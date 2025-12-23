España Cultura

Jim Jarmusch llega a streaming por Navidad: Filmin emitirá sus clásicos con el estreno de ‘Father Mother Sister Brother’

El director que estrena esta semana una de las grandes películas del año contará con algunos de sus títulos en la plataforma

Jim Jarmusch estará presente en Filmin hasta el día 31

La Navidad siempre trae grandes regalos, y esta semana Filmin se ha disfrazado de Papá Noel cinéfilo para traer a un rey mago del cine: Jim Jarmusch. El director, que estrena esta misma semana en cines su última película, contará con varias de sus películas en la plataforma durante estos días hasta final de año. Una manera inmejorable de despedir el año con el que es uno de los grandes cineastas de los últimos treinta años, y emblema del cine independiente estadounidense que tantas buenas historias y personajes ha dado.

"Vuelve a casa por Navidad. Siete títulos de Jim Jarmusch disponibles desde hoy Filmin para celebrar el estreno esta semana de su nueva película FATHER MOTHER SISTER BROTHER. Solo hasta el 31 de diciembre", anunciaba la distribuidora Avalon en redes sociales, un mensaje al que se unía la propia Filmin confirmando esta preciosa propuesta: “Por aquí, la lotería ya ha tocado. Jim Jarmusch vuelve a Filmin por Navidad, hasta el 31 de diciembre”, rezaba con gracia el comunicado del servicio de streaming, en alusión a la Lotería de Navidad celebrada en el día de ayer.

Todo esto llega en un momento inmejorable, ya que Jarmusch estrena en cines esta misma semana Father Mother Sister Brother, su última película hasta la fecha y con la que ha alcanzado su mayor éxito. Presentada en el Festival de Venecia internacionalmente, este drama terminó ganando el León de Oro del festival italiano a mejor película, y promete estar en algunas de las categorías más importantes de la próxima temporada de premios.

Crédito: prensa Festival de Venecia
Crédito: prensa Festival de Venecia

Siete títulos para (re)descubrir a un maestro

En Father Mother Sister Brother, Jarmusch presenta tres historias conectadas por un pequeño e invisible hilo. En la primera, dos hermanos van a ver a su padre a su casa alejada de todo y le hacen una visita un tanto extraña, sin saber que su padre oculta un divertido secreto más allá del Rolex que lleva en la muñeca. En la segunda, son dos hermanas las que van a visitar a su madre en Dublín para tomar el té con pastas y pasteles, recordando viejos tiempos y teniendo alguna que otra discusión por el camino. En la tercera y última, ambientada en París, otros dos hermanos se despiden por última vez de sus padres y de la casa en la que se criaron.

Adam Driver, Cate Blanchett o Charlotte Rampling son algunos de los grandes intérpretes que interpretan a los hermanos y los padres de estos tres relatos, con un aroma navideño aunque no esté explícitamente ambientado en Navidad. Sí que lo está Noche en la tierra, uno de los títulos de Jarmusch que se podrán ver en Filmin durante estos días junto a otros como Extraños en el paríso, Mystery train, Coffe and cigarettes, Bajo el peso de la ley, Permanent Vacation o Dead Man. Todas ellas se podrán ver en la plataforma hasta el día 31 para celebrar el estreno de una de las mejores películas de este 2025 y cerrar el año redescubriendo a uno de los grandes maestros del cine independiente de los últimos años.

