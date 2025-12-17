La larga batalla del líder de una mítica banda de rock para salvar un monumento histórico de la literatura: “Debería ser la prioridad número uno de todos nosotros”

Bruce Dickinson en un escenario tras un concierto.

Iron Maiden no solo es una de las bandas más exitosas y respetadas del metal. Desde el lanzamiento de su primer álbum, Iron Maiden, en 1980 el grupo se ha establecido como una de las principales referencias del género y ha construido una longeva carrera revitalizada por el entusiasmo de las nuevas generaciones con cada uno de sus álbumes. Así, no exageramos al afirmar que Bruce Dickinson (67 años), vocalista y líder de la formación, es una de esas (cada vez más escasas) estrellas de rock que aún siguen pisando el escenario.

Reconocido por su personalidad multifacética, Bruce Dickinson ha aparecido ahora en los medios por un hecho totalmente alejado de la música: un llamamiento para movilizar a toda la sociedad de cara a rescatar y transformar un valioso lugar de la historia literaria de Reino Unido. Se trata de una pequeña casa, en apariencia sencilla, situada en Felpham, al sur de Gran Bretaña, donde resulta que vivió uno de los escritores más célebres de la literatura moderna de Reino Unido: el poeta, impresor y artista William Blake.

Blake habitó esta residencia entre 1800 y 1803, y de hecho fue allí donde elaboró algunas de sus obras más emblemáticas, entre ellas los versos que dieron origen al himno Jerusalén, la emanación del gigante Albión y el manifiesto medioambiental Augurios de inocencia. Así, para preservar y restaurar este lugar, Dickinson es el patrono internacional del Blake Cottage Trust, una organización benéfica británica dedicada a este propósito.

Iron Maiden - The Trooper

“Se necesita dinero urgentemente para salvar la casa”

En los últimos años, la llamada Blake’s Cottage ha estado en riesgo en varias ocasiones debido a la necesidad de restauración y la preservación del patrimonio histórico. La casa fue comprada por el National Trust en 2007, una organización benéfica en el Reino Unido dedicada a la conservación de lugares de interés histórico y natural. Sin embargo, los desafíos siempre están presentes debido al costo de las restauraciones y el mantenimiento de estructuras tan antiguas.

En una visita al inmueble, el legendario músico habla con el periódico británico The Argus para explicar el trabajo que pretenden llevar a cabo desde la institución y lamenta que, a pesar de la repercusión mundial de William Blake (considerado como uno de los autores claves del romanticismo de la literatura anglosajona), aún no existe un memorial ni un centro educativo dedicados a su obra.

Si bien la financiación del National Lottery Heritage ha permitido hasta el momento reemplazar el techo del inmueble, Dickinson ha alertado sobre la urgencia de asegurar nuevos recursos para eliminar la propiedad de la lista de edificios en riesgo. “Esto debe cambiar, la nación, el gobierno y la comunidad creativa deben unirse para reunir las 500 mil libras (568.882 mil euros) que se necesitan urgentemente para salvar la casa y los seis millones de libras (6.826.590 euros) requeridos para establecer un Centro Blake”, afirma en declaraciones recogidas por el citado medio.

Imagen de la casa donde residió William Blake en Felpham. (Blake's Cottage Trust)

El posible desarrollo económico que experimentaría la zona

El proyecto persigue un doble propósito: preservar el legado de Blake y revitalizar la zona costera con nuevas oportunidades. Según Dickinson, el centro traería consigo beneficios tanto económicos como artísticos y educativos. “Queremos generar crecimiento económico en esta hermosa área junto al mar, y crear oportunidades educativas y artísticas para una amplia gama de personas”. Más allá de estos alicientes, para él la conservación y puesta en valor de este espacio es una responsabilidad colectiva: “Salvar y ampliar esta parte única del patrimonio cultural británico debería ser la prioridad número uno de todos nosotros”.

Doug Nicholls, presidente del Blake Cottage Trust, ha celebrado el involucramiento de Dickinson y ha destacado el alcance del proyecto: “Los esfuerzos voluntarios de Bruce en este proyecto reflejan el enorme y creciente trabajo voluntario local, nacional e internacional que se está volcando en esto”. En su opinión, la campaña subraya la vigencia y el aprecio perdurable por la figura de este escritor: “Esto es un verdadero testimonio del amor mundial y constante por Blake y el reconocimiento de su relevancia en la actualidad”.