Si odias las comedias navideñas y prefieres llorar, no te pierdas este drama de Netflix: una película basada en la muerte de la madre de Kate Winslet

El pasado 24 de diciembre aterrizó en la plataforma ‘Adiós, June’, la primera película dirigida por la actriz británica

Helen Mirren interpreta a una madre enferma que, con ingenio, orquesta una despedida en sus propios términos. Kate Winslet debuta como directora en esta conmovedora historia. (Netflix)

Coincidiendo con la época navideña, llegó a Netflix Adiós, June, la ópera prima de Kate Winslet como directora, ambientada en estas fiestas pero que se aleja de la comedia romántica características para introducirnos en el drama en torno a la familia y la pérdida de un ser querido.

La película, disponible en la plataforma desde el 24 de diciembre, traduce las tensiones y privilegios de una familia británica ante la inminente despedida de su matriarca en los días previos a la Navidad.

La propia Winslet ha reconocido que siente especial apego por las Navidades británicas. Según ha explicado en declaraciones recientes siempre ha percibido esta época como una tradición “gloriosa”, repleta de “adornos navideños preciosos, aunque a veces un poco baratos y cajas de bombones”. Sin embargo, la directora también matizaba el lado menos amable de la festividad, advirtiendo que “es una época del año que, para mucha gente, puede ser increíblemente complicada”, en la que las emociones se intensifican.

Andrea Riseborough, Johnny Flynn, Kate
Andrea Riseborough, Johnny Flynn, Kate Winslet and Timothy Spall en 'Adiós, June' (Netflix)

La narrativa de la película se construye alrededor de la figura de June (Helen Mirren), madre de cuatro hijos adultos que, tras años de batallar con el cáncer, enfrenta su fase terminal en un hospital justo cuando se aproxima la Navidad. Esta situación actúa como ‘catalizadora’ para el reencuentro de toda la familia, un escenario que está marcado tanto por el dolor de la pérdida inminente como por la oportunidad, “el privilegio de poder decir adiós a alguien que aún puede responderte y de experimentar juntos la despedida”.

Familia, privilegio y dinámicas navideñas

Esta historia familiar no surge solo frente a la cámara, sino también detrás: el guion corre a cargo de Joe Anders, hijo de Winslet, quien empezó a escribirlo con apenas veinte años como parte de sus estudios en la National Film and Television School del Reino Unido. Anders ha desarrollado el libreto inspirándose en parte, según ha explicado Winslet, en la muerte de la madre de la directora, vivida cuando él tenía 13 años. El propio proceso de escritura ha evolucionado a lo largo de un año, adaptándose hasta situar el drama claramente en el contexto navideño.

El elenco, compuesto por figuras como Helen Mirren, Toni Collette, Andrea Riseborough, Timothy Spall y la propia Winslet, dota de fuerza actoral a unos personajes que, a menudo, el guion presenta en posiciones arquetípicas. Así, cada hijo encarna un perfil emocional definido: Julia (Winslet) es la responsable económica, Molly (Riseborough) la irritable, Helen (Collette) la excéntrica y Connor (Flynn) el especialmente vulnerable. El padre, Bernie (Timothy Spall), aporta momentos de desconcierto y alivio irónico, en ocasiones rozando la caricatura, aunque la veteranía del actor matiza ese perfil con humanidad.

Un fotograma de la película
Un fotograma de la película 'Adiós, June' Cr. Kimberley French/Netflix © 2025.

Dentro del hospital, el ambiente navideño se va acentuando a medida que la familia decora la habitación de June con adornos adquiridos en tiendas de segunda mano, lo que da verosimilitud al entorno. Sin embargo, las celebraciones no logran acallar los conflictos no resueltos entre los hermanos ni entre Connor y su padre.

Tanto Johnny Flynn como Andrea Riseborough han compartido experiencias personales y profesionales durante el rodaje. Flynn, cuyo padre falleció también de cáncer, ha relatado que “hay bastante de mí mismo en Connor”, señalando la dificultad y potencia emocional de interpretar este papel. Por su parte, Riseborough define la Navidad como “una época para desprenderse de muchas cosas viejas que ya no necesitas”, una visión que la película plasma a través de la llegada de la mayor de las hermanas embarazada, llevando implícita la idea de renovación y de ciclo vital.

Un drama algo convencional

La crítica internacional ha percibido en Adiós, June muchas de las convenciones propias de las películas navideñas y de los dramas relacionados con el cáncer, manifestando que la presencia de intérpretes de prestigio y la oportunidad de abordar la muerte como “un regalo oculto” refuerza la idea de que la cinta apuesta por la reconciliación a través de la experiencia compartida del dolor.

A nivel formal, el largometraje recurre a una estética deliberadamente cálida, incluso cómoda, subrayando esa mezcla de superficialidad visual y dolor genuino. Los críticos coinciden en valorar el trabajo del reparto, sobre todo de Mirren, a pesar de la tendencia del guion hacia lo predecible. La película consigue su mayor eficacia cuando emplea esa amabilidad estética para explorar, de fondo, los múltiples modos en que las personas afrontan el sufrimiento.

Kate Winslet y Tonii Colette
Kate Winslet y Tonii Colette en 'Adiós, June' Photo Credit: Kimberley French / Netflix

Más allá del drama y la ternura, la película también se permite destellos de humor involuntario, como muestra la preocupación del padre por un médico cuyo nombre recuerda a una celebridad del Reino Unido, o mediante las respuestas desubicadas que el personaje de Spall ofrece ante la gravedad de la situación. El enfoque de Winslet tras la cámara ha sido descrito como cuidadoso con el proceso emocional de los actores, un extremo que Flynn ha agradecido al considerar la rodaje “lleno de compasión por nuestro proceso”.

En definitiva, Adiós, June se presenta como un retrato agridulce de las fiestas, más próximo al consuelo imperfecto de lo real que a la idealización de la Navidad en pantalla, aunque algo sentimental y lacrimógeno.

