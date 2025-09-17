De Maruja Mallo a Oliver Laxe: el Museo Reina Sofía anuncia su calendario de nuevas exposiciones para la temporada 2025-2026

Entrada, en la fachada Sabatini, del Museo Reina Sofía. (Eduardo Parra / Europa Press)

El Museo Nacional de Arte Reina Sofía ha presentado hoy su temporada 2025-2026, que promete poner el foco en la diversidad y recuperar a importantes figuras del arte contemporáneo español. Durante la presentación, el director del centro, Manuel Segade, dio a conocer el nuevo programa de exposiciones, que destaca el papel clave de las mujeres en la producción artística.

Asimismo, pone el foco en cuestiones sociales como la crisis del sida, apostando por artistas latinoamericanos con una enorme trayectoria. Por otra parte, el lenguaje de la abstracción, las prácticas cinematográficas, la búsqueda de la identidad colectiva a través del arte textil y la hibridación de los modos de hacer artísticos serán otras de las cuestiones centrales de esta nueva temporada del museo.

Manuel Segade anuncia la temporada 2025-2026 de exposiciones del Museo (Créditos: Infobae España)

Los ocho artistas que protagonizan la temporada

En primer lugar, la artista de la Generación del 27, Maruja Mallo (1902 - 1995). Su producción artística desafía las formas tradicionales y pone de relieve la autorrepresentación como asunto central de su trabajo. A través del testimonio y la construcción de la identidad, pero también de una panorámica del mundo que le rodea: arte popular, verbenas o el mundo del teatro, la artista confecciona lo que ella misma denomina “plástica escenográfica”. Esto es un revisionismo artístico transgresor en cuestiones de género, identidad y clase, en consonancia con el lema político y feminista de “lo personal es político”. De esta manera, la exposición Máscaras y Compás girará en torno a una cartografía testimonial de vídeo y 90 pinturas y documentos.

Artista de la Generación del 27 que explora la construcción de la identidad a través de la autorrepresentación y el testimonio (Créditos: Dossier de prensa del Museo Nacional de Arte Reina Sofía)

En segundo lugar, siguiendo con el importante papel de las mujeres en la historia del arte contemporáneo, destacará la figura de Aurèlia Muñoz (1926-2011). La exposición Entes propone una retrospectiva de la artista en la que se analiza su trayectoria a lo largo de cinco décadas. Los temas centrales giran en torno a sus ideas visionarias que conjugan filosofía, cuestiones relacionadas con los imaginarios interespecie y las identidades no binarias. De esta manera, Muñoz ahonda en el transhumanismo poniendo en relación la identidad humana, lo textil y las arquitecturas vegetales.

La artista catalana conjugaba un giro ontológico de la filosofía con el posicionamiento ni binario del género (Créditos: Dossier de prensa del Museo Nacional de Arte Reina Sofía)

A continuación, otro de los pilares centrales de esta nueva temporada es Felix Gonzalez-Torres (1957-1996). En la exposición Sweet Revenge, se revisita la obra del artista cubano, vertebrada por las enormes repercusiones que tuvo la crisis del sida en su vida cotidiana. A través de un compendio de obras que fusionan lo formal y lo experiencial, lo íntimo y lo comunitario, el artista ahonda en los márgenes sociales y afectivos de la década de los noventa en Estados Unidos y en el ascenso del conservadurismo moderno.

Artista cubano que explora cuestiones sociales como la crisis del sida o el auge del conservadurismo moderno Créditos: Dossier de prensa del Museo Nacional de Arte Reina Sofía)

Por su parte, Juan Uslé (1954) previamente expuesto en el museo, vuelve veinte años después en la exposición Ese barco en la montaña. La obra pictórica de Uslé adquiere relevancia por su capacidad de, a través del lenguaje artístico, abrir la puerta a otros escenarios posibles. En sus obras, las formas de la abstracción se convierten en vehículos que encarnan un universo de sueños y de imágenes surgidas del subconsciente.

El arte como vehículo de imaginación abstracta (Créditos: Dossier de prensa del Museo Nacional de Arte Reina Sofía)

Asimismo, se celebrará la obra de uno de los cineastas más conocidos internacionalmente, Oliver Laxe (1982). Sus piezas audiovisuales describen problemas sociales con una mirada poética, entretejiendo, por un lado, ficción y realidad, y por otro, la hibridación de los géneros como forma narrativa desde la que proyectar un relato complejo. La exposición llevará el nombre de Bailad como si nadie os viera.

Cineasta contemporáneo que aborda problemáticas sociales a través de la autoficción (Créditos: Dossier de prensa del Museo Nacional de Arte Reina Sofía)

También la artista peruana Andrea Canepa (1980) tendrá un espacio privilegiado dentro de la temporada 2025-2026 del museo. Su proyecto intervendrá las lonas que cubren el Palacio de Cristal del Parque del Retiro. Su producción artística constituye un diálogo que, a través de instalaciones, esculturas y experiencias textiles, ponen en consonancia el tema de la memoria con la búsqueda de la identidad colectiva. En esta exposición, participa de una investigación centrada en los fardos textiles de la cultura Paracas y en el ritual ancestral de envolver a los difuntos.

Instalaciones, esculturas y textiles como experiencias transitables que exploran la identidad colectiva (Créditos: Dossier de prensa del Museo Nacional de Arte Reina Sofía)

Además, la retrospectiva de Alberto Greco (1931-1965), Viva el arte vivo, que cartografía el arte del artista desde sus inicios en el ámbito del informalismo y el dibujo de raíz expresionista, a las acciones artísticas de aquello que denominó “arte vivo”. Este concepto hace referencia a la simbiosis de la vida cotidiana con el cuestionamiento de las nociones de obra artística y autoría.

El artista cuestiona las nociones de obra artística y autoría (Créditos: Dossier de prensa del Museo Nacional de Arte Reina Sofía)

Por último, la exposición La perla peregrina en donde el artista madrileño Fernando Sánchez Castillo (1970) profundiza en el gran tema de la práctica artística: la cultura como dispositivo de intervención y enjuiciamiento de las narrativas de poder, que ponen de relieve la memoria social y cultural de las personas.

El título de la muestra alude a una célebre perla descubierta por un esclavo que pasó de ser un objeto suntuario a transformarse en símbolo popular (Créditos: Dossier de prensa del Museo Nacional de Arte Reina Sofía)

En definitiva, la nueva temporada del Museo Nacional de Arte Reina Sofía plantea un recorrido que entrelaza lo colectivo y lo personal, da voz a las disidencias y subraya la extraordinaria aportación de las mujeres a la historia del arte. Todo ello configura un espacio de memoria y resistencia en un contexto social en el que el pensamiento crítico y la sensibilidad resultan más necesarios que nunca.