Los mejores estrenos de la semana en cines: de ‘Five Nights at Freddy’s 2′ a ‘Valor sentimental’

Tráiler 'Valor sentimental'

El mes de diciembre da comienzo, lo que significa los últimos estrenos del año. A la espera de las navidades, nuevos títulos invaden la cartelera para que los cines protejan del frío y de paso traigan nuevas y grandes historias. La semana pasada fueron protagonistas la secuela de Zootrópolis, Núremberg o Blue Moon, pero esta le toca el turno a un reparto de lo más variado, que va desde el terror a la comedia romántica o el drama de autor.

El regreso de Five Nights at Freddy’s, una de las películas más taquilleras de los últimos años, es la gran protagonista, pero no la única. También hay nombres propios como el de Luis Tosar con Golpes u Óscar Casas con Me has robado el corazón, amén del estreno esperado para los más cinéfilos con Valor sentimental, la nueva película del director de La peor persona del mundo.

Five Nights at Freddy’s 2

Imagen de 'Five Nights at Freddy's' Photo Credit: Universal Pictures

Osos animatrónicos, Josh Hutcherson y muchas pesadillas. La primera entrega basada en el popular videojuego homónimo fue todo un éxito, y por ello no es de extrañar que ahora regrese con una secuela. Los protagonistas son en gran medida los mismos, con el actor de Los juegos del hambre y la reciente I love L.A. al frente junto a Elizabeth Lail o Matthew Lilard. En esta ocasión el regreso de una demoníaca presencia del pasado reaviva a los animatrónicos de Freddy Fazbear, que amenazan con volver a sembrar el caos.

Golpes

Imagen de 'Golpes'

Tras realizar la serie El hijo zurdo, el prolífico guionista Rafael Cobos debuta en la dirección de largometraje con este thriller ambientado en los 80 y aroma a cine quinqui. Migueli (Luis Tosar) es un delincuente que sale de prisión en la cambiante España de inicios de los 80. Quiere mirar al futuro, pero, antes, tendrá que sellar heridas del pasado. Para ello necesita mucho dinero y lo necesita rápido. En cuanto llega a Sevilla reúne a su antigua banda, y dan varios palos seguidos: sucursales bancarias, joyerías… e incluso el primer casino de la zona. No van a tenerlo fácil: la policía ha encargado el caso a su propio hermano, Sabino, que conoce muy bien cómo piensan. Pero Migueli no se detendrá. Está dispuesto a llegar hasta el final.

Eternity

Imagen de 'Eternity'

Vuelven las comedias románticas, y lo hacen con un toque de fantasía y con un triángulo amoroso muy de moda. En un más allá donde las almas tienen una semana para decidir dónde pasarán la eternidad, Joan (Elizabeth Olsen) se enfrenta a la diabólica disyuntiva de elegir entre el hombre con el que ha compartido su vida (Miles Teller) y su primer amor (Callum Turner), que murió joven y ha estado décadas esperando a que ella llegara.

Me has robado el corazón

Imagen de 'Me has robado el corazón'

Ya sabíamos que se le daban bien los atracos por Mi soledad tiene alas, pero ahora Óscar Casas se está convirtiendo en el chico de oro de las comedias románticas, y con Me has robado el corazón continúa la senda de Citas Barcelona antes de ver su puesta en escena en la Moto GP. En esta película da vida a Eric, un joven ingeniero que, tras conocer a Vera en una app de citas, la engaña para que sea su conductora. Huyen hacia Galicia, después de robar un banco en Madrid, mientras la policía les persigue.

Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle Fanning en 'Valor sentimental'

Fue una de las grandes sorpresas de 2021, y ahora vuelve con una película mucho más personal. Joachim Trier se ganó fama mundial con La peor persona del mundo y, aunque ya realizó una película americana con El amor es más fuerte que las bombas, ahora consuma la mezcla escandinava y anglosajona con Valor sentimental. En ella, un veterano director de cine interpretado por Stellan Skarsgaard busca reconectar con sus hijas a través de una nueva película que, sin embargo, solo hará más profunda la herida en el pasado de su familia.