España

El discurso del rey Felipe VI a los españoles en Navidad: a qué hora es y dónde verlo por televisión

Uno de los momentos más esperados de cada 24 de diciembre son las palabras que el monarca acostumbra a dedicar al pueblo español

El rey Felipe VI en
El rey Felipe VI en su mensaje de Navidad de 2023. (EFE/Ballesteros)

Mientras las luces centellean las calles de cada rincón del país y el espíritu navideño impregna los hogares de toda España, una tradicional cita detiene los relojes de los españoles. Cada Nochebuena, las familias se reúnen en torno a la pequeña pantalla para escuchar el esperado discurso del rey a los españoles. Una cita ineludible que, desde 1975, momento en el que el rey Juan Carlos I asumió el trono, se ha emitido anualmente. Tras la abdicación del rey Emérito en 2014, es el rey Felipe VI quien se ha encargado de asumir esta responsabilidad cada Navidad.

Como marca la tradición, el esposo de la reina Letizia dedica unas palabras al pueblo español la tarde del 24 de diciembre desde el Palacio de la Zarzuela. Un mensaje de no más de 15 minutos que está cargado de simbolismo y claves políticas y que, año tras año, es analizada minuciosamente. Con la expectación puesta en la escenografía elegida, en el lenguaje no verbal, así como en las referencias a los temas más relevantes del país y el mensaje de unidad y esperanza que envía al país, muchos se preguntan a qué hora exacta se emitirá el discurso y en qué canales de televisión podrá seguirse en directo.

Felipe VI su tradicional mensaje
Felipe VI su tradicional mensaje de Nochebuena en 2021 (EFE/Ballesteros)

Se espera que el monarca insista en la importancia del diálogo y el consenso en un clima político polarizado. Además, es previsible que haga alusión a los incendios que han azotado las regiones españolas durante el verano, a la economía, así como que subraye nuevamente los valores de “coherencia e integridad”, junto con la defensa de la Constitución, siendo estos los principios que han guiado su reinado.

También se espera que dedique parte de su discurso al futuro de la institución monárquica, teniendo en cuenta el gran peso institucional que está adquiriendo la princesa Leonor, quien ha dado importantes pasos como heredera del trono de España. Como de costumbre, su mensaje concluirá con los deseos de feliz Navidad expresados en las cuatro lenguas cooficiales del país.

¿A qué hora y dónde ver el discurso de Navidad del rey Felipe VI?

Este 2025, es la duodécima vez que el hijo de la reina Sofía pronuncia el tradicional discurso de Nochebuena, que se emitirá a las 21:00 horas en la Península y Baleares y una hora antes, a las 20:00 horas, en las Islas Canarias. La retransmisión correrá a cargo de Radiotelevisión Española (RTVE). De esta manera, el discurso podrá verse en La 1, La 2, TVE Internacional y el Canal 24 Horas. También en la plataforma digital del ente público, pues RTVE Play permitirá ver la retransmisión en directo desde dispositivos móviles, tablets u ordenadores.

Discurso del rey Felipe VI en el X aniversario de su proclamación

Además, también se retransmitirá en las principales cadenas privadas: Antena 3, Telecinco, Cuatro y La Sexta. A ellas se suman la mayoría de los canales autonómicos integrados en la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), con la excepción de EiTB (País Vasco) y TV3 (Cataluña), que no lo emitirán.

Para quienes prefieran seguir el mensaje por redes sociales, la Casa Real ofrecerá también la retransmisión a través de sus canales oficiales en X (@CasaReal) y YouTube (@casarealtv), ampliando así el alcance de una intervención que cada año es observada y analizada al detalle.

