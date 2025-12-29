España

El millonario patrimonio de Brigitte Bardot y la disputa por su herencia: varias viviendas en la Costa Azul, pisos en París y derechos de imagen

Según informó la ‘Fondation Brigitte Bardot’ el pasado domingo, 28 de diciembre, la actriz habría fallecido a los 91 años en su hogar en Saint-Tropez

Guardar
Brigitte Bardot con sus mascotas.
Brigitte Bardot con sus mascotas. (IMAGEN DE ARCHIVO).

Brigitte Bardot, el mito que revolucionó el cine y la cultura popular del siglo XX, falleció el pasado fin de semana a los 91 años. La actriz, icono internacional y símbolo de sensualidad, tomó la decisión de retirarse del cine a los 39 años, cuando aún estaba en la cumbre de su popularidad. La presión mediática y la sobrecarga de trabajo acabó pasando factura y, según confesó en varias entrevistas, no quería seguir siendo considerada un objeto y eligió alejarse de las cámaras para preservar su autonomía y bienestar. Esta determinación marcó el inicio de una segunda etapa de su vida, dedicada a causas sociales, especialmente a la protección animal, dejando atrás la fama y los focos.

Su vida personal estuvo marcada por relaciones intensas y conflictivas. Bardot se casó en cuatro ocasiones, pero no fue hasta la última que consiguió la estabilidad que buscaba. Su segundo matrimonio con Jacques Charrier dio lugar al nacimiento de su único hijo, Nicolas-Jacques, en 1960. La relación con él fue difícil durante años; Brigitte no se involucró plenamente en su educación y reconoció en varias ocasiones que la maternidad llegó para ella en un momento complicado, definiéndola como un desafío emocional que marcó su vida.

La ex actriz francesa Brigitte
La ex actriz francesa Brigitte Bardot, convertida en activista por los derechos de los animales, posa con su libro durante la celebración del 20.º aniversario de su fundación para la vida silvestre, el 28 de septiembre de 2006 en París. (Foto de STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

En su autobiografía Initiales B.B.: Mémoires, llegó a confesar que para ella el embarazo fue “un tumor que se había alimentado de mí, que llevaba en mi carne hinchada, esperando el bendito momento en que finalmente me libraría de él. La pesadilla alcanzó su clímax, tuve que asumir el objeto de mi desgracia para toda la vida (...). Me convertí en madre justo cuando no debía. Lo viví como una tragedia. Eso hizo que dos fueran desafortunados: mi hijo y yo”. De hecho, a la autora de otra de sus biografías, Marie-Dominique Lelièvre, admitió que: “Hubiera preferido dar a luz a un perrito”.

Con el tiempo, y gracias al apoyo de su último esposo, Bernard d’Ormale, se estableció una relación más cordial con su hijo y sus descendientes. Nicolas-Jacques, ya adulto, se casó en Noruega y tuvo tres hijas, algunas de las cuales hicieron a la intérprete bisabuela, y quienes ocasionalmente visitaban a Bardot en una de las zonas costeras más exclusivas de Francia, Saint-Tropez.

(ARCHIVOS) La actriz francesa Brigitte
(ARCHIVOS) La actriz francesa Brigitte Bardot y su esposo Jacques Charrier posan el 13 de enero de 1960 con su hijo Nicolas (nacido el 11 de enero de 1960). (Foto de AFP)

Un patrimonio de infarto

Además de su vida amorosa, Bardot dejó una huella económica notable. Su patrimonio se calcula en alrededor de 65 millones de euros, fruto de sus ingresos por cine, derechos de imagen, inversiones inmobiliarias y acciones. Su prudencia financiera permitió que, a pesar de retirarse del cine hace más de cinco décadas, su fortuna no solo se mantuviera sino que creciera con el tiempo.

Entre sus propiedades destacan dos residencias en Saint-Tropez. La primera, La Madrague, su hogar desde finales de los años 50, se convirtió en su refugio privado y en la sede de la Fondation Brigitte Bardot, organización que lideró hasta su muerte. La segunda, La Garrigue, adquirida en los años 80, es un terreno de diez hectáreas transformado en santuario de animales, rodeado de vegetación autóctona y vistas al Mediterráneo. Bajo su nombre también se alzan otras propiedades al rededor de esta, además de una villa en Cannes que estuvo a la venta por seis millones de euros. Y, según los medios franceses, también podría tener varios apartamentos en París. Unas viviendas que han funcionado como activos para su organización.

