España Cultura

Si eres fan de ‘Black Mirror’, no puedes perderte esta miniserie de Prime Video: adapta a uno de los escritores de ciencia ficción más importantes de la historia

Bryan Cranston, Steve Buscemi o Terrence Howard son algunos de los intérpretes que aparecen en esta inquietante producción de diez capítulos

Guardar
Imagen de 'Philip K. Dick's
Imagen de 'Philip K. Dick's Electric Dreams', la serie de ciencia ficción disponible en Prime Video. (Channel 4 Television)

La huella de Philip K. Dick en la ciencia ficción es innegable. Su legado ha nutrido el género con preguntas sobre el poder, la identidad y la naturaleza misma de la humanidad, inspirando a generaciones de creadores tanto en la literatura como en el cine y la televisión. Blade Runner, Minority Report, El hombre en el castillo... son muchas las ficciones que le debemos a su imaginación, aunque quizá lo más importante de todo sea que, sin él, nuestra forma de concebir (y temer) el futuro no sería la misma.

En ese terreno, la miniserie Electric Dreams de Prime Video se presenta como una propuesta ambiciosa que adapta algunos de los relatos más emblemáticos del escritor. Cada uno de sus diez episodios independientes explora universos distintos, pero todos comparten una pregunta central: las consecuencias de que, algún día, los dispositivos tecnológicos y las estrategias de control hayan cambiado por completo nuestra experiencia del mundo.

El formato de antología, tan popular en la actualidad gracias a otras series como Black Mirror, encuentra en Electric Dreams una variante que apuesta más por la reflexión que por el impacto instantáneo. Como señaló Bryan Cranston, quien además de actuar se desempeña como productor ejecutivo, el proyecto buscaba atraer tanto a seguidores del género como a quienes buscan historias que inviten a pensar, tal y como expresaban sus creadores poco antes de su estreno en declaraciones a medios estadounidenses.

'Philip K. Dick's Electric Dreams',
'Philip K. Dick's Electric Dreams', la nueva serie de Prime Video. (Channel 4 Television)

“Cada historia es una puerta a más dudas”

La serie no buscar finales cerrados, tampoco moralejas fáciles. Varios de sus episodios dejan preguntas abiertas, mientras otros funcionan más como ejercicios de estilo que como relatos clásicos. Para algunos, esa libertad creativa es su mayor virtud: la serie resiste las respuestas simples; cada historia es una puerta a más dudas.

Cada capítulo se ambienta en contextos que van desde un futuro próximo hasta escenarios situados varios milenios adelante. Robots, realidades alternativas, colonización espacial y el control mental son solo algunos de los temas que atraviesan la serie. La ciencia ficción se convierte, de este modo, en un espejo deformante de nuestro presente.

Varios intérpretes de primer nivel protagonizan los diez capítulos de la serie

En su reparto, Electric Dreams cuenta con nombres destacados como Steve Buscemi, Terrence Howard, Richard Madden, Juno Temple y el propio Cranston, figuras consolidadas que responden a la ambición del proyecto. La amplitud del elenco permite que cada episodio cuente con una identidad propia, algo que puede verse no solo en la variedad de historias y de rostros sino también, y este podría ser un punto en contra de la producción, la desigual calidad de cada uno.

Tráiler de la séptima temporada de 'Black Mirror'. (Netflix)

Electric Dreams está disponible en Prime Video en una única temporada de diez episodios, con una duración de entre 45 y 60 minutos cada uno. La serie puede verse de manera intermitente o en maratón, ya que no existe una continuidad narrativa entre capítulos. A cambio, la serie ofrece un gran trabajo en la factura visual y artístico, que muchas veces dejará al espectador fascinado con la combinación entre esas visiones del futuro y el espíritu inquietante y filosófico de Philip K. Dick.

Temas Relacionados

Black MirrorCiencia FicciónPrime VideoSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El duro camino de David Uclés hasta el éxito de ‘La península de las casas vacías’ y el Premio Nadal: “Nunca había tenido más de 500 euros en el banco”

El escritor ubetense pasó quince años escribiendo la famosa novela sobre la Guerra Civil, un tiempo en el que se vio obligado a sacrificar su estabilidad económica y a enfrentarse una y otra vez al rechazo editorial

El duro camino de David

Esta mujer aparece en una fotografía histórica, pero no supo que era famosa hasta 40 años después: “Una leyenda de la fuerza de la maternidad”

Florence Owens Thompson no sabía que su rostro había sido el icono de una de las mayores crisis de la historia de su país, y también la imagen que provocó que el sus gobernantes decidieran ayudar a personas como ella

Esta mujer aparece en una

Una de las comedias más premiadas de la televisión actual regresa a Disney+ con una nueva temporada: un cruce perfecto entre ‘The Office’ y ‘Merlí’

Acaba de aterrizar en la plataforma una nueva tanda de episodios de ‘Colegio Abbott’, la serie creada por Quinta Bruson

Una de las comedias más

Miley Cyrus quiere volver a actuar en el cine y lanza un mensaje a los directores: “Hola, estoy aquí”

La estrella del pop no para de recoger galardones por su canción para la película ‘Avatar: Fuego y ceniza’, mientras prepara el 20 aniversario de Hannah Montana

Miley Cyrus quiere volver a

Sydney Sweeney planea regresar a su papel de ‘La asistenta’ en la segunda parte: “Los espectadores quieren saber qué pasa después”

La intérprete se ha mostrado interesada en volver a interpretar a Millie en la continuación del ‘bestseller’ de Freida McFadden

Sydney Sweeney planea regresar a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos arrastra a Marlaska, Torres

Ábalos arrastra a Marlaska, Torres y Armengol al juicio por el caso de las mascarillas: pide su testifical ante el Supremo

Alvise Pérez apuesta por presentarse a las elecciones de Aragón tras renunciar a hacerlo en Extremadura: los cálculos electorales que hay detrás

La DGT alimenta la desconfianza en las balizas V16: un fallo deja expuestas en internet las ubicaciones reales de conductores con incidencias en carretera

Ábalos se vuelve a quedar sin abogado días antes de que el Supremo revise su prisión preventiva: Carlos Bautista abandona su defensa por impagos

Almeida acusa a Sánchez de ser un “mentiroso compulsivo” por enviar un ‘te quiero’ a Ábalos mientras decía que era “un gran desconocido”

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 7 enero

El Ayuntamiento de Madrid inicia este año la construcción de 2.500 pisos de alquiler asequible y hará dos sorteos hasta junio

La tarifa de la luz en España para este 8 de enero

Carlos Melio, abogado, sobre la baja médica: “No debes cometer estos tres errores si no quieres perder tu trabajo”

San Sebastián cierra el grifo a la concesión de licencias de viviendas y alojamientos turísticos: “Es un claro ejemplo de hacer ciudad”

DEPORTES

FC Barcelona - Athletic Club,

FC Barcelona - Athletic Club, en directo: Fermín hace el segundo para los azulgranas

Ilia Topuria se reencuentra con su exmujer, Giorgina Uzcategui, en el Juzgado y se niega a que viaje a Miami con su hija: “Esoy tranquilo”

El vigente campeón del Giro de Italia, Simon Yates, anuncia su retirada del ciclismo a los 33 años

El Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid ya conocen a sus rivales para octavos de final de la Copa del Rey

El día que el partido de la Supercopa de España de 1984 entre el FC Barcelona y el Athletic Club acabó convirtiéndose en una batalla campal