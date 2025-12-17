Si te gustó ‘Westworld’ no te pierdas la nueva serie de sus creadores basada en un videojuego: apocalipsis, mutantes y un desierto lleno de peligros

Los protagonistas, encarnados por Ella Purnell y Walton Goggins, ahora se enfrentarán al desierto radioactivo lleno de mutantes en la segunda temporada de 'Fallout' (Prime Video)

La segunda temporada de Fallout ha regresado a Prime Video con una propuesta aún más ambiciosa y explosiva que la anterior, consolidando su posición como uno de los fenómenos recientes de la plataforma. Inspirada en la popular saga de videojuegos, la serie ha conseguido atraer tanto a los seguidores del universo original como a quienes no están familiarizados con él, gracias a una narrativa que equilibra acción, humor negro y una profunda exploración de la condición humana.

La primera temporada ya convenció a la crítica, obtuvo 16 nominaciones a los premios Emmy —incluida la de mejor serie dramática— y fue vista por 65 millones de espectadores en sus dos primeras semanas.

En esta nueva entrega, la historia retoma los acontecimientos justo donde terminó la anterior. Lucy MacLean (interpretada por Ella Purnell), tras descubrir la implicación de su padre Hank (Kyle MacLachlan) en el origen del holocausto nuclear, se embarca en un viaje hacia New Vegas acompañada por el Necrófago (Walton Goggins), con el objetivo de hacerle rendir cuentas.

Walton Goggins en 'Fallout' Temporada 2 (Prime Video)

Este trayecto, marcado por enfrentamientos con criaturas mutantes, traiciones y la amenaza constante de la Legión de César, se convierte en el eje central de la temporada. La decisión de Prime Video de estrenar los episodios semanalmente, en lugar de lanzar la temporada completa de una vez, responde a la intención de mantener la serie en el centro de la conversación cultural durante más tiempo.

La serie amplía su universo narrativo

La segunda temporada de Fallout no solo profundiza en el desarrollo de sus personajes principales, sino que también expande el universo de la serie a través de múltiples líneas argumentales y saltos temporales. La trama alterna entre el presente ‘posapocalíptico’ y los meses previos a la Gran Guerra de 2077, permitiendo al espectador conocer mejor el pasado de figuras clave como Cooper Howard (también interpretado por Walton Goggins) y su esposa Barb (Frances Turner), una alta ejecutiva de Vault-Tec. Este recurso narrativo aporta contexto a los acontecimientos actuales y revela las motivaciones ocultas de varios personajes.

Mientras Lucy y el Necrófago avanzan hacia New Vegas, Maximus (Aaron Moten), caballero recién nombrado de la Hermandad del Acero, comienza a cuestionar los principios y objetivos de esta organización paramilitar. La Hermandad, esencial en el universo de Fallout, se muestra dividida por tensiones internas y conflictos de poder, lo que añade una capa de complejidad a la trama.

Fallout - Temporada 2 (Prime Video)

Por otro lado, la vida en los refugios subterráneos sigue su curso: Norm (Moisés Arias), hermano de Lucy, permanece atrapado en la cámara criogénica de la Bóveda 31, mientras que la Bóveda 33 afronta una crisis de agua bajo el liderazgo de Betty (Leslie Uggams). Además, Chet (Dave Register), primo de Lucy y Norm, empieza a sospechar de las intenciones de Stephanie (Annabel O’Hagan), la nueva Supervisora de la Bóveda 32.

La producción de la serie ha apostado por un enfoque visual realista y tangible, prescindiendo en la medida de lo posible de efectos digitales en favor de decorados y criaturas físicas. Geneva Robertson-Dworet, guionista y ‘cocreadora’ junto a Graham Wagner, ha explicado que para recrear escenarios emblemáticos como New Vegas, el equipo ha viajado por toda California, desde las montañas hasta los desiertos, con el objetivo de dotar a la serie de una mayor autenticidad visual. Este esfuerzo ha sido fundamental para que los actores pudieran sumergirse en el universo de Fallout.

Nuevos personajes y dilemas morales

La temporada introduce a nuevos personajes, como Robert House (Justin Theroux), un empresario visionario que ha contribuido a la supervivencia de Las Vegas tras el desastre nuclear. Theroux ha explicado que su personaje está inspirado en figuras como Howard Hughes, aunque también incorpora rasgos de multimillonarios contemporáneos. La relación entre House y otros personajes, así como sus oscuros intereses, se convierte en uno de los motores de la trama, dado el carácter inquietante y manipulador de House, cuya influencia se extiende dos siglos después de 2077.

La serie mantiene su tono irreverente y violento, con secuencias que alternan el humor negro y la acción desmedida. La segunda temporada es más grande, más sangrienta y moralmente más turbia, y no duda en someter a sus protagonistas a situaciones extremas tanto físicas como emocionales. El enfrentamiento entre facciones, como la Legión de César, y la aparición de criaturas emblemáticas de los videojuegos, como los 'radscorpiones’, refuerzan la sensación de peligro constante en el Yermo.

200 años después del apocalipsis, los amables habitantes de los refugios nucleares se ven obligados a regresar al infierno irradiado que sus antepasados dejaron atrás (Prime Video)

Lucy, interpretada por Ella Purnell, se consolida como el eje central de la serie. Su evolución, marcada por el conflicto entre sus valores morales y la brutalidad del mundo exterior, aporta profundidad emocional a la narrativa. Así, lla extraña pareja formada por la imperturbable Lucy y el endurecido Necrófago constituye el corazón de la temporada, ya que ambos personajes se transforman mutuamente a lo largo de su viaje.

Por su parte, Walton Goggins ha afrontado el reto de interpretar a dos versiones de un mismo personaje separadas por doscientos años y una guerra nuclear.

Entre el espectáculo y la reflexión

La crítica ha valorado positivamente la capacidad de la serie para equilibrar la espectacularidad visual con una reflexión sobre temas como la identidad, la moralidad y las consecuencias de las decisiones individuales. Algunos medios han señalado que, aunque la estructura de la segunda temporada es menos compacta que la de la primera, los secretos y revelaciones que se desvelan mantienen el interés del espectador. Además, la presencia de guiños y referencias al universo de los videojuegos añade un atractivo especial para los seguidores más veteranos de la saga.

La segunda temporada de Fallout ha comenzado su emisión el martes 16 de diciembre, con un episodio semanal hasta el final de la temporada, previsto para el 4 de febrero de 2026. La serie, producida por los creadores de Westworld y con un equipo técnico encabezado por el diseñador de producción Howard Cummings, continúa consolidando su estatus como una de las apuestas más sólidas de Prime Video.