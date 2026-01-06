El actor que iba a interpretar a Amancio Ortega en una serie sobre su vida habla sobre la repentina cancelación del proyecto: “No interesó hacerlo visible”

Amancio Ortega, fundador de Inditex, la persona más rica de España en 2023, según Forbes. (EFE/Cabalar).

Es, de lejos, la persona rica más de España y una de las más ricas del mundo. Así lo demuestran los dividendos de Inditex, por los que se estima que en 2025 ganó más de 3.100 millones de euros. Sin embargo, esta cifra es solo una pequeña parte de la fortuna que Amancio Ortega lleva acumulando durante años, convertido en una figura clave dentro del tejido industrial español y, también, en un personaje tan conocido como, en el fondo, enigmático.

Porque, ¿qué sabemos de la vida de este milmillonario propietario de marcas como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka o Stradivarius, entre otras? Esa era la pregunta que iba a tratar de responder la serie de Prime Video que prometía explorar tanto la faceta pública como el lado más íntimo del fundador de Inditex... hasta que, según supimos en marzo de este año, fue cancelada de forma repentina y sin explicaciones públicas detalladas.

“El proyecto murió”

La noticia decepcionó a muchos espectadores con curiosidad por conocer a este magnate, ya que la serie prometía, y mucho. Sobre todo tras saber que el actor elegido para dar vida al empresario sería el ganador de dos premios Goya, Javier Gutiérrez. En una entrevista reciente con la entrevista Squire, el intérprete se ha pronunciado sobre la cancelación, revelando que para él supone “una espina” que todavía no se ha podido sacar.

Javier Gutiérrez, en la alfombra roja de los Premios Goya 2022.

“El proyecto murió”, explicaba en esta conversación. “Estaba muy adelantado, todos los guiones de una temporada estaban hechos. Recogía sus comienzos, las privaciones de su familia y sus inicios hasta las primeras tiendas que abrió fuera de España. Abarcaba desde niño hasta sus 50 o 60 años”.

El actor subrayó que se trataba de una serie ambiciosa que estaba lista para entrar en producción, y que incluso tenía fechas cerradas para el rodaje. “Salió la noticia de que se iba a estrenar en varios países a la vez”, añadía. “Tenía las fechas cerradas y dejé pasar otras cosas para poder embarcarme en los 6 meses de trabajo que iba a durar este proyecto. Pero, de repente, todo se vino abajo como un castillo de naipes”.

Sobre las causas de la cancelación, admitió desconocer los motivos exactos y sugirió que quizá “finalmente no interesó hacer visible a una figura tan enigmática y poco conocida, de la que apenas hay fotos. Alguien debió decir que era mejor dejarlo estar y que conservara el anonimato”.

Ensalzar su figura, pero sin esquivar su lado más polémico

El desarrollo de la serie estuvo marcado por la implicación de Prime Video y la coordinación de guiones a cargo de Ángeles González-Sinde, ganadora de un Goya. La historia se basaba en la biografía escrita por Covadonga O’Shea, Así es Amancio Ortega. El hombre que creó Zara, una obra que recorre la vida del empresario desde sus orígenes humildes hasta la creación de Inditex y el impacto global de sus marcas. El proyecto, anunciado inicialmente como un biopic fiel y transparente, fue evolucionando a medida que se discutían los posibles matices de la narrativa, en paralelo a la filtración de negociaciones con Gutiérrez para el papel principal.

El cambio de enfoque, que pasó de una producción elogiosa a la posibilidad de abordar también las polémicas en torno a las condiciones laborales en la multinacional, habría contribuido a la incertidumbre que rodeó al proyecto. La serie, coproducida por Ficción Producciones, Radio Televisión de Galicia y FORTA, contaba con un equipo de guionistas encabezado por González-Sinde y Marisol Ferrer, Mercedes Cruz y Daniela Fejerman, bajo la dirección de Norberto López-Amado.

Los hijos de Amancio Ortega: la heredera de Inditex Marta, la multimillonaria Sandra y Marcos.

Se preveía rodar en localizaciones como A Coruña, Barcelona, Nueva York, París y Lisboa, con una estructura de ocho episodios que pretendía mostrar no solo sus etapas profesionales, sino también la personalidad de un personaje cuya visión revolucionó el mundo de la moda y de los negocios.