Marta Hazas y Javier Veiga desvelan en ‘El Hormiguero’ la “Guerra Fría” de su matrimonio y sus objetos más preciados

Hazas y Veiga desvelaron aspectos poco conocidos de su relación y cómo gestionan los retos cotidianos juntos (El Hormiguero)

El regreso de Marta Hazas y Javier Veiga al plató de ‘El Hormiguero’, con motivo del estreno de la obra teatral Un matrimonio sin filtros, ha permitido conocer aspectos inéditos de su relación personal y artística. Ambos han conversado con Pablo Motos sobre cómo los conflictos cotidianos y la convivencia influyen tanto en su vida privada como en su trabajo conjunto sobre el escenario.

En su intervención, Hazas y Veiga han explicado que la función permanecerá en el Teatro Maravilla hasta el 28 de junio, con entradas aún disponibles, antes de iniciar una gira que se extenderá de agosto hasta final de año.

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La obra, escrita por Veiga e interpretada por ambos, aborda “problemas cotidianos como la adicción al móvil o el fracaso de las relaciones”, pero según sus protagonistas, el valor diferencial reside en “el punto de vista”, ya que “el público es partícipe, aunque no es interactivo. El público está dentro del espectáculo”.

Objetos, discusiones y silencios en la convivencia

Preguntados sobre la influencia de sus vivencias personales en el texto, ambos han aclarado que, aunque existen referencias a su vida conjunta, los protagonistas, Marga y Jaime, llevan también 15 años juntos, la obra se distancia de la realidad. Javier Veiga ha admitido que recoge detalles y frases de discusiones, a pesar de que en ocasiones intenta ocultarlo, mientras que Marta Hazas ha reconocido que el proceso creativo le permite llegar más lejos en los debates representados en escena.

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La conversación ha permitido identificar la dinámica de los desencuentros dentro del matrimonio. Ambos han definido sus disputas como “la Guerra Fría”: silencios prolongados y actitudes de indiferencia, sin llegar a discutir abiertamente sobre cuestiones de calado. A este respecto, Marta Hazas ha contado que “estuvimos tres días sin hablarnos por la independencia de Cataluña”, señalando ese episodio como la mayor crisis que han vivido, en la que el perdedor de la discusión “se pone porculero” y puede llegar a perder la ilusión.

Ambos coincidieron en que, tras años de convivencia, aún descubren facetas inesperadas el uno del otro (El Hormiguero)

Preguntados sobre objetos con valor sentimental, Hazas ha señalado que no dejaría a su pareja llevarse los álbumes de fotos y una escultura de un autor gallego, regalo que define como “de ida y vuelta”. Veiga, por su parte, ha afirmado que sería precisamente la escultura lo primero que protegería en caso de disputa, adelantando que llegado el momento la guardaría antes de que la discusión comenzase.

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Ambos han coincidido en que, pese a los años de convivencia, continúan existiendo aspectos desconocidos del otro, pensamientos o reacciones que sólo emergen ante situaciones inéditas. La falta de micro en el teatro obliga, además, a adaptar el ritmo de la función a las reacciones del público, lo que puede alargar determinadas escenas cuando las carcajadas lo requieren.

Rigor en escena y anécdotas personales

El ámbito profesional de la pareja también ha sido objeto de análisis, especialmente por la exigencia de Veiga con el guion de la obra. Según ha relatado Marta Hazas, el texto debe seguirse al pie de la letra: “No se enfada y te pone cara en el escenario, que es peor. Ya le he amenazado con que si sigue así llevo la obra por otro lado. Todo está escrito, soy como Lina Morgan hasta cuando parece que me río. Todo, todo clavado.” Veiga ha justificado este rigor explicando que, aunque algunos aspectos se perfeccionan durante la función, considera que si una fórmula funciona no hay motivo para cambiarla.

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Sobre el inicio de su relación, han recordado que surgió tras el rodaje de Bandolera, y que fue un mensaje de Whatsapp lo que confirmó el interés mutuo. También han compartido curiosidades personales, como la facilidad de Marta Hazas para asustarse en la vida cotidiana y las diferencias en la manera de vivir ciertas emociones tanto dentro como fuera del escenario.

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En el plano médico, Hazas ha relatado su operación de miopía: “Tenía siete dioptrías cuando me operé. De cerca veía muy bien. Ahora ya veo bien de lejos. Está todo muy sucio. Vivía en un cuadro impresionista y ahora veo los contornos de las cosas. Yo de los cráteres de la Luna pensé que no se veían desde la Tierra. Y cuando lo vi, dije, ‘¿En serio?’”, haciendo hincapié en cómo la mejora de la visión ha alterado su percepción cotidiana y sus hábitos.

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