España Cultura

Se paraliza el rodaje de ‘Spider-Man: Brand New Day’ tras el accidente de Tom Holland

El actor sufrió un grave golpe y la producción se detendrá durante al menos una semana

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
(Sony Pictures)
(Sony Pictures)

El rodaje de Spider-Man: Brand New Day sufrió una pausa temporal en Londres luego de que Tom Holland padeciera una conmoción cerebral durante una de las jornadas de filmación, según una fuente cercana a la producción consultada por Variety. La filmación, que se había iniciado a principios de agosto bajo la dirección de Destin Daniel Cretton para Sony Pictures y Marvel Studios, reanudará actividades el 29 de septiembre y no modificará la fecha de estreno, prevista para el 31 de julio de 2026.

El incidente ocurrió en los emblemáticos estudios Pinewood de Londres durante una de las secuencias de acción que caracterizan a las entregas del superhéroe arácnido. Aunque Holland requirió suspender actividades y someterse a observación médica, la misma fuente enfatizó que la medida fue adoptada “por precaución” y que no hay más personas heridas como resultado de la maniobra. El equipo de producción permanece a la espera de la recuperación completa del protagonista antes de retomar el calendario habitual, y fuentes internas aseguran que los plazos pactados con los estudios y distribuidores no corren riesgo de alterarse.

El rodaje de Spider-Man: Brand New Day había comenzado oficialmente en agosto, según publicó Sony con motivo de la publicación de un video institucional grabado durante la primera jornada en Glasgow. En ese material, Tom Holland, nuevamente bajo el traje de Spider-Man, ejecutaba una arriesgada maniobra encima de un tanque que recorría las calles de la ciudad escocesa. El ambiente generado por la presencia de seguidores en las inmediaciones fue motivo de comentario para el propio protagonista, quien aseguró ante las cámaras: “Es curioso, ponerse el traje esta vez se siente diferente, de alguna forma. Es también la primera vez que tenemos fans desde el primer día en el set, así que es emocionante compartirlo con ellos. Tenemos caras familiares presentes. Voy a dar lo mejor, ojalá salga bien, no hay presión”.

(Sony Pictures)
(Sony Pictures)

El regreso del hombre araña

Junto a Holland, regresan a la franquicia rostros habituales como Zendaya y Jacob Batalon, quienes han acompañado al actor desde anteriores entregas del universo cinematográfico de Spider-Man. El proyecto incorpora además a nuevos miembros al reparto, entre ellos Sadie Sink, Liza Colón-Zayas y Tramell Tillman. Entre las novedades más comentadas está la confirmación de Mark Ruffalo en el papel de Bruce Banner, también conocido como Hulk, ampliando así los vínculos entre el universo arácnido y otras líneas narrativas desarrolladas por Marvel. A ello se suman las participaciones de Jon Bernthal como Frank Castle, alias The Punisher, y de Michael Mando retomando el rol de Mac Gargan (Scorpion) visto en Spider-Man: Homecoming de 2017.

El guion de Brand New Day recae nuevamente en las manos de Chris McKenna y Erik Sommers, responsables de las principales adaptaciones cinematográficas del héroe en los últimos años. A la producción se suman figuras claves como Amy Pascal y Kevin Feige, según lo reiterado por la fuente de Variety, garantizando la continuidad creativa y de estilo que caracteriza a estas colaboraciones entre Sony y Marvel.

La atención del público y la industria queda ahora puesta en la reanudación de la filmación, mientras las imágenes de Tom Holland enfundado en el icónico traje de Spider-Man, transmitidas por Sony, mantienen la expectativa en aumento de cara al regreso del superhéroe a las salas en 2026. La franquicia apuesta así a consolidar la conexión entre actores, producción y aficionados a través de un capítulo que, pese al contratiempo, no alterará el calendario planeado para Spider-Man: Brand New Day, según confirman las fuentes próximas a la producción.

Temas Relacionados

Tom HollandActoresSpider-ManSpider-Man: Brand New DayCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Emma Watson admite que echa de menos actuar después de siete años fuera pero que odia una parte del trabajo: “Me parece devastador”

La actriz de ‘Harry Potter’ lleva apartada de cámaras desde que rodase ‘Mujercitas’ junto a Greta Gerwig

Emma Watson admite que echa

Ni ‘Alien’ ni ‘Interestellar’: esta película de ciencia ficción es la favorita de la NASA y se puede ver en ‘streaming’

Ethan Hawke, Uma Thurman y Jude Law protagonizan un largometraje que ahonda en la influencia que podría llegar a tener la ingeniería genética en un futuro

Ni ‘Alien’ ni ‘Interestellar’: esta

La historia de una niña que quiere ser monja: la película española que habla sobre la fe y la manipulación religiosa

‘Los domingos’ se ha convertido en una de las grandes sensaciones del Festival de San Sebastián, donde compite por la Concha de Oro

La historia de una niña

Esta película bélica pasó desapercibida en los Oscar, pero es una de las mejores que se han hecho en los últimos años y puedes verla gratis estos días

La buena recaudación y el entusiasmo de la crítica no evitaron que esta producción fuera ‘la gran olvidada’ en las galas más importantes del séptimo arte

Esta película bélica pasó desapercibida

Descubren en Jaén un hito arqueológico “único en la cultura íbera”: un ritual con un encuentro sexual entre un héroe y una diosa

Mediante la luz del solsticio de invierno, esta civilización emulaba esta cópula como forma de rendir culto al Sol y otros astros

Descubren en Jaén un hito
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Anulado el contrato presentado por

Anulado el contrato presentado por una mujer con el que pretendía quedarse con las dos viviendas que sus padres les habían dejado en herencia a ella y su hermana

Este coche ha batido el récord de velocidad del mundo y llegará a Europa en 2027: tiene 3000 caballos y solo se fabricarán 30 unidades

Un padre no tendrá que pagar más la pensión alimenticia de su hija de 25 años porque ha terminado sus estudios y tiene ingresos propios

Los híbridos que pierden la Etiqueta Cero de la DGT el 1 de enero de 2026: así será la nueva clasificación ambiental

Dos vecinos y la marca de ruedas condenan a una promotora a una multa histórica de 251.000 euros por talar un árbol protegido

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado,

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre las horas extras: “Si haces más de estas, podrían multar a tu empresa con hasta 7.500 euros”

Cuál es el precio de la gasolina este 23 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Cotización del euro frente al dólar hoy 23 de septiembre

La mejora de la opa de BBVA sobre Sabadell es “insuficiente” y “más cosmética que real”, estiman los analistas

A Trump le falla la estrategia: su subida de aranceles a la UE hace que el 26% de los europeos rechace los productos de EEUU

DEPORTES

¿Cuántas entradas para el GP

¿Cuántas entradas para el GP de Madrid habrá disponible al público general? La preventa exclusiva se agotó en dos minutos y la lista de espera tiene 235.000 personas

Aitana Bonmatí se corona en París y se convierte en la primera jugadora en ganar el Balón de Oro tres veces consecutivas

Luis Enrique vuelve a escribir su nombre en la historia y se lleva por segunda vez el premio Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año

Lamine Yamal y Vicky López se llevan el Trofeo Kopa a mejores jugadores jóvenes

Andy Murray habla sobre Carlos Alcaraz: “Es un golfista normalito, pero su tenis es como Ronaldinho”