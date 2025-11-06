España Cultura

‘Death Valley’, la serie a lo Agatha Christie que arrasa en la BBC y llega a Cosmo: dos detectives poco convencionales en la campiña galesa

Una producción al estilo del ‘cozy crime’ en la que hay asesinatos, humor y muchos casos por resolver

Guardar
Timothy Spall y Gwyneth Keyworth
Timothy Spall y Gwyneth Keyworth se convierten en detectives en 'Death Valley' (Canal Cosmo)

El canal Cosmo ha estrenado en España la serie británica Death Valley, una producción de la BBC que ha logrado convertirse en el mejor debut de la cadena pública del Reino Unido en los últimos cinco años, con una audiencia media de 4,6 millones de espectadores.

Esta ficción, que mezcla misterio y comedia al estilo de Agatha Christie, ha sido rodada íntegramente en Gales y se ambienta en un pueblo ficticio del sur del país, donde cada semana se resuelve un asesinato en un entorno rural y pintoresco.

La trama gira en torno a John Chapel, interpretado por Timothy Spall, un actor retirado que alcanzó la fama por encarnar a un célebre detective en la serie ficticia ‘Caesar’. Chapel vive aislado en la campiña galesa, marcado por la culpa de haber priorizado su carrera durante los últimos meses de vida de su esposa. Su rutina se verá alterada cuando la sargento Janie Mallowan, a quien da vida Gwyneth Keyworth, llame a su puerta mientras investiga el asesinato de un vecino. Mallowan, fan declarada de la antigua serie de Chapel, se sorprende al encontrar a su ídolo y le propone colaborar en la investigación, lo que da inicio a una alianza tan inesperada como singular.

'Death Valley', de la BBC
'Death Valley', de la BBC a Cosmo

El propio Timothy Spall ha descrito a su personaje como “una especie de recluso barbudo que se ha convertido en un cascarrabias”, y ha destacado que ha podido aportar ideas propias al desarrollo del papel. Chapel, aunque no se considera detective, utiliza su experiencia como actor para analizar la psicología de los sospechosos, mientras que Mallowan, joven y apasionada, se muestra rigurosa y directa, aunque con escasas habilidades sociales. Esta combinación de métodos y personalidades genera situaciones cómicas y un contraste generacional que enriquece la serie.

El guionista Paul Doolan ha explicado a BBC News que la idea surgió de su afición por los misterios de asesinato y de la posibilidad de explorar la relación entre un actor que interpretó a un detective y una admiradora suya. “Me gustaba la idea de un actor de televisión que había hecho de detective y una fan suya, y la relación incómoda entre ambos”, ha señalado Doolan, quien ha subrayado el carácter “meta” de la propuesta, ya que ambos personajes terminan resolviendo crímenes reales.

La serie no solo destaca por su humor y su homenaje al género del ‘whodunnit’, sino también por su ambientación y su reivindicación de la cultura galesa. Tanto Spall como Keyworth han elogiado la belleza de los paisajes de Gales y la presencia del idioma galés en la serie. El rodaje ha tenido lugar en localizaciones como el parque nacional de Bannau Brycheiniog y la localidad costera de Penarth, lo que ha permitido mostrar la diversidad y el atractivo del entorno galés.

Diferentes enfoques para resolver los casos

La dinámica entre los protagonistas se apoya en sus diferencias tanto personales como profesionales. Chapel, intuitivo y algo histriónico, tiene la capacidad para leer gestos y silencios, mientras que Mallowan prefiere el método policial tradicional. Spall ha explicado que su personaje “no se considera un detective, sino un experto en lo que motiva a las personas gracias a sus años de experiencia como actor profesional”, frente al enfoque basado en pruebas de la sargento. Esta oposición de métodos genera situaciones de conflicto y humor, pero también permite que ambos personajes se complementen y evolucionen a lo largo de la serie.

Gwyneth Keyworth en 'Death Valley'
Gwyneth Keyworth en 'Death Valley'

El reparto cuenta además con la participación de actores como Steffan Rhodri, Sian Gibson y Alexandria Riley, y con la colaboración en el guion de la humorista Sian Harries. Cada episodio presenta un caso independiente y un elenco de secundarios diferente, lo que refuerza el carácter episódico y la variedad de la serie.

La serie aborda también aspectos más oscuros, como el pasado traumático de la sargento Mallowan, que perdió a su mejor amiga por suicidio a los dieciocho años. Gwyneth Keyworth ha señalado a BBC News que muchas personas pueden identificarse con el uso de la televisión como vía de escape en momentos difíciles, tal y como hace su personaje con la serie ‘Caesar’.

