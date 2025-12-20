De ‘¡Qué bello es vivir!’ y ‘Plácido’ a ‘Mujercitas’: los clásicos y otras películas que puedes ver estas Navidades en la gran pantalla

Imagen de '¡Qué bello es vivir!'

Qué mejor manera de celebrar Navidad que en un cine, resguardado del frío y acompañado de amigos y familiares. Acudir a las salas en estas fiestas es una vieja tradición que nunca debería perderse, y que todos aquellos que vivan en Madrid podrán seguir alargando durante estas Navidades. Porque las diferentes salas de la capital acogen un ciclo de películas navideñas entre las que se pueden encontrar algunos de los mejores clásicos del cine.

¡Qué bello es vivir!, Plácido o Mujercitas son algunos de los títulos que se podrán ver a partir de esta semana en salas como Cineteca en Matadero o el Cine Doré de Filmoteca Española. Escenarios ideales para acompañar con un paseo para ver las luces de Navidad o un aperitivo navideño, y una oportunidad única para revivir o descubrir por primera vez algunas de las historias más emocionantes del cine.

‘El bazar de las sorpresas’

Imagen de 'El bazar de las sorpresas'

La primera es todo un clásico olvidado que se ha ido reivindicando con los años, en gran medida también gracias su director, Ernst Lubitsch, y al hecho de que tuvo un libre remake (Tienes un e-mail) con aún más popularidad. Estrenada antes que ¡Qué bello es vivir! pero contando con el mismo protagonista, James Stewart, la película cuenta la historia de Alfred Kralik, un tímido dependiente en una tienda de juguetes. Todo cambia cuando comienza a intercambiar correspondencia con una mujer anónima, al mismo tiempo que en la tienda empieza a trabajar una nueva compañera. Lo que Alfred ignora que es que ambas mujeres son en realidad la misma. Se podrá ver en la Cineteca este sábado 20 a las 20:00 horas.

‘Plácido’

Imagen de 'Plácido', de Luis García Berlanga

Todo un clásico del cine español, esta película de Berlanga retrata como pocas lo que son unas Navidades a la española, especialmente cuán diferentes pueden ser para las familias humildes. En ella, un pobre hombre llamado Plácido (Cassen) empieza toda una odisea vagando de casa en casa buscando ayuda para pagar la letra que necesita de su vehículo, el mismo con el que tiene que desfilar en la cabalgata de Navidad. Mientras en la radio se anuncia un programa para que los ricos sienten a su mesa a los más necesitados, Plácido deambula sin esperanza de poder completar su difícil tarea. Se podrá ver en el Cine Doré de Filmoteca Española el día 23 a las 19:00 horas.

‘¡Qué bello es vivir!’

Imagen de '¡Qué bello es vivir!'

Una película así no necesita presentación, puesto que es el clásico por antonomasia en estas fechas. La película dirigida por Frank Capra y protagonizada por James Stewart cuenta la historia de George Bailey (Stewart), un honrado y modesto ciudadano que dirige y mantiene a flote un pequeño banco familiar, a pesar de que un poderoso banquero intenta hacerse con él para arruinarlo. El día de Nochebuena de 1945, y después de afrontar un grave problema de dinero, Bailey toma la decisión de quitarse la vida, pero cuando está a punto de hacerlo sucede algo extraordinario que le hará replantearse todo. Se podrá ver tanto en Cineteca el día 23 a las 20:15 como en Filmoteca Española el 30 de diciembre, siendo la última proyección del año en el Doré.

‘De ilusión también se vive’

Imagen de 'De ilusión también se vive'

Quizá no tan conocida como las anteriormente mencionadas, De ilusión también se vive es otra de esas películas que reúne todas las condiciones para ser un clásico navideño. En ella se narra una peculiar historia: en un desfile de Navidad en Nueva York, el hombre encargado de dar vida a Santa Claus se retira por enfermedad, y deciden buscar otro para sustituirle. Sin embargo, el anciano al que encuentran como voluntario, Kris Kringle, afirma que él es el verdadero Santa Claus. Se podrá ver en Cineteca el viernes 26 a las 20:00.

‘Mujercitas’

Imagen de 'Mujercitas'

Por último, pero no menos importante, tenemos la película navideña más reciente —con permiso de Los que se quedan— y también la última en proyectarse dentro de este particular ciclo navideño, pues se podrá ver el sábado 3, ya en 2026. Será en la Cineteca a partir de las 20 horas, momento en el que los espectadores que estén por Madrid podrán disfrutar de la gran aventura de las hermanas March encabezada por Saoirse Ronan, Florence Pugh o Emma Watson y con la directora Greta Gerwig a los mandos.