George Clooney ya es oficialmente francés: el actor y su esposa han pedido la nacionalidad para que sus hijos se eduquen en el país galo

La pareja ha formalizado su nuevo estatus como ciudadanos europeos en protesta contra las políticas de Donald Trump

George y Amal Clooney así
George y Amal Clooney así como sus hijos, ya son franceses (REUTERS/Maja Smiejkowska)

La familia Clooney ha formalizado recientemente su adquisición de la nacionalidad francesa, según figura en el Diario Oficial de la República francesa, mediante un decreto aprobado el pasado 26 de diciembre.

Así, George Clooney, actor estadounidense nacido en Lexington (Kentucky), junto a su esposa Amal Alamuddin, abogada de origen libanés, y sus dos hijos, Ella y Alexander, han dejado constancia de este cambio de estatus tras varios años de residencia en el país. El movimiento, que ha sido concebido como una protesta simbólica contra la gestión política de Donald Trump, ha suscitado una amplia atención mediática.

Esta decisión ha sido tramitada con gran discreción por la pareja, evitando cualquier tipo de promoción pública. No obstante, el carácter simbólico del gesto ha resaltado en el contexto de la histórica relación de enfrentamiento entre Clooney y Trump.

Laura Dern, George Clooney y
Laura Dern, George Clooney y Adam Sandler en una escena de 'Jay Kelly', en la que interpreta a un trasunto de sí mismo (Peter Mountain/Netflix via AP)

El propio actor ha manifestado su aprecio por Francia y su cultura, reconociendo que, aunque su dominio del francés es “modesto”, desea que sus hijos crezcan y se eduquen en Francia con la mayor normalidad posible. “Amo la cultura francesa, amo la lengua francesa, aunque sigo hablándola más o menos regular. Quiero que mis hijos vivan y se eduquen en Francia, normalmente, como yo lo hice, en mi infancia y juventud, en Kentucky”, ha expresado Clooney.

Asimismo, el intérprete ha remarcado: “Quiero que mis hijos tengan una educación y una vida normal. Tener una vida normal es algo esencial, para mi, para mi esposa, es lo que queremos para nuestros hijos”.

Instalados en el departamento del Var

La familia cuenta desde 2021 con una propiedad en Brignoles, en el departamento del Var, situado en el sureste de Francia, donde además han adquirido una zona de viñedos. La residencia principal de los Clooney en Francia es una construcción del siglo XVIII, acompañada de 172 hectáreas de terreno, dos piscinas y pistas de tenis.

El matrimonio ha optado por trasladar su domicilio principal desde Italia, donde poseían una histórica residencia en el lago de Como, en busca de mayor tranquilidad para sus hijos. Clooney justifica el cambio argumentando la necesidad de proteger la vida privada y el bienestar de los menores, alejándolos del “acoso” que, asegura, habían comenzado a experimentar en Italia.

El famoso actor de cine Jay Kelly (George Clooney) se embarca en un viaje de autodescubrimiento que lo lleva a enfrentar su pasado y su presente en compañía de su fiel mánager Ron (Adam Sandler).

El proceso de naturalización se enmarca en un contexto personal y político marcado por la oposición de Clooney a la figura de Donald Trump. Su reprobación a las políticas y declaraciones del expresidente, en especial a las amenazas hacia la libertad de prensa, motivaron ataques verbales mutuos ‘culminados’ tras críticas de Clooney al comportamiento de Trump hacia la prensa estadounidense.

Otros nombres del cine siguen esta senda

La naturalización francesa de George Clooney ha coincidido con el interés de otras personalidades estadounidenses en solicitar la misma nacionalidad. Recientemente, el cineasta Jim Jarmusch, una de las figuras más destacadas del cine independiente norteamericano, ha anunciado que se encuentra tramitando su obtención del pasaporte francés. “Me gustaría tener otro lugar donde poder evadirme de los Estados Unidos… Y además Francia, París y la cultura francesa están anclados en mí”, ha declarado Jarmusch a la emisora pública France Inter. El realizador ha explicado su decisión por razones similares a las del propio Clooney, valorando la influencia de la cultura francesa a lo largo de su trayectoria.

Jim Jarmusch acaba de estrenar
Jim Jarmusch acaba de estrenar en cines la película con la que ganó el León de Oro en Venecia

La lista publicada en el Diario Oficial incluye no solo a Clooney y su familia, sino también a otros nombres que, como Jarmusch, han manifestado su deseo de desvincularse de la situación política en Estados Unidos liderada por Donald Trump y de encontrar en Francia una vía de realización personal y profesional.

