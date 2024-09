El director de ‘Batman 2′ desvela en qué momento se ambientará la película

'The Batman' se ambientará en invierno

Hace tan solo un par de años del regreso de uno de los superhéroes más queridos de la historia. The Batman supuso un soplo de aire fresco a la historia del icónico superhéroe de DC, que desde la trilogía de El caballero oscuro de Christopher Nolan no tenía su propia película en solitario. Entre medias le había dado vida Ben Affleck en las películas de la Liga de la justicia de Zack Snyder, pero con este reinicio había que buscar un nuevo actor. Si Matt Reeves (La guerra del planeta de los simios) había sido el encargado de dirigirla, era Robert Pattinson el escogido para dar vida al nuevo vigilante nocturno de Gotham.

La película fue todo un éxito, devolviendo a los fans la ilusión por el personaje y presentando una historia nueva en la gran pantalla. The Batman arrancaba con un joven Bruce Wayne, que apenas llevaba tiempo poniéndose la capa y que por tanto aun estaba aprendiendo los gajes del oficio y a lidiar con la criminalidad de Gotham. Sin embargo, cuando se comenzaban a encadenar una serie de asesinatos con acertijo incluido, el mejor detective del mundo se ponía manos a la obra para encontrar al responsable de aterrorizar Gotham. Así se daba de bruces con The Riddler (Paul Dano), pero también con una corrupción sistemática que llegaba desde la policía hasta las clases más altas de la política.

The Batman arrancaba justo en la noche de Halloween, pero ahora sabemos que lo más probable es que su secuela también tome una fiesta como punto de partida. Ha sido el propio director, Matt Reeves, quien ha desvelado que The Batman 2 se ambientará en fechas navideñas, ya que retomará la historia donde la deje El Pingüino, la serie que estrena próximamente Max y que explora el personaje de Colin Farrell. “La historia del Pingüino se desarrolla en las próximas semanas que te llevan hacia el final del año”, aseguraba el cineasta en una entrevista. “No tocamos Navidad ni Año Nuevo, pero nos estamos acercando”. Esto supone que, si The Batman 2 arranca donde lo deje el Oz de Colin Farrell, veremos una Gotham completamente nevada y en pleno invierno.

Robert Pattinson en 'The Batman'

Una pista fría

La pista de matt Reeves es de esas a tener en cuenta, ya que puede dar una idea también del villano que se verá en la próxima película. Hasta ahora el director se ha negado a dar más detalles, mientras el guion aun se ultima, pero las especulaciones se han detonado a raíz del tema de Batman en Navidad. Es inevitable pensar en Mr. Freeze, uno de los villanos más icónicos del superhéroe y que ya ha contado con representación en el cine tanto en su versión animada -con una película como Batman & Mr. Freeze: SubZero- como en acción real en Batman y Robin, en donde era Arnold Schwarzenegger el encargado de dar vida al villano.

Hay quien sugiere también que la gran amenaza para Batman podría ser la llamada Corte de los búhos una organización criminal y sociedad secreta que es más conocida por los cómics, y que podría tener su debut en la gran pantalla con The Batman 2. Otra opción a tener en cuenta sería la del Joker, ya que a fin de cuentas la propia The Batman dejó entrever al personaje en su escena poscréditos, aunque para ello habría que contar con el actor que se prestó a ello, Barry Keoghan. Habrá que esperar a 2026 para ver esta película y poder confirmar las sospechas, pero todo apunta a que veremos a un Batman más navideño e invernal que nunca.