Los ganaderos piden sacrificar 40.000 cerdos y jabalíes de la zona afectada por la peste porcina: “Vale más prevenir que curar”

El sacrificio de los 40.000 animales podría tener un coste de cinco millones de euros (EuropaPress)

Las organizaciones agrarias y cooperativas han demandado este viernes al ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sacrificar 40.000 cerdos y jabalíes de la zona afectada por la peste porcina africana en España con el objetivo de “prevenir antes que curar”. Tras finalizar la reunión, en la que ha participado el titular de la cartera, Luis Planas, los ganaderos se han mostrado “decepcionados” tras el rechazo del titular de Agricultura de la propuesta de “vaciar la zona de animales para poder rebajar la presión en el radio de los 20 kilómetros”, según ha detallado el responsable del sector porcino de COAG, Jaume Bernis.

Según Berni, pidieron al Ministerio habilitar el traslado de estos animales, que están en la primera zona, al matadero, pero la cartera se ha negado ya que no pueden habilitar la ayuda correspondiente para indemnizar a estas granjas, pero continuarían colaborando con el resto del sector porcino español para bajar la presión del brote. Además, el responsable de COAG ha señalado que, ya que tras la analítica los animales han salido negativos, la solución es que “progresivamente tal como vayan creciendo vayan a los mataderos”, algo que han valorado en un coste de unos cuatro o cinco millones de euros.

“No provoquemos aquí sin causa una parálisis de esta zona, que lo que nos interesa es que se vacíe lo más rápido posible, y en esto pedimos a los mataderos que sean consecuentes, ya que si los animales son negativos, tienen que poder entrar en estos mataderos”, ha añadido el ganadero.

Vaciar el 1% de las granjas de Cataluña

Sobre el sacrificio de estos animales concuerda el presidente de Asaja Cataluña, Pedro Roque, que ha destacado que “la carne que hay en los 20 kilómetros de radio se puede vender, por tanto, los mataderos la tienen que aceptar y si no, se tiene que poner esa ayuda directa dentro del sector”.

“Se va a vaciar de jabalíes, pero también para reducir el riesgo es muy importante para nosotros vaciar las granjas que están allí, que son un 1% de la producción en Cataluña”, ha apuntado, enfatizando que ante la negativa de los mataderos es “muy importante buscar todas las medidas que sean posibles para vaciar”.

El Gobierno se reunirá con el Comité de Caza

Durante la reunión de este viernes, Planas ha anunciado que se reunirá con el Comité de Caza para incentivar el tema de la pérdida de cazadores en los últimos diez años. Al respecto, Asaja ha valorado que el ministro reconozca que existe un problema con la sobrepoblación de jabalíes, pero ha echado en falta medidas para bajar la densidad de fauna salvaje, “que es la causante del gran problema en el sector porcino”.

En cuanto a las ayudas proporcionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), Asaja ha informado que el ministro les ha trasladado que van “a mirar de qué manera se puede activar esta medida”, igual que en Cataluña se ha activado una ayuda de 50 millones. Respecto a las subvenciones, Roque también ha manifestado que “Europa tiene que ponerse las pilas”.

“Estamos hablando de un sector, que es el sector porcino, que no recibe ayudas PAC y que, por tanto, toda esa ayuda que sea necesaria dentro del margen de los 20 kilómetros, que es donde realmente nosotros vemos el problema, pues se tienen que poner sin ninguna duda”, ha aseverado, para luego añadir que “el mensaje al consumidor tiene que ser claro en cuanto a que la carne porcina española es sana”.