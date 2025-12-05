España Cultura

Los mejores estrenos de la semana en cines: de ‘Five Nights at Freddy’s 2′ a ‘Valor sentimental’

La continuación de la saga de terror, Óscar Casas o Luis Tosar protagonizan los nuevos títulos que llegan a cartelera

Guardar
Tráiler 'Valor sentimental'

El mes de diciembre da comienzo, lo que significa los últimos estrenos del año. A la espera de las navidades, nuevos títulos invaden la cartelera para que los cines protejan del frío y de paso traigan nuevas y grandes historias. La semana pasada fueron protagonistas la secuela de Zootrópolis, Núremberg o Blue Moon, pero esta le toca el turno a un reparto de lo más variado, que va desde el terror a la comedia romántica o el drama de autor.

El regreso de Five Nights at Freddy’s, una de las películas más taquilleras de los últimos años, es la gran protagonista, pero no la única. También hay nombres propios como el de Luis Tosar con Golpes u Óscar Casas con Me has robado el corazón, amén del estreno esperado para los más cinéfilos con Valor sentimental, la nueva película del director de La peor persona del mundo.

Five Nights at Freddy’s 2

Imagen de 'Five Nights at
Imagen de 'Five Nights at Freddy's' Photo Credit: Universal Pictures

Osos animatrónicos, Josh Hutcherson y muchas pesadillas. La primera entrega basada en el popular videojuego homónimo fue todo un éxito, y por ello no es de extrañar que ahora regrese con una secuela. Los protagonistas son en gran medida los mismos, con el actor de Los juegos del hambre y la reciente I love L.A. al frente junto a Elizabeth Lail o Matthew Lilard. En esta ocasión el regreso de una demoníaca presencia del pasado reaviva a los animatrónicos de Freddy Fazbear, que amenazan con volver a sembrar el caos.

Golpes

Imagen de 'Golpes'
Imagen de 'Golpes'

Tras realizar la serie El hijo zurdo, el prolífico guionista Rafael Cobos debuta en la dirección de largometraje con este thriller ambientado en los 80 y aroma a cine quinqui. Migueli (Luis Tosar) es un delincuente que sale de prisión en la cambiante España de inicios de los 80. Quiere mirar al futuro, pero, antes, tendrá que sellar heridas del pasado. Para ello necesita mucho dinero y lo necesita rápido. En cuanto llega a Sevilla reúne a su antigua banda, y dan varios palos seguidos: sucursales bancarias, joyerías… e incluso el primer casino de la zona. No van a tenerlo fácil: la policía ha encargado el caso a su propio hermano, Sabino, que conoce muy bien cómo piensan. Pero Migueli no se detendrá. Está dispuesto a llegar hasta el final.

Eternity

Imagen de 'Eternity'
Imagen de 'Eternity'

Vuelven las comedias románticas, y lo hacen con un toque de fantasía y con un triángulo amoroso muy de moda. En un más allá donde las almas tienen una semana para decidir dónde pasarán la eternidad, Joan (Elizabeth Olsen) se enfrenta a la diabólica disyuntiva de elegir entre el hombre con el que ha compartido su vida (Miles Teller) y su primer amor (Callum Turner), que murió joven y ha estado décadas esperando a que ella llegara.

Me has robado el corazón

Imagen de 'Me has robado
Imagen de 'Me has robado el corazón'

Ya sabíamos que se le daban bien los atracos por Mi soledad tiene alas, pero ahora Óscar Casas se está convirtiendo en el chico de oro de las comedias románticas, y con Me has robado el corazón continúa la senda de Citas Barcelona antes de ver su puesta en escena en la Moto GP. En esta película da vida a Eric, un joven ingeniero que, tras conocer a Vera en una app de citas, la engaña para que sea su conductora. Huyen hacia Galicia, después de robar un banco en Madrid, mientras la policía les persigue.

Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle
Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle Fanning en 'Valor sentimental'

Fue una de las grandes sorpresas de 2021, y ahora vuelve con una película mucho más personal. Joachim Trier se ganó fama mundial con La peor persona del mundo y, aunque ya realizó una película americana con El amor es más fuerte que las bombas, ahora consuma la mezcla escandinava y anglosajona con Valor sentimental. En ella, un veterano director de cine interpretado por Stellan Skarsgaard busca reconectar con sus hijas a través de una nueva película que, sin embargo, solo hará más profunda la herida en el pasado de su familia.

Temas Relacionados

Estrenos de cineCineCine EspañaCine de terrorJosh HutchersonEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las cinco adaptaciones más importantes de la obra de Javier Cercas: de ‘Soldados de Salamina’ a ‘Anatomía de un instante’

Repasamos las películas y series basadas en la obra del escritor que ha centrado su trabajo en la memoria histórica de nuestro país

Las cinco adaptaciones más importantes

Más allá de ‘Love Actually’: cinco películas de Navidad menos conocidas para disfrutar en diciembre

Si buscas nuevos títulos para sumar a tu ‘watchlist’ navideña, esta es tu lista

Más allá de ‘Love Actually’:

Misógino y poco inclusivo, pero... ¿adorable?: el clásico navideño que se ha convertido en un ritual de estas fechas a pesar de las controversias

La película ‘Love Actually’ se ha instalado en el imaginario popular como película de culto en las fiestas que preceden a Año Nuevo

Misógino y poco inclusivo, pero...

Si te gusta ‘Yellowstone’ o ‘Érase una vez el Oeste’, no te pierdas este wéstern de Netflix: la nueva propuesta del creador de ‘Hijos de la anarquía’

Kurt Sutter regresa con una nueva propuesta rodeada de polémica y protagonizada por Gillian Anderson y Lena Headey

Si te gusta ‘Yellowstone’ o

El Supremo da la razón a los creadores de ‘Fariña’: anulados los 15.000 euros de indemnización que pedía el histórico narco Laureano Oubiña, que denunció una escena de sexo

El traficante puso un recurso contra la productora y las distribuidoras de la serie, estrenada en 2018 en Antena 3. En junio de 2024 la Audiencia de Pontevedra ordenó que le abonaran dicha cantidad

El Supremo da la razón
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Madrid encargó a dedo al

Madrid encargó a dedo al abogado de Zaplana y exmiembro de Fuerza Nueva un informe sobre la “validez” del contrato sanitario del hospital de Torrejón

La reunión de Pedro Sánchez con el primer ministro de Marruecos no pone fin al riesgo de una “guerra gris” con Mohamed VI

Varios opositores para ser Policía Local en Extremadura recusan a un vocal del tribunal por vínculos con dos academias donde se prepararon otros alumnos

Óscar Puente abre la puerta a viajar de pie en trenes españoles para mejorar la ocupación: “Esto es habitual en Europa”

El PSOE insiste en el entendimiento con Junts y acuerda, junto al PP, acelerar la tramitación de la Ley de multirreincidencia

ECONOMÍA

Baleares, Canarias, Andalucía, Madrid y

Baleares, Canarias, Andalucía, Madrid y Cataluña son las regiones que más crecerán en 2025 y 2026 impulsadas por el turismo y los servicios

Las trabajadoras de Primark denuncian condiciones precarias : “Ni un euro para los empleados pero sí para las ‘influencers’”

Números ganadores del Super Once del Sorteo 5

Manuel Requena, abogado, explica cuánto se queda Hacienda al alquilar tu casa: “La mayoría pierde dinero porque declara como si todo fuera beneficio”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si no pagaras impuestos sobre el combustible, estarías pagando la mitad”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga