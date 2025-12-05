Timothée Chalamet revela sus tres actores favoritos y su surrealista conversación con Leonardo DiCaprio: “Dime que no es verdad”

Timothée Chalamet protagoniza 'Marty Supreme', lo nuevo de Joshua Safdie que se estrenará en España el 2 de febrero de 2026

Aquel día, el teléfono de Timothée Chalamet vibró con un nombre familiar en la pantalla: Leonardo DiCaprio. El breve, directo y humorístico mensaje (“He oído que te has afeitado la cabeza, dime que no es verdad”) fue el anticipo de una ronda de revelaciones personales ante las cámaras de Lucid Motors, según publicó el medio especializado en cine. La entrevista tipo speed-round llevó a Chalamet, doblemente nominado al Oscar por Call Me By Your Name y A Complete Unknown, a recorrer la lista de sus mayores referentes, sus experiencias de mentoría y el origen de su pasión por la interpretación.

En el set dispuesto por la compañía automovilística, a Chalamet le pidieron enumerar a los “mejores actores de todos los tiempos”. Su respuesta, con el desparpajo de quien conoce de cerca a varios de ellos, dejó claro su mapa de influencias: “Denzel es el mejor, Christian Bale el segundo mejor y Joaquin Phoenix el mejor extraño” Tres nombres gravitaban en el aire. Con Christian Bale, el neoyorquino compartió elenco en “Hostiles”, el wéstern estrenado en 2017. La admiración por los talentos de Bale, Denzel Washington y Joaquin Phoenix quedó así consignada como su tríada personal de grandeza actoral.

El intercambio de textos, según contó Chalamet a Lucid Motors y recogió la prensa americana, llegó justo antes de las cámaras: “Me fulminó hoy. Dijo: ‘Me enteré de que te rasuraste la cabeza. Dime que no es cierto’”, relató con humor acerca del mensaje de DiCaprio. El nuevo aspecto del actor se relaciona, según la versión oficial, con su preparación para el regreso de Paul Atreides en la próxima película de Denis Villeneuve, Dune: Parte 3.

Timothée Chalamet apareció junto a Christian Bale en 'Hostiles'

Ni superhéroes ni drogas

La admiración mutua entre ambos actores trasciende la cordialidad de colegas. Chalamet considera a DiCaprio un mentor en la industria, un rol que comenzó a materializarse tras compartir créditos en “Don’t Look Up”. Durante la promoción de ese filme, Chalamet reveló una conversación sustancial con su referente. “Nada de drogas ni películas de superhéroes” El consejo, breve y lapidario, se instaló como principio rector en los primeros pasos del actor en Hollywood.

Consultado al respecto por The New York Times, el joven intérprete admitió que aunque sigue ambas máximas, no cierra la puerta a la posibilidad de aceptar un papel en una franquicia de superhéroes, si el proyecto lo justifica. “La película que me hizo querer actuar es una de superhéroes, El caballero oscuro”, compartió Chalamet, volviendo a mencionar aquel consejo: “Leonardo DiCaprio me dio aquel consejo y me parece muy sensato. Sigo ambos, ¡pero la película que me hizo querer ser actor es una de superhéroes! Si el guion es bueno y el director también, tendría que considerarlo”.

La huella de El caballero oscuro en la vida del actor aparece ineludible cuando le preguntan por el mejor villano de la historia del cine. Heath Ledger, con su interpretación del Joker, es la respuesta automática de Chalamet. La devoción viene desde la infancia: “Cuando tenía 12 años, después de un recital de ballet de mi hermana Pauline, le pedí a mi madre y a mi abuela que fuéramos a ver El caballero oscuro”, narró Chalamet durante su discurso de aceptación como mejor actor en los premios del New York Film Critics Circle, en 2018. “Fuimos al AMC Empire 25, en Times Square, para la función de las 19:30. Salí de ese cine siendo otra persona, y lo digo en serio. La actuación de Heath Ledger fue visceral y viral para mí; ahí supe que quería ser actor”.

Las declaraciones recogidas en la entrevista para Lucid Motors y otros espacios públicos perfilan el itinerario de un talento en ebullición. Chalamet transita con respeto la senda que abrieron para él figuras como Bale, Phoenix, Denzel Washington y DiCaprio, mientras las impresiones de una sala de cine y una actuación enloquecida –la de Ledger en Gotham– siguen guiando su brújula artística.