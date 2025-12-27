El Museo Reina Sofía se hace con este cuadro de Maruja Mallo por 570.000 euros: estas son todas las nuevas adquisiciones del centro

El Reina Sofía se hace con uno de los cuadros más importantes de Maruja Mallo

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía cierra el año con la adquisición de Verbena de Pascua (Carnaval de Navidad) (1928), de Maruja Mallo, por 570.000 euros, según ha informado Aitor Merino Martínez, historiador y mediador cultural, a través de su perfil en X. Esta nueva incorporación fortalece el patrimonio de la institución, que apuesta por enriquecer su acervo con piezas de la vanguardia española y obras de autoría femenina. La compra posiciona al museo entre los principales referentes en la conservación y exhibición de arte contemporáneo en España.

La pintura de Maruja Mallo integra una serie realizada originalmente para la Revista de Occidente y se vincula con el ambiente caótico, surrealista y subversivo de las fiestas populares al aire libre en Madrid. La artista, nacida en Galicia en 1902, se consolidó como una de las figuras esenciales de la modernidad artística en España. Su trabajo durante los años veinte y treinta se centró en plasmar escenas multitudinarias y la energía de la vida urbana, utilizando colores intensos y composiciones innovadoras. Esta adquisición responde a la estrategia del Reina Sofía de visibilizar a creadoras históricamente relevantes y completar vacíos dentro de su colección permanente.

El anuncio realizado por Aitor Merino Martínez sitúa la cifra de compra en 570.000 euros, un monto que la convierte en una de las operaciones económicas más destacadas del museo en los últimos años. Según su publicación, Verbena de Pascua (Carnaval de Navidad) "constituye un testimonio único de la experimentación formal y el espíritu rupturista de la autora en la preguerra española“. La obra se integrará en la próxima reordenación de las salas permanentes del museo, prevista para los meses iniciales de 2026.

Imagen del cuadro 'Verbena de Pascua', de Maruja Mallo

Más obras para la colección

El propio Merino Martínez detalló en su hilo de X que la adquisición de la obra de Mallo no fue la única acción de compra relevante de la institución al cierre de 2025. Entre las piezas sumadas recientemente al catálogo del museo destaca Proyecto de uso de la Chantría (1990), de Isidoro Valcárcel Medina, por 136.000 euros. También se incorporó L’Aragonais. Oui, jeune homme à la marguerite (1927), de Pablo Gargallo, por 90.000 euros, así como Playa (2005), de Maider López, por 26.000 euros.

Según la misma fuente, el Reina Sofía también formalizó la compra de la serie Herbarium, de Joan Fontcuberta, por 70.000 euros, y de A barca de Caronte, de Isaac Díaz Pardo, por 120.000 euros. El lote se amplía con tres obras de Delhy Tejero, cuyo valor conjunto asciende a 187.000 euros. Estas adquisiciones refuerzan la política de diversificación del fondo artístico de la institución y la apuesta por artistas con trayectorias consolidadas o propuestas singulares en el panorama contemporáneo.

En el tramo final de su hilo, Aitor Merino Martínez presentó la que probablemente será la última compra del año: Arquera (1935), de Rafael Pellicer, por 50.000 euros. Según el historiador, se trata de una pieza excepcional donde confluyen referencias a la estética nacionalsocialista y al simbolismo. “Dialogará bien con la ‘Vicetiple’ que ya cuelga en el museo”, indicó en su mensaje, anticipando su integración en el recorrido museístico.

Las adquisiciones de fin de año ratifican la orientación del Museo Reina Sofía hacia la actualización, el equilibrio de géneros y la representación plural de la historia del arte español. El proceso, acompañado de la reordenación de las salas permanentes, busca consolidar a la institución como un referente internacional en arte moderno y contemporáneo.