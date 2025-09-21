Angelina Jolie se emociona en el Festival de Sebastián al recordar a su madre, que murió de cáncer de mama: “Llevaba conmigo sus cenizas”

Angelina Jolie se ha emocionado en la rueda de prensa de 'Couture' en el Festival de San Sebastián REUTERS/Pankra Nieto

La gran estrella internacional Angelina Jolie ha pisado el Festival de San Sebastián para presentar su última película, Couture, dirigida por la francesa Alice Winocour y en la que interpreta a Maxime, una directora de cine estadounidense a la que le diagnostican cáncer de pecho.

Junto a ella, otros personajes que entrecruzarán en el contexto de la Semana de la Moda de París: una joven modelo de Sudán que escapa de su país para terminar en un entorno de lo más frívolo o Àngele, una maquilladora que trabaja en los desfiles.

Angelina contra el cáncer

En este sentido, la conexión entre experiencias personales, cinematografía comprometida y la mirada femenina en la industria de la moda ha marcado profundamente una de las ruedas de prensa más esperadas del festival, en la que se ha hablado sobre el trasfondo emocional y el mensaje social de la película, abordando diversas temáticas, desde la ‘sororidad’ hasta la vulnerabilidad frente a la enfermedad y los desafíos de un entorno profesional históricamente dominado por estereotipos y presiones.

Uno de los momentos más íntimos surgió cuando Angelina Jolie recordó su decisión de someterse a una doble mastectomía y la extirpación de ovarios tras conocer su predisposición genética al cáncer. “No lo lamento. Es importante tener la opción de poder elegirlo. No todo el mundo tiene que hacerlo exactamente como lo hice yo, pero lo fundamental es decidir por una misma”, compartió la actriz, enfatizando la necesidad del respeto a la autonomía corporal y el soporte en entornos vulnerables.

Angelina Jolie y Louis Garrell en 'Couture'

La narrativa de la película, según Jolie, es un reflejo de la “condición humana y la existencia de todos nosotros: algunos atraviesan conflictos reales, otros sufren pérdidas personales, pero el deseo de una vida libre de sufrimiento nos une como seres humanos”. Sostuvo que la fuerza del cine reside en esa capacidad de aunar emociones colectivamente: “El cine te pone en un teatro oscuro y te permite reunirte para sentir todos estos elementos juntos”.

La emoción de Angelina Jolie

A una pregunta sobre el significado personal de Couture, Jolie respondió: “He encontrado una conexión muy especial con Alice y con el resto del elenco. Poder trabajar juntas en este proyecto ha sido profundamente sanador. La película trata, ante todo, de mujeres que se encuentran y conectan viniendo de mundos muy diferentes. Quisimos mostrar vidas entrelazadas, y esa es la magia que trasciende la pantalla”.

La conversación viró también hacia cuestiones sociales y políticas, cuando se le preguntó a Jolie sobre el actual clima en torno a la libertad de expresión en Estados Unidos. La actriz fue categórica: “Amo mi país, pero no lo reconozco en estos momentos. Cualquier cosa que limite las libertades personales de cualquiera me parece muy peligrosa. Son tiempos tan difíciles que hay que ser cuidadosos con nuestras palabras y actos”.

Alice Winocour con el reparto de 'Couture': Angelina Jolie, Louis Garrel, Garance Marillier, Anyier Anei y Ella Rumpf en la rueda de prensa del Festival de San SebastiánREUTERS/Pankra Nieto

El equipo técnico y artístico enfatizó la importancia de reflejar tanto el glamour como los aspectos invisibles y vulnerables de la moda. Para Winocour, el cine es una vía para “celebrar la vida y la muerte, mostrar la glorificación y fragilidad de los cuerpos, abordar la vulnerabilidad femenina y la caducidad a la que están sometidas las mujeres en ese entorno”.

Agregó que la película recoge historias reales, especialmente la de modelos provenientes de países africanos, quienes deben adaptarse a un ambiente radicalmente ajeno al suyo: “La vida cambia cuando atraviesas ese proceso, y muchas veces nadie se percata del esfuerzo ni del trasfondo que conlleva”.

La incorporación de elementos autobiográficos y objetos personales también tuvo protagonismo durante el encuentro. Jolie relató que llevó consigo en el rodaje un collar y las cenizas de su madre, explicando: “Pensé mucho en ella durante toda la filmación. En los momentos difíciles, la sentía cerca, y eso me ayudó a conectarme con el personaje de forma más profunda”.

Tráiler 'Maspalomas'

El papel de los vínculos entre mujeres emergió como columna vertebral del largometraje, reflejado en el testimonio de las protagonistas, quienes hablaron de ‘sanación’, compartir experiencias y apoyarse mutuamente. “No estáis solas y, juntas, las mujeres podemos ser fuertes”, fue el mensaje final reafirmado ante los presentes por el reparto entre el aplauso de la audiencia, marcando así el cierre de una presentación dominada por la ‘sororidad’ y la resiliencia femenina frente a la adversidad.