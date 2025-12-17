España Cultura

La larga batalla del líder de una mítica banda de rock para salvar un monumento histórico de la literatura: “Debería ser la prioridad número uno de todos nosotros”

La casa de uno de los escritores europeos más importantes del Romanticismo no ha podido restaurarse debido a la falta de fondos, poniendo en riesgo el patrimonio y la integridad del propio inmueble

Guardar
Bruce Dickinson en un escenario
Bruce Dickinson en un escenario tras un concierto.

Iron Maiden no solo es una de las bandas más exitosas y respetadas del metal. Desde el lanzamiento de su primer álbum, Iron Maiden, en 1980 el grupo se ha establecido como una de las principales referencias del género y ha construido una longeva carrera revitalizada por el entusiasmo de las nuevas generaciones con cada uno de sus álbumes. Así, no exageramos al afirmar que Bruce Dickinson (67 años), vocalista y líder de la formación, es una de esas (cada vez más escasas) estrellas de rock que aún siguen pisando el escenario.

Reconocido por su personalidad multifacética, Bruce Dickinson ha aparecido ahora en los medios por un hecho totalmente alejado de la música: un llamamiento para movilizar a toda la sociedad de cara a rescatar y transformar un valioso lugar de la historia literaria de Reino Unido. Se trata de una pequeña casa, en apariencia sencilla, situada en Felpham, al sur de Gran Bretaña, donde resulta que vivió uno de los escritores más célebres de la literatura moderna de Reino Unido: el poeta, impresor y artista William Blake.

Blake habitó esta residencia entre 1800 y 1803, y de hecho fue allí donde elaboró algunas de sus obras más emblemáticas, entre ellas los versos que dieron origen al himno Jerusalén, la emanación del gigante Albión y el manifiesto medioambiental Augurios de inocencia. Así, para preservar y restaurar este lugar, Dickinson es el patrono internacional del Blake Cottage Trust, una organización benéfica británica dedicada a este propósito.

Iron Maiden - The Trooper

“Se necesita dinero urgentemente para salvar la casa”

En los últimos años, la llamada Blake’s Cottage ha estado en riesgo en varias ocasiones debido a la necesidad de restauración y la preservación del patrimonio histórico. La casa fue comprada por el National Trust en 2007, una organización benéfica en el Reino Unido dedicada a la conservación de lugares de interés histórico y natural. Sin embargo, los desafíos siempre están presentes debido al costo de las restauraciones y el mantenimiento de estructuras tan antiguas.

En una visita al inmueble, el legendario músico habla con el periódico británico The Argus para explicar el trabajo que pretenden llevar a cabo desde la institución y lamenta que, a pesar de la repercusión mundial de William Blake (considerado como uno de los autores claves del romanticismo de la literatura anglosajona), aún no existe un memorial ni un centro educativo dedicados a su obra.

Si bien la financiación del National Lottery Heritage ha permitido hasta el momento reemplazar el techo del inmueble, Dickinson ha alertado sobre la urgencia de asegurar nuevos recursos para eliminar la propiedad de la lista de edificios en riesgo. “Esto debe cambiar, la nación, el gobierno y la comunidad creativa deben unirse para reunir las 500 mil libras (568.882 mil euros) que se necesitan urgentemente para salvar la casa y los seis millones de libras (6.826.590 euros) requeridos para establecer un Centro Blake”, afirma en declaraciones recogidas por el citado medio.

Imagen de la casa donde
Imagen de la casa donde residió William Blake en Felpham. (Blake's Cottage Trust)

El posible desarrollo económico que experimentaría la zona

El proyecto persigue un doble propósito: preservar el legado de Blake y revitalizar la zona costera con nuevas oportunidades. Según Dickinson, el centro traería consigo beneficios tanto económicos como artísticos y educativos. “Queremos generar crecimiento económico en esta hermosa área junto al mar, y crear oportunidades educativas y artísticas para una amplia gama de personas”. Más allá de estos alicientes, para él la conservación y puesta en valor de este espacio es una responsabilidad colectiva: “Salvar y ampliar esta parte única del patrimonio cultural británico debería ser la prioridad número uno de todos nosotros”.

