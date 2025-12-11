Barcelona celebrará el centenario de la muerte de Gaudí con un histórico concierto con 200 músicos y el sonido de las campanas ‘perdidas’ de la Sagrada Familia

Palau de la Música Catalana, en Barcelona (Adobe Stock).

Casi cien años después de su muerte, Antoni Gaudí forma parte de la identidad de Barcelona. Las formas, colores y estructuras del famoso arquitecto catalán ocupan algunas de las partes más emblemáticas de la ciudad condal. Este 2026, sin embargo, Gaudí estará incluso en más partes, ya que los homenajes por el centenario de su fallecimiento se proliferarán por toda la ciudad.

En esta misma confluencia histórica y simbólica, Barcelona se prepara para acoger el 10 de junio de 2026 el estreno mundial de Set Somnis de Gaudí en el Palau de la Música Catalana, el espectáculo sinfónico-coral más ambicioso hasta hoy dedicado al artista. La composición, que conforma el acto central del Año Gaudí, ha sido creada por Olivia Pérez-Collellmir, con libreto de Anna Gual, y dirección musical a cargo de Marin Alsop.

Este monumental proyecto reúne a doscientos músicos de la London Philharmonia Orchestra y de los coros del Orfeó Català, entre ellos el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, el Cor Jove y el Cor de Noies del Orfeó Català, junto con la soprano Núria Rial. “En elenco artístico de primer nivel mundial que eleva a la excelencia a esta ambiciosa y sofisticada propuesta”, en palabras de los organizadores.

Una de las últimas fotografías del arquitecto Antonio Gaudí, tomada durante la procesión del día del Corpus Christi en 1926. EFE/Archivo

Siete sueños y unas campanadas únicas

Set Somnis de Gaudí se estructura en siete movimientos o “sueños”, cada uno de ellos concebido para iluminar una dimensión distinta del legado artístico y espiritual de Gaudí. Olivia Pérez-Collellmir, su autora y responsable de la partitura de cuarenta y cinco minutos, explica: “Es una exploración artística de los valores de la fe, la naturaleza, el amor y el dolor que moldearon la vida de Gaudí”.

El itinerario repasa parte de la vida del artista a través de diferentes melodías y sonidos. Su culminación está en la séptima parte, La Basílica, un sueño en el que se homenajea definitivamente a la Sagrada Familia con el tañido de las campanas específicas que diseñó Gaudí para el templo. Las campanas que serán escuchadas por vez primera pertenecen al legado perdido de la Sagrada Familia: modelos diseñados por el propio Gaudí, destruidos durante la Guerra Civil y actualmente recreados bajo la dirección de Galdric Santana, arquitecto, músico y director de la Cátedra Gaudí de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Después de más de una década de estudio y documentación, Santana supervisa la fundición de estos instrumentos únicos: “Estas mismas campanas, sonarán por primera vez como parte de una composición durante el final de Set Somnis de Gaudí, cumpliendo un sueño que quedó inacabado en vida del arquitecto y que un siglo después se convertirá en realidad”.

La Sagrada Familia, en Barcelona (Adobe Stock).

Una celebración de relevancia nacional

El Consejo de Ministros ha declarado oficialmente el Centenario Gaudí 2026 como Acontecimiento de Excepcional Interés Público, según publica el Boletín Oficial del Estado, subrayando que “la celebración del Centenario Gaudí 2026, con ocasión del centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí, será una ocasión única para poner en valor el legado urbanístico y arquitectónico de dicho artista”.

De esta manera, la obra y las conmemoraciones aspiran a proyectar un legado “de alcance internacional y con proyección cultural, científica y patrimonial para los próximos tres años (2025–2027)”, reforzando tanto la memoria artística como el impulso creativo vinculado a la figura de Gaudí.

La conmemoración se proyecta como un hito de alcance internacional cuyo objetivo es “generar conocimiento perdurable sobre la figura del arquitecto”, enfocando los esfuerzos en investigación, difusión científica y restauración, al tiempo que refuerza la producción de materiales museográficos y publicaciones que prolonguen su huella intelectual y material.