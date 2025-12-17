España Cultura

Si te gustó ‘Westworld’ no te pierdas la nueva serie de sus creadores basada en un videojuego: apocalipsis, mutantes y un desierto lleno de peligros

Aterriza en Prime Video la segunda temporada de ‘Fallout’, una de las grandes apuestas de la plataforma creada por el hermano de Christopher Nolan

Guardar
Los protagonistas, encarnados por Ella
Los protagonistas, encarnados por Ella Purnell y Walton Goggins, ahora se enfrentarán al desierto radioactivo lleno de mutantes en la segunda temporada de 'Fallout' (Prime Video)

La segunda temporada de Fallout ha regresado a Prime Video con una propuesta aún más ambiciosa y explosiva que la anterior, consolidando su posición como uno de los fenómenos recientes de la plataforma. Inspirada en la popular saga de videojuegos, la serie ha conseguido atraer tanto a los seguidores del universo original como a quienes no están familiarizados con él, gracias a una narrativa que equilibra acción, humor negro y una profunda exploración de la condición humana.

La primera temporada ya convenció a la crítica, obtuvo 16 nominaciones a los premios Emmy —incluida la de mejor serie dramática— y fue vista por 65 millones de espectadores en sus dos primeras semanas.

En esta nueva entrega, la historia retoma los acontecimientos justo donde terminó la anterior. Lucy MacLean (interpretada por Ella Purnell), tras descubrir la implicación de su padre Hank (Kyle MacLachlan) en el origen del holocausto nuclear, se embarca en un viaje hacia New Vegas acompañada por el Necrófago (Walton Goggins), con el objetivo de hacerle rendir cuentas.

Walton Goggins en 'Fallout' Temporada
Walton Goggins en 'Fallout' Temporada 2 (Prime Video)

Este trayecto, marcado por enfrentamientos con criaturas mutantes, traiciones y la amenaza constante de la Legión de César, se convierte en el eje central de la temporada. La decisión de Prime Video de estrenar los episodios semanalmente, en lugar de lanzar la temporada completa de una vez, responde a la intención de mantener la serie en el centro de la conversación cultural durante más tiempo.

La serie amplía su universo narrativo

La segunda temporada de Fallout no solo profundiza en el desarrollo de sus personajes principales, sino que también expande el universo de la serie a través de múltiples líneas argumentales y saltos temporales. La trama alterna entre el presente ‘posapocalíptico’ y los meses previos a la Gran Guerra de 2077, permitiendo al espectador conocer mejor el pasado de figuras clave como Cooper Howard (también interpretado por Walton Goggins) y su esposa Barb (Frances Turner), una alta ejecutiva de Vault-Tec. Este recurso narrativo aporta contexto a los acontecimientos actuales y revela las motivaciones ocultas de varios personajes.

Mientras Lucy y el Necrófago avanzan hacia New Vegas, Maximus (Aaron Moten), caballero recién nombrado de la Hermandad del Acero, comienza a cuestionar los principios y objetivos de esta organización paramilitar. La Hermandad, esencial en el universo de Fallout, se muestra dividida por tensiones internas y conflictos de poder, lo que añade una capa de complejidad a la trama.

Fallout - Temporada 2 (Prime
Fallout - Temporada 2 (Prime Video)

Por otro lado, la vida en los refugios subterráneos sigue su curso: Norm (Moisés Arias), hermano de Lucy, permanece atrapado en la cámara criogénica de la Bóveda 31, mientras que la Bóveda 33 afronta una crisis de agua bajo el liderazgo de Betty (Leslie Uggams). Además, Chet (Dave Register), primo de Lucy y Norm, empieza a sospechar de las intenciones de Stephanie (Annabel O’Hagan), la nueva Supervisora de la Bóveda 32.

La producción de la serie ha apostado por un enfoque visual realista y tangible, prescindiendo en la medida de lo posible de efectos digitales en favor de decorados y criaturas físicas. Geneva Robertson-Dworet, guionista y ‘cocreadora’ junto a Graham Wagner, ha explicado que para recrear escenarios emblemáticos como New Vegas, el equipo ha viajado por toda California, desde las montañas hasta los desiertos, con el objetivo de dotar a la serie de una mayor autenticidad visual. Este esfuerzo ha sido fundamental para que los actores pudieran sumergirse en el universo de Fallout.

Nuevos personajes y dilemas morales

La temporada introduce a nuevos personajes, como Robert House (Justin Theroux), un empresario visionario que ha contribuido a la supervivencia de Las Vegas tras el desastre nuclear. Theroux ha explicado que su personaje está inspirado en figuras como Howard Hughes, aunque también incorpora rasgos de multimillonarios contemporáneos. La relación entre House y otros personajes, así como sus oscuros intereses, se convierte en uno de los motores de la trama, dado el carácter inquietante y manipulador de House, cuya influencia se extiende dos siglos después de 2077.

La serie mantiene su tono irreverente y violento, con secuencias que alternan el humor negro y la acción desmedida. La segunda temporada es más grande, más sangrienta y moralmente más turbia, y no duda en someter a sus protagonistas a situaciones extremas tanto físicas como emocionales. El enfrentamiento entre facciones, como la Legión de César, y la aparición de criaturas emblemáticas de los videojuegos, como los 'radscorpiones’, refuerzan la sensación de peligro constante en el Yermo.

