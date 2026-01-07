España Cultura

El actor nominado al Oscar por interpretar a Donald Trump sería el nuevo fichaje de la secuela de ‘The Batman’ junto a Scarlett Johansson

El reparto de la película de Matt Reeves comienza a tomar forma gracias a nuevas incorporaciones que acompañarían a Robert Pattinson

Robert Pattinson en 'The Batman'
Robert Pattinson en 'The Batman'

Cuando parecía que la secuela de The Batman (2022) no iba a hacerse realidad, en los últimos meses el proyecto se ha reactivado de manera inesperada. La primera gran sorpresa fue la posibilidad del fichaje de Scarlett Johansson en un rol aún por confirmar, después de la salida de Zoë Kravitz como Catwoman.

Ahora, al parecer, Sebastian Stan se encuentra en negociaciones para integrarse al reparto de The Batman Parte II, la esperada continuación de la saga dirigida por Matt Reeves y encabezada por Robert Pattinson.

El actor estadounidense, nominado al Óscar recientemente por su papel en The Apprentice. La historia de Trump, volvería así al universo de los superhéroes tras su larga trayectoria como Bucky Barnes/Soldado de Invierno en las producciones de Marvel.

Entrevista A Matt Reeves (Director De The Batman) - #Entrevista

Esta nueva colaboración representaría la primera incursión de Stan en la franquicia de DC Studios. Según han adelantado diversos medios estadounidenses, por el momento tampoco no se conoce el personaje que interpretaría ni si su presencia supondría un nuevo aliado o un adversario para Bruce Wayne.

Se perfila el reparto de ‘The Batman II’

La secuela, escrita por Reeves junto a Mattson Tomlin, además de la incorporación de Scarlett Johansson al elenco, ya contaba con nombres como Colin Farrell, de regreso como Oz Cobb (conocido como el Pingüino), Jeffrey Wright en el papel del comisario James Gordon y Andy Serkis como Alfred Pennyworth. Asimismo, Barry Keoghan está previsto que retome su representación del Joker, mientras que Johansson y Stan se reencontrarían en pantalla tras compartir cartel en varias entregas del universo de los Vengadores.

Stan, además, ha trabajado anteriormente con Pattinson en la cinta El diablo a todas horas, estrenada en Netflix en 2020 y basada en la novela de Donald Roy Pollock.

La producción de The Batman Parte II tiene previsto iniciar su rodaje la próxima primavera, con vistas a un estreno mundial en salas previsto para octubre de 2027, probablemente el día 1.

Sebastian Stan en el almuerzo
Sebastian Stan en el almuerzo de los nominados a los Oscar REUTERS/Mario Anzuoni

Esta secuela continuará bajo el sello de DC Studios, liderado ahora por James Gunn y Peter Safran, quienes también ejercerán como productores junto a Dylan Clark. Aunque la película no forma parte dentro del renovado universo cinematográfico DCU, se desarrolla bajo el mismo paraguas corporativo.

Entre los próximos proyectos destacados de los estudios figuran el estreno de Supergirl el 26 de junio, Clayface el 1 de septiembre de 2026, la secuela de Superman titulada Man of Tomorrow en julio de 2027, así como una futura entrega dedicada a Wonder Woman.

Del cine de autor al de súperheroes

Stan acumula una sólida trayectoria en el género, tras más de una década encarnando al Soldado de Invierno, papel que ha retomado más recientemente en Thunderbolts, de Marvel Studios. Este último filme, sin embargo, no ha alcanzado el éxito esperado en taquilla.

Hannah John-Kamen, Lewis Pullma, Wyatt
Hannah John-Kamen, Lewis Pullma, Wyatt Russell), David Harbour, Florence Pugh y Sebastian Stan) enTHUNDERBOLTS*. Photo by Chuck Zlotnick. © 2025 MARVEL.

A ello se suma su labor en títulos de prestigio como Yo, Tonya y A Different Man. Además de sus compromisos actuales, el actor aparecerá próximamente en Vengadores: Doomsday y en el thriller Fjord, del director rumano Cristian Mungiu.

El desarrollo de The Batman Part II se ha prolongado durante meses debido al empeño de Matt Reeves y Mattson Tomlin por elevar el listón del guion tras la buena acogida de la primera entrega. “Ha sido un camino largo, pero estoy increíblemente emocionado. Estoy realmente orgulloso del guion que Mattson y yo hemos hecho”, ha asegurado Reeves.