Vista exterior de "La Madrague",
Vista exterior de "La Madrague", la casa de la fallecida cantante, actriz y activista por los derechos de los animales francesa Brigitte Bardot, en Saint Tropez, Francia, el 28 de diciembre de 2025. (REUTERS/Manon Cruz).

Sus duras palabras en su libro Initiales BB: Mémoires desataron la polémica en Francia y provocaron que su hijo y su exesposo demandaran tanto a la actriz como a la editorial, recibiendo finalmente compensaciones económicas menores tras la resolución judicial. A pesar de esto, de la obra generó ingresos significativos, estimados en alrededor de cuatro millones de euros, según El Español.

No obstante, y aunque la actriz intentó que su riqueza quedase ligada a la protección animal, de modo que la Fondation Brigitte Bardot fuera la heredera universal de su patrimonio; algunos medios galos abren la puerta hacia su hijo. Y es que la legislación francesa impone límites legales: como hijo único, Nicolas tiene derecho al 50% del patrimonio residual, la denominada parte intestada, independientemente de las decisiones personales de su madre. De este modo, el resto de los bienes y activos podrá seguir apoyando las iniciativas que Bardot construyó y defendió a lo largo de su vida, garantizando que su pasión por los animales no quede interrumpida.

Temas Relacionados

Brigitte BardotFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Miguel Ángel Mejías, abogado, alerta sobre el modo incógnito: “Cada vez que entras a una web, dejas un rastro digital”

El experto advierte de que el modo incógnito no protege la información personal ni impide el rastreo digital

Miguel Ángel Mejías, abogado, alerta

Independizarse en el Mediterráneo solo es posible si tienes más de 30 años: Italia, Grecia y España, a la cola de la UE en la emancipación juvenil

La dificultad para acceder a una vivienda marca el calendario vital de toda una generación

Independizarse en el Mediterráneo solo

Receta de paté casero de mejillones, un aperitivo original y sabroso para preparar en 10 minutos

En pocos minutos habremos preparado un delicioso manjar que, acompañado de unas tostadas, será el aperitivo perfecto en comidas especiales y cenas navideñas

Receta de paté casero de

La tradición de bañarse en el mar por Navidad deja a dos hombres desaparecidos: “Fue como si Poseidón tuviera un ataque de ira”

“Tras intensas búsquedas a lo largo del litoral y mar adentro, los guardacostas suspendieron las operaciones a las 17:00 horas”, explica en un comunicado de las fuerzas de seguridad

La tradición de bañarse en

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Azcón liga el futuro de

Azcón liga el futuro de Aragón a un pacto de presupuestos, pero sin comprar el discurso de Vox: “Cumpliremos las leyes, hasta aquellas que no nos gusten”

La Justicia deniega la residencia por arraigo laboral a una colombiana solicitante de asilo que tenía permiso para trabajar en España temporalmente

Los militares cierran 2025 con un salario más alto, pero sin el sueldo que exigen las asociaciones: “El Gobierno tiene que tratar mejor al personal”

Santos Cerdán, en cifras: agota los 3.142 euros al mes de su indemnización hasta cobrar casi 19.000 €, sin intervenciones en el Congreso y Navarra como foco principal

Buscan en Nueva Zelanda a un marinero gallego desaparecido en un palangrero de Vigo

ECONOMÍA

Independizarse en el Mediterráneo solo

Independizarse en el Mediterráneo solo es posible si tienes más de 30 años: Italia, Grecia y España, a la cola de la UE en la emancipación juvenil

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

El Gobierno se pone fecha para la presentación de los Presupuestos Generales: quiere que sea en el primer trimestre de 2026

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 29 de diciembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Michael Schumacher y los 12

Michael Schumacher y los 12 años desde el accidente que acabó con su carrera en Fórmula 1 y le sumió en el hermetismo familiar

Se retiró a los 23 años del tenis por salud mental y ayudó a Djokovic a manejar sus emociones: “Fui juzgado por hablar de amor en un deporte de competición”

Muere Amelia del Castillo: quién era la primera presidenta en la historia del fútbol español

Muere Rafa Viteri, el legendario delantero del Athletic y héroe del ascenso del Burgos CF a Primera División

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición