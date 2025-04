Carlos Baute reveló que lleva años sin ir a Venezuela y dio radical solución para resolver la crisis política

Carlos Baute se refirió a la situación en Venezuela y manifestó la solución que podría tener dicho panorama - créditio @carlos_baute/Instagram

Por estos días el cantautor venezolano se encuentra en rueda de medios, concediendo entrevistas para promocionar su más reciente sencillo Volverte a ver, que le permitió reunirse con el colombiano Lucas Arnau, con el que ya tuvo éxito en su día cuando estrenaron Lo que dejaste al no volver.

Entre estas entrevistas destaca la que concedió a Desnúdate Con Eva, el programa de entrevistas de Eva Rey en YouTube.

En el primer adelanto que se difundió sobre la charla con el cantante y compositor de pop latino, se observa que tocaron lo relacionado con la situación política de Venezuela, particularmente luego de las elecciones de 2024, en las que Nicolás Maduro se autoproclamó como el vencedor de la contienda en medio de denuncias de fraude electoral por parte de la oposición y peticiones reiteradas para que se conozcan las actas de escrutinio.

“Una pena. Llevo 15 años sin poder ir a Venezuela”, expresó Baute. “Volveré cuando sea libre. Obviamente, nunca perdemos la esperanza, pero lo veo muy complicado”.

El cantante explicó que las elecciones de 2024 abrieron una posibilidad de que las cosas pudieran cambiar con una victoria de la oposición liderada por María Corina Machado y el candidato Edmundo González “Con Maria Corina y, obviamente, el presidente electo dijimos ‘Esta sí es. Salimos’ Y otra vez lo mismo. Ya están desaparecidos. Yo no sé nada”, comentó, preguntándole a Eva Rey si sabía algo de su paradero.

Cuando la periodista le dijo que varios de los opositores se encuentran radicados en Madrid, incluido Leopoldo López, el cantante remarcó que ellos ahora eran parte del pasado.

“Pero, esa es la política antigua, los que lucharon en su momento, pero ya no es la actual. La actual es María Corina”, afirmó. Acto seguido, reconoció que era una situación complicada para Machado. “Es difícil. No sé qué tipo de amenazas tendrán. No es libre. O sea, Venezuela no es libre. Entonces es complicado tener ese cargo de héroe nacional como lo han tenido todos los que han sido opositores”.

Fue entonces cuando dio pie a la que, desde su punto de vista, sería la solución para darle final al régimen de Maduro. “Pero ya después llegar al final y cumplir la meta que es liberar a Venezuela, ya eso es una cosa de militares”. Cuando Eva le señaló que con esas palabras se refería a un golpe de Estado, Baute se mostró afirmativo.

En ese momento la periodista le preguntó cómo se sentía con relación a los países que le daban su apoyo al régimen de Maduro. Cuando Eva le preguntó si eso le dolía, Baute respondió con firmeza. “Totalmente. Todos los países que sean amigos, compañeros, que haya compadreo entre Venezuela y ese país, para mí está vetado”, sentenció.

Carlos Baute y Lucas Arnau hablaron de su nueva colaboración musical

A 10 años de Lo que dejaste al no volver, el venezolano juntó fuerzas con Lucas Arnau en Volverte a ver, con el que actualizan la fórmula que en su día les permitió arrasar en la radio y las plataformas digitales. Grabada en Nueva York, fusiona el tropipop característico de Arnau con una producción actualizada y ligada al pop latino que caracteriza a Baute.

“Hay un reclamo: la gente quiere que vuelva el tropipop, que vuelvan esas canciones románticas. Nosotros somos unos románticos empedernidos y estamos haciendo ese esfuerzo de volver a ese sonido y traer esas canciones nostálgicas que la gente tanto reclama”, explicó Arnau en diálogo con Mix Radio.

En la misma charla, Baute agregó: “Juan Luis Guerra es nuestro maestro; él nos enseñó que una buena canción trasciende géneros”. En ese sentido, destacó el impacto que tiene TikTok como una plataforma que constantemente revive temas antiguos y mantiene en vigencia artistas de todo tipo. “Una canción viral puede reactivar tu carrera”, manifestó el venezolano.