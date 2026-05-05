España

Marta Hazas y Javier Veiga desvelan en ‘El Hormiguero’ la “Guerra Fría” de su matrimonio y sus objetos más preciados

La pareja relató el mayor conflicto vivido por una diferencia política y confesó qué recuerdos guardarían si tuvieran que repartirse sus pertenencias

Guardar
La pareja habló sobre sus discusiones, los objetos con valor sentimental y la influencia de su vida personal en el trabajo
Hazas y Veiga desvelaron aspectos poco conocidos de su relación y cómo gestionan los retos cotidianos juntos (El Hormiguero)

El regreso de Marta Hazas y Javier Veiga al plató de ‘El Hormiguero’, con motivo del estreno de la obra teatral Un matrimonio sin filtros, ha permitido conocer aspectos inéditos de su relación personal y artística. Ambos han conversado con Pablo Motos sobre cómo los conflictos cotidianos y la convivencia influyen tanto en su vida privada como en su trabajo conjunto sobre el escenario.

En su intervención, Hazas y Veiga han explicado que la función permanecerá en el Teatro Maravilla hasta el 28 de junio, con entradas aún disponibles, antes de iniciar una gira que se extenderá de agosto hasta final de año.

PUBLICIDAD

La obra, escrita por Veiga e interpretada por ambos, aborda “problemas cotidianos como la adicción al móvil o el fracaso de las relaciones”, pero según sus protagonistas, el valor diferencial reside en “el punto de vista”, ya que “el público es partícipe, aunque no es interactivo. El público está dentro del espectáculo”.

Objetos, discusiones y silencios en la convivencia

Preguntados sobre la influencia de sus vivencias personales en el texto, ambos han aclarado que, aunque existen referencias a su vida conjunta, los protagonistas, Marga y Jaime, llevan también 15 años juntos, la obra se distancia de la realidad. Javier Veiga ha admitido que recoge detalles y frases de discusiones, a pesar de que en ocasiones intenta ocultarlo, mientras que Marta Hazas ha reconocido que el proceso creativo le permite llegar más lejos en los debates representados en escena.

PUBLICIDAD

La conversación ha permitido identificar la dinámica de los desencuentros dentro del matrimonio. Ambos han definido sus disputas como “la Guerra Fría”: silencios prolongados y actitudes de indiferencia, sin llegar a discutir abiertamente sobre cuestiones de calado. A este respecto, Marta Hazas ha contado que “estuvimos tres días sin hablarnos por la independencia de Cataluña”, señalando ese episodio como la mayor crisis que han vivido, en la que el perdedor de la discusión “se pone porculero” y puede llegar a perder la ilusión.

Javier Veiga explicó la importancia de seguir el guion al pie de la letra en sus proyectos conjuntos
Ambos coincidieron en que, tras años de convivencia, aún descubren facetas inesperadas el uno del otro (El Hormiguero)

Preguntados sobre objetos con valor sentimental, Hazas ha señalado que no dejaría a su pareja llevarse los álbumes de fotos y una escultura de un autor gallego, regalo que define como “de ida y vuelta”. Veiga, por su parte, ha afirmado que sería precisamente la escultura lo primero que protegería en caso de disputa, adelantando que llegado el momento la guardaría antes de que la discusión comenzase.

Ambos han coincidido en que, pese a los años de convivencia, continúan existiendo aspectos desconocidos del otro, pensamientos o reacciones que sólo emergen ante situaciones inéditas. La falta de micro en el teatro obliga, además, a adaptar el ritmo de la función a las reacciones del público, lo que puede alargar determinadas escenas cuando las carcajadas lo requieren.

Rigor en escena y anécdotas personales

El ámbito profesional de la pareja también ha sido objeto de análisis, especialmente por la exigencia de Veiga con el guion de la obra. Según ha relatado Marta Hazas, el texto debe seguirse al pie de la letra: “No se enfada y te pone cara en el escenario, que es peor. Ya le he amenazado con que si sigue así llevo la obra por otro lado. Todo está escrito, soy como Lina Morgan hasta cuando parece que me río. Todo, todo clavado.” Veiga ha justificado este rigor explicando que, aunque algunos aspectos se perfeccionan durante la función, considera que si una fórmula funciona no hay motivo para cambiarla.

Sobre el inicio de su relación, han recordado que surgió tras el rodaje de Bandolera, y que fue un mensaje de Whatsapp lo que confirmó el interés mutuo. También han compartido curiosidades personales, como la facilidad de Marta Hazas para asustarse en la vida cotidiana y las diferencias en la manera de vivir ciertas emociones tanto dentro como fuera del escenario.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

En el plano médico, Hazas ha relatado su operación de miopía: “Tenía siete dioptrías cuando me operé. De cerca veía muy bien. Ahora ya veo bien de lejos. Está todo muy sucio. Vivía en un cuadro impresionista y ahora veo los contornos de las cosas. Yo de los cráteres de la Luna pensé que no se veían desde la Tierra. Y cuando lo vi, dije, ‘¿En serio?’”, haciendo hincapié en cómo la mejora de la visión ha alterado su percepción cotidiana y sus hábitos.

Temas Relacionados

El HormigueroAntena 3ParejasPablo MotosTeatroGente EspañaFamosos EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ganadores de Euromillones de este martes 5 de mayo del 2026

Con esta lotería no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Ganadores de Euromillones de este martes 5 de mayo del 2026

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, en directo: España y la OMS pactan que el barco pueda hacer escala en Canarias

El barco permanece retenido frente a Cabo Verde mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades sanitarias coordinan la gestión del caso

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, en directo: España y la OMS pactan que el barco pueda hacer escala en Canarias

Comprobar Eurojackpot: los afortunados del martes 5 de mayo

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo de Eurojackpot, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Eurojackpot: los afortunados del martes 5 de mayo

Estos son los números ganadores del Bonoloto de este martes 5 de mayo

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Estos son los números ganadores del Bonoloto de este martes 5 de mayo

Juan Manuel Linquindoli, veterinario: “Tu perro tiene su propia personalidad y se forma durante los dos primeros años de vida”

La conducta no depende solo de la genética, sino también del entorno y del aprendizaje

Juan Manuel Linquindoli, veterinario: “Tu perro tiene su propia personalidad y se forma durante los dos primeros años de vida”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El túnel submarino más grande de Europa: costará 1.000 millones de euros y aliviará la congestión del tráfico en Italia

El túnel submarino más grande de Europa: costará 1.000 millones de euros y aliviará la congestión del tráfico en Italia

Giorgia Meloni denuncia la difusión de imágenes falsas generadas con inteligencia artificial en las que aparece en ropa interior

La Audiencia Nacional condena al comisario Villarejo a 3 años y medio de prisión por revelar el contenido del móvil de asesora de Pablo Iglesias

Begoña Gómez niega ante la Fiscalía Europea haber influido en contratos públicos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés

La Justicia concede la incapacidad permanente total a un carnicero autónomo que tiene una movilidad del 42% en el hombro derecho por un accidente

ECONOMÍA

Llegar tarde a tu puesto de trabajo es motivo para que te paguen menos: un abogado explica los motivos

Llegar tarde a tu puesto de trabajo es motivo para que te paguen menos: un abogado explica los motivos

Las claves del alquiler con opción a compra en España: todo lo que debes saber como inquilino en 2026

El campo advierte a Bruselas: “Se avecina una crisis alimentaria por la guerra en Oriente Medio”

La reunión entre Bruselas y EEUU termina sin acuerdo: la UE pide volver de “inmediato” al arancel del 15% tras las amenazas de Trump

Crece la brecha entre el campo y el supermercado: la carne de cerdo se vende un 431% más cara que lo que reciben los ganaderos

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria del Arsenal sobre el Atlético de Madrid

Así te hemos contado la victoria del Arsenal sobre el Atlético de Madrid

El Arsenal pone rumbo a Budapest: los ‘Gunners’ se imponen por la mínima al Atlético de Madrid y sellan su billete para la final de Champions

Un histórico tenista italiano avala a Carlitos: “Cuando Alcaraz juega al 100% es mejor que Sinner”

Lamine Yamal, objetivo Mundial: el jugador muestra su trabajo de recuperación en el gimnasio en medio de la polémica de Mbappé

Al Real Madrid se le escapa otra estrella: Teresa Abelleira no renovará tras seis años en el club