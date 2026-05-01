Un hombre compra un disco duro aparentemente nuevo: encuentra datos de 800GB valorados en miles de euros

Un disco duro. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un usuario de la rede social Reddit pensó que había hecho una buena compra. Un disco duro de 1 TB casi nuevo. Pero al conectarlo a su ordenador, la sorpesa fue inmediata. La unidad no estaba vacía. En su interior había cerca de 800 GB de datos, incluyendo un software profesional de producción audiovisual valorado en miles de euros.

Lo que parecía una graga se convirtió rápidamente en un caso lleno de incógnitas. El usuario, identificado como “All-Seeing_Hands”, compartió su experiencia tras descubrir una enorme carpeta en el disco. En un primer momento creyó que eran archivos inservibles, pero la comunidad le hizo ver que tenía entre manos algo mucho más valioso.

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Entre los programas detectados figuraban herramientas ampliamente utilizadas como Kontakt y Reaktor, cuyo precio puede alcanzar varios cientos, e incluso miles de euros según la versión. Su presencia en un dispositivo supuestamente nuevo no solo resulta llamativa, sino que abre interrogantes legales y de seguridad.

Un disco “nuevo” que no lo era tanto

El hallazgo desató un debate inmediato en Reddit. ¿Cómo llegaron esos archivos a un disco que debía estar vacío? La explicación más extendida apunta a un error del vendedor: una devolución que habría sido revendida sin formatear correctamente.

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Sin embargo, otras hipótesis apuntan a que podrían ser versiones piratas, inutilizables sin licencias oficiales. Aunque la teoría más inquietante sugiere que los archivos podrían haber sido cargados intencionalmente para inducir al comprado a instalarlos, con el consiguiente riesgo de malware.

Disco duro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un problema que no es aislado

Esta no es la primera vez que pasa. En los últimos años se han documentado prácticas fraudulentas en la venta de dispositivos de almacenamiento. Una de las más comunes consiste en manipular los registros internos (como SMART o FARM) para borrar cualquier rastro de uso previo y hacer pasar discos usados por nuevos.

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Estas técnicas permiten que un disco con horas de funcionamiento resulte indistinguible de uno recién salido de fábrica para el comprador promedio. La práctica se ha observado con especial frecuencia en algunos modelos de la marca Seagate.

Incluso, algunos usuarios han denunciado haber comprado discos duros que, en realidad, eran simples carcasas vacías sin capacidad de almacenamiento. Ante la situación, “All-Seeong_Hands” decidió contactar con el vendedor para pedir explicaciones.

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El detenido formaba parte de una trama dedicada a hackear cajeros automáticos mediante el uso de un malware específico, con el objetivo de obtener dinero en efectivo de manera fraudulenta que habría servido para financiar las actividades del Tren de Aragua

Qué hacer para evitar sorpresas

Para reducir riesgos, conviene tomar precauciones básicas. Comprar en tiendas oficiales o vendedores con buena reputación. También resulta útil revisar opiniones de otros usuarios antes de cerrar la compra.

Una vez recibido el dispositivo, es fundamental probarlo de inmediato: comprobar su capacidad real, revisar si contiene datos y, sobre todo, formatearlo completamente antes de usarlo. Este último paso elimina cualquier archivo no deseado y reduce posibles amenazas.

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Disco duro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos legales y de seguridad

El incidente también pone sobre la mesa una cuestión importante: el uso de software sin licencia. Aunque el comprador haya adquirido el disco de buena fe, instalar y utilizar programas pirateados puede acarrear consecuencias legales.

A esto se suma el riesgo técnico. Archivos desconocidos, especialmente en grandes volúmenes, pueden ocultar malware o software malicioso, comprometiendo la seguridad del sistema. Por eso, los expertos insisten en una recomendación clave: no confiar en el contenido de un dispositivo recién comprado, aunque se presente como nuevo.

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