200 años después del apocalipsis, los amables habitantes de los refugios nucleares se ven obligados a regresar al infierno irradiado que sus antepasados dejaron atrás (Prime Video)

Lucy, interpretada por Ella Purnell, se consolida como el eje central de la serie. Su evolución, marcada por el conflicto entre sus valores morales y la brutalidad del mundo exterior, aporta profundidad emocional a la narrativa. Así, lla extraña pareja formada por la imperturbable Lucy y el endurecido Necrófago constituye el corazón de la temporada, ya que ambos personajes se transforman mutuamente a lo largo de su viaje.

Por su parte, Walton Goggins ha afrontado el reto de interpretar a dos versiones de un mismo personaje separadas por doscientos años y una guerra nuclear.

Entre el espectáculo y la reflexión

La crítica ha valorado positivamente la capacidad de la serie para equilibrar la espectacularidad visual con una reflexión sobre temas como la identidad, la moralidad y las consecuencias de las decisiones individuales. Algunos medios han señalado que, aunque la estructura de la segunda temporada es menos compacta que la de la primera, los secretos y revelaciones que se desvelan mantienen el interés del espectador. Además, la presencia de guiños y referencias al universo de los videojuegos añade un atractivo especial para los seguidores más veteranos de la saga.

La segunda temporada de Fallout ha comenzado su emisión el martes 16 de diciembre, con un episodio semanal hasta el final de la temporada, previsto para el 4 de febrero de 2026. La serie, producida por los creadores de Westworld y con un equipo técnico encabezado por el diseñador de producción Howard Cummings, continúa consolidando su estatus como una de las apuestas más sólidas de Prime Video.

Temas Relacionados

FalloutPrime VideoSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La historia de la música como nunca te la habían contado: “Todo el mundo idolatra a los Beatles, pero son los culpables de casi todo lo que criticamos hoy”

Miguel Ángel Cajigal, conocido en redes sociales como ‘El Barroquista’, publica ‘Otra historia de la música’, un viaje de los grandes clásicos a las canciones de hoy en día, lejos de los elitismos y las barreras autoimpuestas

La historia de la música

Las mejores exposiciones de Barcelona para ver en diciembre: de Joaquín Sorolla y el mar a ‘La vida a través del cine doméstico’

Las fotografías de Helen Levitt o Colita completan la selección de actividades ineludibles para estas navidades

Las mejores exposiciones de Barcelona

Los 10 bestsellers más vendidos del año para regalar en Navidad: de Ken Follett a Dan Brown pasando por Arturo Pérez-Reverte y Juan del Val

Recopilamos algunos de éxitos editoriales de la temporada que nos llevan de autores consagrados a fenómenos inesperados

Los 10 bestsellers más vendidos

El cortometraje español ‘El Fantasma de la Quinta’ compite por una nominación al Oscar de Animación

La obra dirigida por James A. Castillo se inspira en los últimos días de Goya y cuenta con el respaldo de instituciones españolas, además del reconocimiento en festivales internacionales

El cortometraje español ‘El Fantasma

Oliver Laxe desgrana ‘Sirat’ en el Reina Sofía: una exposición nacida del proceso creativo de la película que aspira a los Oscar

El museo alberga la exposición desde el miércoles 17 de diciembre hasta el próximo 26 de abril de 2026

Oliver Laxe desgrana ‘Sirat’ en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno de Castilla y

El Gobierno de Castilla y León se gasta 228.000 euros para que las ranas puedan entrar y salir de abrevaderos, pero no encuentra empresa que por otros 332.000 euros revitalice charcas para anfibios

Interior busca psicólogos para atender a las familias de personas desaparecidas, pero la cita será telemática

La Comunidad de Madrid externaliza las ecografías del hospital La Paz por la “alta demanda” y adjudica el servicio a una clínica donde es consejero un exministro del PP

Así es el nuevo despegue de Galileo para dar un “paso hacia la autonomía” de Europa y sus satélites: una compañía española tiene el “control de la misión”

Los socios elevan sus exigencias contra un PSOE noqueado por los escándalos, pero con poco margen para hacer creíbles sus amenazas

ECONOMÍA

Manuel Requena, abogado: “Casarse en

Manuel Requena, abogado: “Casarse en gananciales es la forma más rápida de perder tu patrimonio si tienes un accidente”

La crítica del multimillonario José Elías a las nuevas generaciones: “Llaman esclavitud a trabajar ocho horas”

Ignacio de la Calzada, abogado: “Para muchos interpretar la nómina es como descifrar un jeroglífico, pero es muy sencillo”

Cotización del euro frente al dólar hoy 17 de diciembre

El BCE se guarda una bala y mantendrá congelados los tipos de interés en el 2% en línea con su estrategia de “esperar y ver”

DEPORTES

Gonzalo di Renzo, el delantero

Gonzalo di Renzo, el delantero del Talavera que nunca pensó que se enfrentaría al Real Madrid, aunque soñaba con ello: “Nosotros vamos a competir. Yo quiero ganar”

Dos goles en el tramo final clasifican al Barcelona ante un combativo Guadalajara

Aitana Bonmatí gana su tercer premio The Best consecutivo: “Es un gran honor para mí”

Álvaro Arbeloa, uno de los candidatos a sustituir a Xabi Alonso en el Real Madrid: el espartano del banquillo blanco que dirige al Castilla

La nueva norma de la ATP para combatir el calor de cara a 2026: pausas de 10 minutos y suspensión de partidos si se superan los 32 grados