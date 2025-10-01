Mundo

La Sagrada Familia se convirtió en el edificio cristiano más alto de Europa

El avance arquitectónico impulsa un programa de actos conmemorativos y una transformación urbana que cambiará el paisaje de Barcelona

Por Celeste Sawczuk

La Sagrada Familia estableció un nuevo récord como el edificio cristiano más alto del continente europeo tras la culminación de la Torre de Jesucristo, que alcanzó los 172,5 metros y ofrece una silueta inédita sobre el horizonte de Barcelona. Esta marca arquitectónica coincidió con la proximidad del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, el arquitecto modernista que dedicó su vida al templo y cuya influencia trasciende el arte sacro y marca la identidad barcelonesa.

La torre central superó en diez metros a la catedral de Ulm, en Alemania, que durante décadas lideró el ránking de edificaciones cristianas europeas más altas. Gaudí diseñó la torre principal con el expreso deseo de no sobrepasar la colina de Montjuïc, a la que consideraba una obra divina que nadie debía alterar. En el presente, continúan los trabajos para fabricar los componentes monumentales de la Cruz que coronará la torre.

Según el cronograma, en las semanas próximas se instalará el brazo inferior de la cruz. Además, se ultiman los vitrales y otros elementos a 54 metros del suelo, destacándose la precisión y detallismo de cada nueva pieza incorporada. El proyecto constructivo incluye el avance constante en la fachada de la Gloria, que pasará a ser la entrada principal del templo cuando la obra concluya, y la culminación de la Capilla de la Asunción, que ya luce esculturas de Mercè Riba, Béatrice Bizot y Teresa Riba.

Erigida desde 1882, la Sagrada Familia encarnó más de ciento cuarenta años de empeño colectivo, convirtiéndose en el monumento más visitado de Barcelona y en un punto de referencia global para la arquitectura religiosa contemporánea. Solo en 2024, 4,9 millones de visitantes recorrieron sus naves y admiraron su interior, una cifra que la sitúa al frente del turismo cultural en la ciudad.

La arquitectura del templo fusionó el gótico naturalista y el Art Nouveau catalán en una síntesis original y visionaria. Cada uno de sus elementos, desde las columnas ramificadas hasta los mosaicos y las vidrieras, reflejó el genio de Gaudí y el afán por representar la naturaleza como símbolo espiritual. La profusión de formas orgánicas, animales esculpidos y motivos vegetales en su diseño, reforzó el carácter distintivo del templo y consolidó su atractivo universal para creyentes y turistas.

Centenario de Gaudí y programa conmemorativo

El centenario de la muerte de Gaudí, en 2026, motivó un amplio calendario de actos declarados Evento de Excepcional Interés Público. El Consejo Gaudí, con representantes de los principales conjuntos arquitectónicos ligados al artista, asumió la organización y coordinación de las celebraciones. Una de las jornadas clave será el 14 de octubre de 2025, fecha programada para la inauguración oficial de la Torre de Jesucristo.

La ceremonia incluirá una misa solemne y una conferencia magistral a cargo de Jordi Faulí, actual arquitecto jefe de la obra, en el Ateneu Universitari Sant Pacià. Entre los actos destacados figura la iluminación de la Torre Bernabé, la única que Gaudí presenció concluida, símbolo del vínculo entre el pasado y el presente del proyecto. Además, el 10 de junio, aniversario del fallecimiento de Gaudí, se celebrará una eucaristía junto con la inauguración formal de la nueva torre, en un evento solemne para el cual extendieron invitación personal al Papa León XIV.

La programación busca poner en valor la relevancia internacional de la obra de Gaudí y su magnetismo atemporal. Conferencias, exposiciones, conciertos y actividades académicas enriquecerán la conmemoración, invitando al diálogo entre la tradición y la vanguardia en el arte y la espiritualidad. El impacto de este calendario contribuirá a proyectar aún más la imagen de Barcelona y su patrimonio monumental a nivel mundial.

Fase final de la construcción y transformación urbana

La parte más alta del templo se completará en 2026, coincidiendo con el centenario de Gaudí, mientras que la finalización total de la Sagrada Familia se estima para 2035. Restan por ejecutar la fachada de la Gloria y una serie de intervenciones urbanísticas en el entorno inmediato.

El desarrollo de la gran explanada y la escalera principal exigirá la expropiación de viviendas edificadas a mediados del siglo XX, un proceso que modificará profundamente la fisonomía del barrio. Las autoridades locales y la Junta Constructora trabajan en la planificación de la reordenación urbana, buscando el equilibrio entre conservación patrimonial y mejora de los espacios públicos.

La combinación de innovación arquitectónica, legado artístico y transformación urbana confirmó el impacto duradero de la Sagrada Familia sobre Barcelona. Desde el genio creativo de Gaudí hasta el futuro diseño de la ciudad, el templo redefine el perfil barcelonés y proyecta su influencia más allá de sus muros y torres. La verticalidad sin precedentes de la nueva Torre de Jesucristo testimonia el avance técnico y la persistencia de un sueño colectivo, reafirmando a la Sagrada Familia como un símbolo global de fe, arte y visión.

