entre capítulos. A cambio, la serie ofrece un gran trabajo en la factura visual y artístico, que muchas veces dejará al espectador fascinado con la combinación entre esas visiones del futuro y el espíritu inquietante y filosófico de Philip K. Dick.