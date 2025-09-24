‘Spider-Man: Brand New Day’ ficha un nuevo villano mientras el rodaje sigue parado

Tras descubrirse la identidad secreta de Peter Parker como Spider-Man, Peter le pide ayuda al Doctor Strange para recuperar su vida, pero algo sale mal y provoca una fractura en el multiverso.

A las pocas horas de haberse hecho pública la noticia, fuentes de Deadline confirmaron que Marvin Jones III ha sido elegido para encarnar a Tombstone en la próxima película Spider-Man: Brand New Day, a pesar de la pausa temporal en el rodaje originada por una conmoción cerebral sufrida en el set por Tom Holland. El filme, cuya producción se retomará el 29 de septiembre, mantiene en pie su estreno mundial para el 31 de julio de 2026, según la información difundida por Deadline. Desde Sony prefirieron no hacer comentarios y el equipo de Marvel permaneció inalcanzable para consultas.

Durante una semana, el set de Spider-Man: Brand New Day quedó suspendido a raíz del accidente de su protagonista, Tom Holland. Pese a la pausa operacional, las tareas clave para el avance del proyecto, como el proceso de casting, continuaron con normalidad, lo que permitió cerrar acuerdos relevantes para el elenco. En medio de este compás de espera, se formalizó el ingreso de Marvin Jones III como el villano Tombstone, papel que ya interpretaba en el universo animado de Sony.

La nueva incorporación representa un cambio significativo al trasladar al personaje de Tombstone del cine animado al live-action. Jones aportó su voz al mismo villano en Spider-Man: Un nuevo universo, película reconocida con el Oscar, y en la esperada entrega Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Su experiencia previa y el perfil del personaje —identificado como Lonnie Lincoln, un jefe criminal con piel albina, dientes afilados y resistencia casi sobrehumana— agregan expectativas para los seguidores del cómic, como apuntó Deadline.

Quién es Tombstone, el nuevo villano

La presencia de Tombstone en el universo Marvel se remonta a su primera aparición en Web of Spider-Man #36 durante marzo de 1988. Creado por Gerry Conway y Alex Saviuk, Tombstone se convirtió rápidamente en uno de los principales antagonistas de Spider-Man y en una figura recurrente dentro de las historias ambientadas en Nueva York. El anuncio de su salto al cine real afianza la decisión de los productores por explorar y enriquecer el catálogo de villanos.

La producción de Spider-Man: Brand New Day cuenta también con curiosidades en su elenco. Se confirmó la participación de Sadie Sink y Liza Colón-Zayas, aunque sus personajes no han sido revelados por el estudio. Además, Zendaya retomará el papel de MJ, mientras que Mark Ruffalo volverá a dar vida a Hulk en esta entrega del Universo Cinematográfico de Marvel. La dirección recae sobre Destin Daniel Cretton, reconocido especialmente por su trabajo en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. La producción ejecutiva está a cargo de Amy Pascal y el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ambos responsables de éxitos comerciales pasados del MCU.

Spider-Man: Brand New Day se plantea como el esperado regreso del superhéroe arácnido a la gran pantalla tras el fenómeno de Spider-Man: No Way Home, que en 2021 recaudó más de 1.900 millones de dólares. Las dos entregas previas protagonizadas por Holland ya habían superado la marca de los mil millones y los ochocientos ochenta millones en taquillas globales, respectivamente, consolidando el papel central de la franquicia tanto para los estudios como para la audiencia internacional.