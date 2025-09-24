España Cultura

‘Spider-Man: Brand New Day’ ficha un nuevo villano mientras el rodaje sigue parado

La película incorpora un antagonista conocido de sobra por los cómics pero inédito en el universo cinematográfico en acción real

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
Tras descubrirse la identidad secreta de Peter Parker como Spider-Man, Peter le pide ayuda al Doctor Strange para recuperar su vida, pero algo sale mal y provoca una fractura en el multiverso.

A las pocas horas de haberse hecho pública la noticia, fuentes de Deadline confirmaron que Marvin Jones III ha sido elegido para encarnar a Tombstone en la próxima película Spider-Man: Brand New Day, a pesar de la pausa temporal en el rodaje originada por una conmoción cerebral sufrida en el set por Tom Holland. El filme, cuya producción se retomará el 29 de septiembre, mantiene en pie su estreno mundial para el 31 de julio de 2026, según la información difundida por Deadline. Desde Sony prefirieron no hacer comentarios y el equipo de Marvel permaneció inalcanzable para consultas.

Durante una semana, el set de Spider-Man: Brand New Day quedó suspendido a raíz del accidente de su protagonista, Tom Holland. Pese a la pausa operacional, las tareas clave para el avance del proyecto, como el proceso de casting, continuaron con normalidad, lo que permitió cerrar acuerdos relevantes para el elenco. En medio de este compás de espera, se formalizó el ingreso de Marvin Jones III como el villano Tombstone, papel que ya interpretaba en el universo animado de Sony.

La nueva incorporación representa un cambio significativo al trasladar al personaje de Tombstone del cine animado al live-action. Jones aportó su voz al mismo villano en Spider-Man: Un nuevo universo, película reconocida con el Oscar, y en la esperada entrega Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Su experiencia previa y el perfil del personaje —identificado como Lonnie Lincoln, un jefe criminal con piel albina, dientes afilados y resistencia casi sobrehumana— agregan expectativas para los seguidores del cómic, como apuntó Deadline.

Imagen de Tombstone en la
Imagen de Tombstone en la serie animada de Spider-Man

Quién es Tombstone, el nuevo villano

La presencia de Tombstone en el universo Marvel se remonta a su primera aparición en Web of Spider-Man #36 durante marzo de 1988. Creado por Gerry Conway y Alex Saviuk, Tombstone se convirtió rápidamente en uno de los principales antagonistas de Spider-Man y en una figura recurrente dentro de las historias ambientadas en Nueva York. El anuncio de su salto al cine real afianza la decisión de los productores por explorar y enriquecer el catálogo de villanos.

La producción de Spider-Man: Brand New Day cuenta también con curiosidades en su elenco. Se confirmó la participación de Sadie Sink y Liza Colón-Zayas, aunque sus personajes no han sido revelados por el estudio. Además, Zendaya retomará el papel de MJ, mientras que Mark Ruffalo volverá a dar vida a Hulk en esta entrega del Universo Cinematográfico de Marvel. La dirección recae sobre Destin Daniel Cretton, reconocido especialmente por su trabajo en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. La producción ejecutiva está a cargo de Amy Pascal y el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ambos responsables de éxitos comerciales pasados del MCU.

Spider-Man: Brand New Day se plantea como el esperado regreso del superhéroe arácnido a la gran pantalla tras el fenómeno de Spider-Man: No Way Home, que en 2021 recaudó más de 1.900 millones de dólares. Las dos entregas previas protagonizadas por Holland ya habían superado la marca de los mil millones y los ochocientos ochenta millones en taquillas globales, respectivamente, consolidando el papel central de la franquicia tanto para los estudios como para la audiencia internacional.

Temas Relacionados

Spider-Man: Brand New DaySpider-ManCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Claudia Cardinale, la ‘reina’ del spaghetti western que triunfó en España y acabó siendo icono LGTBI

La actriz pasó por distintas ciudades para rodar y recibir homenajes donde fue venerada como una de las más grandes

Claudia Cardinale, la ‘reina’ del

Los protagonistas del último éxito de Netflix, ‘El refugio atómico’ reflexionan sobre el apocalipsis y la IA: “Siempre van a ser los más poderosos los que la controlen a su antojo”

Miren Ibarguren y Álex Villazán dan vida a los dos hermanos encargados del Kimera Underground Park, el búnker en el que se ambienta la serie

Los protagonistas del último éxito

Marta Sanz, escritora: “No me asusta la muerte ni que mi identidad se pierda... Lo que me da miedo es envejecer sin dignidad”

La narradora, ensayista y poeta madrileña publica ‘Amarilla’, un poemario profundamente personal y al mismo tiempo político en el que tiñe de ese color la realidad que nos envuelve

Marta Sanz, escritora: “No me

Antonio Banderas y sus comienzos en Estados Unidos: “Me decían que si trabajaba en Hollywood, siempre iba a interpretar el papel de chico malo, a un delincuente”

El primer papel del actor en aguas internacionales fue ‘Los reyes del mambo’, en 1992

Antonio Banderas y sus comienzos

El director de ‘Weapons’ confirma una precuela sobre la historia eliminada de la Tía Gladys y habla de la película de ‘Resident Evil’: “No son tonterías”

Zack Cregger decidió suprimir parte del material respecto al personaje de la cinta, la cual acabó convirtiéndose en uno de los estrenos de cine más exitosos del verano

El director de ‘Weapons’ confirma
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así funciona la Unidad Especializada

Así funciona la Unidad Especializada en la Escena del Crimen de la Policía: “Ayuda de forma transversal en todo tipo de investigaciones”

Un albañil pierde el dedo anular de la mano derecha en un accidente laboral pero no es suficiente para conseguir la incapacidad permanente

Ayuso quiere contratar taxis o VTC que solo hagan esperar 10 minutos a los médicos que tienen que ver a los enfermos en sus casas en la Comunidad de Madrid

Sánchez considera “absolutamente inaceptables” las incursiones de Rusia al espacio aéreo europeo y condena “la escalada de la violencia” de Putin en Ucrania

Antonio Banderas y sus comienzos en Estados Unidos: “Me decían que si trabajaba en Hollywood, siempre iba a interpretar el papel de chico malo, a un delincuente”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Un experto inmobiliario advierte: “No compres nunca un piso sin revisar antes estas tres cosas”

Cotización del euro frente al dólar hoy 24 de septiembre

De Madrid a Extremadura: las comunidades autónomas donde más sube el precio de la vivienda protegida, en máximos pese a la regulación

El acceso a la vivienda aumenta la brecha generacional en España: el mismo piso que una familia pagaba en una década en 1980, ahora supone 45 años con un salario medio

DEPORTES

Ilia Topuria habla sobre el

Ilia Topuria habla sobre el regreso de su hermano al octógono de la UFC: “Estoy seguro de que finalizará en el primer asalto, le veo muy preparado”

Adrian Newey no pierde ni un segundo de trabajo en Aston Martin, según Pedro de la Rosa: “Duerme muy poco”

El Ayuntamiento vuelve a decir no al FC Barcelona y la licencia para el Camp Nou: el partido ante la Real Sociedad será en Montjuic

Red Bull hace oficial la salida de Christian Horner: esta es la millonaria indemnización que recibirá

Qué es el Trofeo Kopa y qué diferencias hay con el Golden Boy