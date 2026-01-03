Carlos Baute celebra desde España la captura del dictador venezolano: “Al fin el señor Trump atrapó al sátrapa de Maduro”

Carlos Baute y Nicolas Maduro, en montaje de 'Infobae' (Europa Press)

La noticia de la captura de Nicolás Maduro por parte del Ejército de Estados Unidos ya ha recorrido el mundo entero y está generando reacciones de todo tipo. No solo los políticos han dado su opinión sobre la noticia, sino también artistas como el cantante venezolano Carlos Baute, afincado en España desde hace años.

“Los venezolanos sin dormir. Al fin el señor Trump dijo que ya atrapó al sátrapa de Maduro”, ha celebrado con un curioso calificativo el artista, que nació en Caracas, a través de un vídeo compartido en sus redes sociales. Carlos Baute ha descrito lo sucedido como un “regalo de Navidad” hecho realidad: “Enhorabuena Venezuela, bendiciones, estamos atentos a las noticias, los amo, llego el día”.

El cantante siempre ha utilizado su altavoz desde España para ir contra el régimen de Maduro, que lo alejó de su propio país, por lo que no ha tardado en mostrar su alegría al descubrir la situación. En una entrevista para el ABC, Baute ya contó cuál era su mayor deseo: “Sueño con celebrar la próxima Navidad en una Venezuela libre”.

El apoyo constante de Carlos Baute a Venezuela

Además, contó al citado medio que en su país vivió las celebraciones más felices de su vida: “Las de casa, en Venezuela, con toda la familia. El olor de la cocina, las risas de todos, la sensación de estar rodeado de amor. Pero de eso hace ya más de 26 años, toda una vida. Asumo que todo eso se ha perdido para siempre, son irrepetibles y viven en mi memoria, ahora la felicidad de estas fiestas la vivo con mi mujer y mis hijos”.

En otra entrevista para El Mundo, Baute expresó su deseo de regresar a su país, que quizás se haga realidad en un futuro próximo después de los recientes acontecimientos: “No voy a volver hasta que sea libre. Queremos una Venezuela en democracia, ya sea de derechas o de izquierdas. Eso es dictadura, es comunismo”.

Carlos Baute predijo la intervención de Donald Trump

También se alegró por el premio Nobel de María Corina Machado: “Ella creo que es una mujer muy valiente pero mira dónde está, escondida. La sensación es que hay una esperanza pero luego otra vez nos vamos abajo”. Es más, aseguró que él no sería capaz de seguir sus pasos: “Yo jamás haría eso, no tengo la valentía para ello. No lo haría por mi familia”.

Carlos Baute, en imagen de archivo

Hace unos meses, el cantante ya apoyó un posible ataque del presidente estadounidense en otra entrevista para El Plural, antes de que se hiciera realidad, por lo que de alguna manera lo predijo: “Ahora con todas las armas que tiene Trump, todos los buques que hay, tenemos la esperanza de que algo pase”. Eso sí, por entonces no tenía mucha fe de que sucediese: “Si el planeta no se ha metido con lo que está pasando en Rusia y Ucrania, con más de tres años de guerra, imagínate con Venezuela, que no está oficialmente en guerra. Nadie se va a meter”.