Doug Nicholls, presidente del Blake Cottage Trust, ha celebrado el involucramiento de Dickinson y ha destacado el alcance del proyecto: “Los esfuerzos voluntarios de Bruce en este proyecto reflejan el enorme y creciente trabajo voluntario local, nacional e internacional que se está volcando en esto”. En su opinión, la campaña subraya la vigencia y el aprecio perdurable por la figura de este escritor: “Esto es un verdadero testimonio del amor mundial y constante por Blake y el reconocimiento de su relevancia en la actualidad”.

Temas Relacionados

Iron MaidenBruce DickinsonEscritoresReino UnidoMúsica EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La película española más vista en Netflix y que pasó desapercibida en cines hace 6 años: un thriller protagonizado por Maribel Verdú

Se trata de un policiaco dirigido por Gerardo Herrero al estilo de ‘Seven’, en el que un asesino reproduce los grabados de Goya en sus crímenes

La película española más vista

La mejor novela de 2025 para los lectores de la plataforma Goodreads que todavía no se ha editado en España: una preciosa oda a la amistad

El Choice Award ha ido a parar a un libro de un autor noruego muy conocido en nuestro país

La mejor novela de 2025

Primer vistazo a ‘Amarga Navidad’, la nueva película de Pedro Almodóvar, que ya tiene póster y fecha de estreno

La película está protagonizada por Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia, y cuenta la historia de una mujer afrontando el duelo tras la muerte de su madre

Primer vistazo a ‘Amarga Navidad’,

Los 10 mejores libros en español para regalar esta Navidad: de Javier Cercas a Cristina Fernández Cubas

Repasamos algunos de los títulos ideales para recuperar durante estas fiestas y sorprender a nuestros seres queridos con un toque de distinción

Los 10 mejores libros en

Un exagente de la CIA recomienda las mejores películas y series sobre espías: “La mayoría no tienen nada que ver con la realidad, pero hay un par de excepciones”

John Kiriakou fue uno de los primeros en revelar el sistema de torturas, y ahora hace lo propio con las obras de ficción que los retratan

Un exagente de la CIA
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo sanciona a una

El Supremo sanciona a una fiscal con 800 euros por “filtrar” el borrador de una sentencia

El Gobierno acuerda implantar la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración Pública a partir de febrero

España apoya la lucha contra el narcotráfico, pero insiste en la legalidad internacional ante la escalada de la “guerra contra el narcoterrorismo” de los Estados Unidos

Feijóo dice que los andaluces “no saben contar”, él tampoco: Canarias es la región con más costa, por delante de Galicia y Andalucía

El subdirector general de Emergencias afirma que el día de la DANA hubo debates largos y retrasos en las decisiones: “Nunca antes se había parado un Cecopi para reflexionar”

ECONOMÍA

Golpe a la banca: el

Golpe a la banca: el Supremo obliga a los bancos a pagar las costas si el consumidor gana la apelación por cláusulas abusivas

Amazon y sindicatos acuerdan reducir el ERE de Barcelona hasta los 791 empleados con una indemnización mínima de 7.000 euros

El Gobierno acuerda implantar la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración Pública a partir de febrero

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

España, a la cola de Europa en vacantes de empleo: solo en tres países hay menos puestos de trabajo

DEPORTES

Carlos Alcaraz anuncia que Ferrero

Carlos Alcaraz anuncia que Ferrero deja de ser su entrenador: “Si nuestros caminos deportivos tenían que separarse debía ser desde la cima”

Gonzalo di Renzo, el delantero del Talavera que nunca pensó que se enfrentaría al Real Madrid, aunque soñaba con ello: “Nosotros vamos a competir. Yo quiero ganar”

Dos goles en el tramo final clasifican al Barcelona ante un combativo Guadalajara

Aitana Bonmatí gana su tercer premio The Best consecutivo: “Es un gran honor para mí”

Álvaro Arbeloa, uno de los candidatos a sustituir a Xabi Alonso en el Real Madrid: el espartano del banquillo blanco que dirige al Castilla