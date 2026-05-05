Fallece la periodista Soledad Gallego-Díaz, la primera mujer en dirigir El País

Soledad Gallego-Díaz, pionera en la prensa española y primera mujer al frente de El País, ha muerto este martes a los 75 años. Su trayectoria marcó varias generaciones de periodistas y estuvo vinculada a los principales hitos informativos en España desde la Transición.

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