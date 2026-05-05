España

Fallece la periodista Soledad Gallego-Díaz, la primera mujer en dirigir El País

Ocupó cargos de responsabilidad en la prensa española durante la Transición y fue reconocida por su defensa de la ética periodística

Guardar
La exdirectora del diario El País, Soledad Gallego-Díaz. EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo
La exdirectora del diario El País, Soledad Gallego-Díaz. EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo

Soledad Gallego-Díaz, pionera en la prensa española y primera mujer al frente de El País, ha muerto este martes a los 75 años. Su trayectoria marcó varias generaciones de periodistas y estuvo vinculada a los principales hitos informativos en España desde la Transición.

(En ampliación)

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Gente EspañaFamosos EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Marta Hazas y Javier Veiga desvelan en ‘El Hormiguero’ la “Guerra Fría” de su matrimonio y sus objetos más preciados

La pareja relató el mayor conflicto vivido por una diferencia política y confesó qué recuerdos guardarían si tuvieran que repartirse sus pertenencias

Marta Hazas y Javier Veiga desvelan en ‘El Hormiguero’ la “Guerra Fría” de su matrimonio y sus objetos más preciados

Ganadores de Euromillones de este martes 5 de mayo del 2026

Con esta lotería no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Ganadores de Euromillones de este martes 5 de mayo del 2026

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, en directo: España y la OMS pactan que el barco pueda hacer escala en Canarias

El barco permanece retenido frente a Cabo Verde mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades sanitarias coordinan la gestión del caso

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, en directo: España y la OMS pactan que el barco pueda hacer escala en Canarias

Comprobar Eurojackpot: los afortunados del martes 5 de mayo

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo de Eurojackpot, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Eurojackpot: los afortunados del martes 5 de mayo

Estos son los números ganadores del Bonoloto de este martes 5 de mayo

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Estos son los números ganadores del Bonoloto de este martes 5 de mayo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El túnel submarino más grande de Europa: costará 1.000 millones de euros y aliviará la congestión del tráfico en Italia

El túnel submarino más grande de Europa: costará 1.000 millones de euros y aliviará la congestión del tráfico en Italia

Giorgia Meloni denuncia la difusión de imágenes falsas generadas con inteligencia artificial en las que aparece en ropa interior

La Audiencia Nacional condena al comisario Villarejo a 3 años y medio de prisión por revelar el contenido del móvil de asesora de Pablo Iglesias

Begoña Gómez niega ante la Fiscalía Europea haber influido en contratos públicos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés

La Justicia concede la incapacidad permanente total a un carnicero autónomo que tiene una movilidad del 42% en el hombro derecho por un accidente

ECONOMÍA

Llegar tarde a tu puesto de trabajo es motivo para que te paguen menos: un abogado explica los motivos

Llegar tarde a tu puesto de trabajo es motivo para que te paguen menos: un abogado explica los motivos

Las claves del alquiler con opción a compra en España: todo lo que debes saber como inquilino en 2026

El campo advierte a Bruselas: “Se avecina una crisis alimentaria por la guerra en Oriente Medio”

La reunión entre Bruselas y EEUU termina sin acuerdo: la UE pide volver de “inmediato” al arancel del 15% tras las amenazas de Trump

Crece la brecha entre el campo y el supermercado: la carne de cerdo se vende un 431% más cara que lo que reciben los ganaderos

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria del Arsenal sobre el Atlético de Madrid

Así te hemos contado la victoria del Arsenal sobre el Atlético de Madrid

El Arsenal pone rumbo a Budapest: los ‘Gunners’ se imponen por la mínima al Atlético de Madrid y sellan su billete para la final de Champions

Un histórico tenista italiano avala a Carlitos: “Cuando Alcaraz juega al 100% es mejor que Sinner”

Lamine Yamal, objetivo Mundial: el jugador muestra su trabajo de recuperación en el gimnasio en medio de la polémica de Mbappé

Al Real Madrid se le escapa otra estrella: Teresa Abelleira no renovará tras seis años en el club