Celebración de Gales y éxito de audiencia

Uno de los elementos más destacados de Death Valley es su reivindicación de la identidad galesa, tanto en la ambientación como en la presencia de actores y actrices locales. Spall ha subrayado la importancia de escuchar el galés y de mostrar la riqueza paisajística de la región, mientras que Keyworth ha destacado la belleza de los escenarios naturales que aparecen en la serie.

Algunas de las mejores series que se pueden ver en noviembre.

El éxito de audiencia ha llevado a la BBC a renovar la serie por una segunda temporada, que ya se encuentra en fase de grabación. La emisión en el Reino Unido comenzó el 25 de mayo en BBC One y BBC iPlayer, mientras que en España la serie ha llegado a Cosmo el 6 de noviembre.

Temas Relacionados

Agatha ChristieSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Maya Hawke habla sobre el final de ‘Stranger Things’ y revela el consejo que le dio Uma Thurman antes de trabajar con Tarantino: “Déjalos puestos”

Hija de Ethan Hawke y la actriz de ‘Kill Bill’, la joven actriz da vida a Robin en la serie de Netflix

Maya Hawke habla sobre el

Si te gustó ‘Sexo en Nueva York’ o ‘Girls’ no puedes perderte esta nueva serie de HBO Max: una joven abriéndose camino en la cruel y divertida Los Ángeles

La actriz Rachel Sennott es la creadora y protagonista de esta producción que sigue la vida de un grupo de jóvenes buscando su hueco en la ciudad

Si te gustó ‘Sexo en

El entrañable viaje de ‘Leo & Lou’, una niña que no habla y un hombre que no escucha: “Podemos tener dificultades comunicativas incluso con personas muy próximas”

‘Infobae España’ entrevista al director de la cinta, Carlos Solano, que llega a los cines este 7 de noviembre, y que protagonizan Isak Férriz (’El cuerpo en llamas’) y la debutante Julia Sulleiro

El entrañable viaje de ‘Leo

Dante Spinetta, el pionero de la música urbana en español del que aprendieron todos los ídolos de hoy: “Me gustaría hacer algo con Rosalía y con Alejandro Sanz”

El artista argentino, autor del primer disco de hip hop de la historia en su país, ofrece ahora una gira de conciertos por España con shows repletos de funk y su R&B

Dante Spinetta, el pionero de

La serie más ‘jodida’ (y bonita) del año se llama ‘Yakarta’ y es del creador de ‘Celeste’: “Quería reivindicar la derrota como modo de vida”

Entrevistamos a Diego San José, el mago de la comedia de ‘Ocho apellidos vascos’, que se consagra como autor en esta ficción de Movistar Plus+ protagonizada por Javier Cámara

La serie más ‘jodida’ (y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los empleados del desguace más

Los empleados del desguace más famoso de España confiesan qué coche tienen: “A lo mejor os sorprendéis”

Condenado un asesor fiscal que utilizó los datos personales de sus clientes para solicitar devoluciones de impuestos que ingresaba en sus cuentas

Las Fuerzas Armadas españolas tienen 227 generales, pero faltan 9.500 oficiales y 3.000 soldados: “El esfuerzo es ampliar armas, no personal”

¿Envió la Fiscalía el correo de González Amador a Moncloa? Los testigos rebaten la teoría del juez instructor de las supuestas “gestiones” del Gobierno en la filtración

Villalba asegura ante el juez que Leire Díez le habló de “una purga” en la Guardia Civil y pidió información sobre mandos de la UCO

ECONOMÍA

Con 30 años está prácticamente

Con 30 años está prácticamente jubilada: es hija de funcionarios y ya tiene 15 propiedades “para no depender del sistema”

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Air Europa vende el 26% de su capital a Turkish Airlines por 300 millones de euros

Sebastián, el joven que ha cambiado la albañilería por la agricultura: “En la obra ganas unos 1.500 euros, en el campo 2.500 sin ser tan duro físicamente”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 6 de noviembre

DEPORTES

Josep Ribas, el arquitecto culé

Josep Ribas, el arquitecto culé de la reforma del Santiago Bernabéu: “El estadio tiene que funcionar los 365 días para que sea rentable”

El fisioterapeuta que curó la pubalgia de Messi avisa a Mastantuono sobre su recuperación: “Hay ejercicios que no puedes hacer”

Un expiloto de Fórmula 1 habla de los problemas entre Hamilton y su ingeniero: “No hay química”

Achille Polonara, exjugador del Baskonia, sale del coma: “No recuerdo nada. Me dijeron que tenía un 90% de probabilidades de morir”

Cristiano Ronaldo y su opinión sobre Donald Trump: “Es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo”