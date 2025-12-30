España Cultura

La cantante Chappell Roan rectifica su admiración hacia la fallecida Brigitte Bardot: “No sabía que defendía esas locuras”

Después de expresar su admiración hacia la actriz, muchos fans le han recriminado que no estuviera al tanto de su ‘islamofobia’

Chappell Roan en la ceremonia
Chappell Roan en la ceremonia del Rock & Roll Hall of Fame en Los Angeles, California, U.S., November 8, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

La reconocida cantante estadounidense, Chappell Roan, ha tenido que matizar recientemente su homenaje a Brigitte Bardot a raíz de la polémica generada tras el fallecimiento de la icónica actriz francesa que pasó al imaginario popular gracias a películas de Jean-Luc Godard o Roger Vadim.

La artista, que había expresado su admiración por Bardot a través de un mensaje en redes sociales y ya la había homenajeado en la letra de una de sus canciones más populares, se ha retractado de sus palabras tras descubrir y reconocer los antecedentes de la intérprete relacionados con sus posturas extremistas en materia política y social.

Roan, en una primera publicación emitida el domingo, escribió: “Descanse en paz, señora Bardot. Fue mi inspiración para Red Wine Supernova”. Este guiño hacía referencia directa al verso inicial de uno de sus temas más reconocidos, que reza: “She was a playboy, Brigitte Bardot / She showed me things I didn’t know”. Sin embargo, el homenaje ha suscitado la reacción de parte de sus seguidores, quienes han recordado a la cantante el legado controvertido de Bardot fuera del ámbito cinematográfico.

La polémica se intensifica

A raíz de los comentarios recibidos, Roan ha emitido un segundo mensaje a través de Instagram Stories en el que reconoce desconocer la faceta más polémica de Bardot. Con palabras textuales, la cantante ha afirmado: “Santo cielo, no sabía que defendía todas esas locuras la señora Bardot. No lo apruebo. Es muy decepcionante enterarse de esto”.

La actriz francesa Brigitte Bardot
La actriz francesa Brigitte Bardot posa con un enorme sombrero que trajo de México, a su llegada al aeropuerto de Orly, el 27 de mayo de 1965, en París, Francia. (AP Foto/Archivo)

La figura de Bardot, elevada a mito en la cultura pop por su carrera como actriz en títulos como El desprecio (Le Mépris), ha quedado profundamente marcada en las últimas décadas por su evolución como personaje público. Mientras parte de la sociedad la recuerda por su encendida defensa de los derechos de los animales y su labor al frente de la Fundación Brigitte Bardot, fundada en los años ochenta, otro sector destaca su historial de declaraciones de carácter ultra, especialmente dirigidas contra la comunidad musulmana.

Según Le Monde, Bardot ha sido condenada en cinco ocasiones en Francia por incitación al odio racial y se ha consolidado como una figura atípica en la vida cultural del país, siendo la única celebridad que ha defendido de forma pública y prolongada postulados de extrema derecha.

El diario francés ha añadido que “su compromiso ‘animalista’ iba de la mano de su islamofobia”. Entre los antecedentes reflejados se incluye una carta abierta sobre el sacrificio animal durante la festividad musulmana de Eid al-Kebir, punto de partida de una serie de declaraciones cada vez más radicales.

Videolip de Chappell Roan, 'The Subway'

Uno de los mensajes más polémicos de Bardot, sostenía: “Ellos sacrifican a mujeres y niños, a nuestros monjes, funcionarios, turistas y a nuestras ovejas. Un día nos sacrificarán a nosotros, y nos lo habremos merecido”, en referencia a lo que denominó como una futura “Francia musulmana”.

Otras referencias culturales

La vinculación personal de Bardot con la ultraderecha ha quedado igualmente documentada a lo largo de su vida. Por ejemplo, desde los años noventa estuvo casada con Bernard d’Ormale, quien desempeñó funciones de asesor junto a Jean-Marine Le Pen, fundador del partido Frente Nacional.

Cabe destacar que Roan no es la única artista que ha citado a Bardot como icono cultural. Olivia Rodrigo recurrió a su figura en la canción Lacy con la expresión “Bardot reencarnada”, mientras que Bob Dylan ya se había referido a Bardot en su disco The Freewheelin’ Bob Dylan en 1963, con la línea: “Mi teléfono sonó y no dejaba de sonar / Es el presidente Kennedy llamándome / Me dijo: Mi amigo Bob, ¿qué necesita el país para avanzar? / Y le respondí, mi amigo John, Brigitte Bardot…”.

