El millonario patrimonio de Brigitte Bardot y la disputa por su herencia: varias viviendas en la Costa Azul, pisos en París y derechos de imagen

Brigitte Bardot con sus mascotas. (IMAGEN DE ARCHIVO).

Brigitte Bardot, el mito que revolucionó el cine y la cultura popular del siglo XX, falleció el pasado fin de semana a los 91 años. La actriz, icono internacional y símbolo de sensualidad, tomó la decisión de retirarse del cine a los 39 años, cuando aún estaba en la cumbre de su popularidad. La presión mediática y la sobrecarga de trabajo acabó pasando factura y, según confesó en varias entrevistas, no quería seguir siendo considerada un objeto y eligió alejarse de las cámaras para preservar su autonomía y bienestar. Esta determinación marcó el inicio de una segunda etapa de su vida, dedicada a causas sociales, especialmente a la protección animal, dejando atrás la fama y los focos.

Su vida personal estuvo marcada por relaciones intensas y conflictivas. Bardot se casó en cuatro ocasiones, pero no fue hasta la última que consiguió la estabilidad que buscaba. Su segundo matrimonio con Jacques Charrier dio lugar al nacimiento de su único hijo, Nicolas-Jacques, en 1960. La relación con él fue difícil durante años; Brigitte no se involucró plenamente en su educación y reconoció en varias ocasiones que la maternidad llegó para ella en un momento complicado, definiéndola como un desafío emocional que marcó su vida.

La ex actriz francesa Brigitte Bardot, convertida en activista por los derechos de los animales, posa con su libro durante la celebración del 20.º aniversario de su fundación para la vida silvestre, el 28 de septiembre de 2006 en París. (Foto de STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

En su autobiografía Initiales B.B.: Mémoires, llegó a confesar que para ella el embarazo fue “un tumor que se había alimentado de mí, que llevaba en mi carne hinchada, esperando el bendito momento en que finalmente me libraría de él. La pesadilla alcanzó su clímax, tuve que asumir el objeto de mi desgracia para toda la vida (...). Me convertí en madre justo cuando no debía. Lo viví como una tragedia. Eso hizo que dos fueran desafortunados: mi hijo y yo”. De hecho, a la autora de otra de sus biografías, Marie-Dominique Lelièvre, admitió que: “Hubiera preferido dar a luz a un perrito”.

Con el tiempo, y gracias al apoyo de su último esposo, Bernard d’Ormale, se estableció una relación más cordial con su hijo y sus descendientes. Nicolas-Jacques, ya adulto, se casó en Noruega y tuvo tres hijas, algunas de las cuales hicieron a la intérprete bisabuela, y quienes ocasionalmente visitaban a Bardot en una de las zonas costeras más exclusivas de Francia, Saint-Tropez.

(ARCHIVOS) La actriz francesa Brigitte Bardot y su esposo Jacques Charrier posan el 13 de enero de 1960 con su hijo Nicolas (nacido el 11 de enero de 1960). (Foto de AFP)

Un patrimonio de infarto

Además de su vida amorosa, Bardot dejó una huella económica notable. Su patrimonio se calcula en alrededor de 65 millones de euros, fruto de sus ingresos por cine, derechos de imagen, inversiones inmobiliarias y acciones. Su prudencia financiera permitió que, a pesar de retirarse del cine hace más de cinco décadas, su fortuna no solo se mantuviera sino que creciera con el tiempo.

Entre sus propiedades destacan dos residencias en Saint-Tropez. La primera, La Madrague, su hogar desde finales de los años 50, se convirtió en su refugio privado y en la sede de la Fondation Brigitte Bardot, organización que lideró hasta su muerte. La segunda, La Garrigue, adquirida en los años 80, es un terreno de diez hectáreas transformado en santuario de animales, rodeado de vegetación autóctona y vistas al Mediterráneo. Bajo su nombre también se alzan otras propiedades al rededor de esta, además de una villa en Cannes que estuvo a la venta por seis millones de euros. Y, según los medios franceses, también podría tener varios apartamentos en París. Unas viviendas que han funcionado como activos para su organización.

Vista exterior de "La Madrague", la casa de la fallecida cantante, actriz y activista por los derechos de los animales francesa Brigitte Bardot, en Saint Tropez, Francia, el 28 de diciembre de 2025. (REUTERS/Manon Cruz).

Sus duras palabras en su libro Initiales BB: Mémoires desataron la polémica en Francia y provocaron que su hijo y su exesposo demandaran tanto a la actriz como a la editorial, recibiendo finalmente compensaciones económicas menores tras la resolución judicial. A pesar de esto, de la obra generó ingresos significativos, estimados en alrededor de cuatro millones de euros, según El Español.

No obstante, y aunque la actriz intentó que su riqueza quedase ligada a la protección animal, de modo que la Fondation Brigitte Bardot fuera la heredera universal de su patrimonio; algunos medios galos abren la puerta hacia su hijo. Y es que la legislación francesa impone límites legales: como hijo único, Nicolas tiene derecho al 50% del patrimonio residual, la denominada parte intestada, independientemente de las decisiones personales de su madre. De este modo, el resto de los bienes y activos podrá seguir apoyando las iniciativas que Bardot construyó y defendió a lo largo de su vida, garantizando que su pasión por los animales no quede interrumpida.