Timothée Chalamet sorprende a todo el mundo señalando a este famoso actor de comedias como “uno de los mejores de todos los tiempos”

El actor de películas como ‘Dune’, ‘Call Me By Your Name’ o la inminente ‘Marty Supreme’ ha querido ensalzar el trabajo de un intérprete señalado varias veces como uno de los peores de Hollywood

Timothee Chalamet llega a los
Timothee Chalamet llega a los Premios Oscar, el 2 de marzo de 2025, en el Teatro Dolby, en Los Angeles. (Foto, Richard Shotwell/Invision/AP)

En los últimos años, los repartos de las mejores películas de Hollywood se han revitalizado con la llegada de nuevos actores que, a pesar de su edad, ya han mostrado un excelente nivel en sus interpretaciones. Hablamos de personas como Florence Pugh, Paul Mescal, Zendaya, Jacob Elordi o Anya Taylor-Joy, miembros de una nueva generación capaz de tomar el legado de sus predecesores y aportar nuevos matices tanto a las historias de ayer (dado el gusto actual por los remakes) como a las de hoy.

Entre este prometedor plantel, otro nombre que habría que destacar es el de Timothée Chalamet. A pesar de no haber alcanzado todavía los treinta años, este joven intérprete ya cuenta con dos nominaciones a los premios Oscar como Mejor actor principal (por Call Me By Your Name y A Complete Unknown). Además, ha protagonizado varias películas generacionales como Mujercitas o la saga de Dune, lo que ha acabado por definirlo como un actor capaz de adaptarse a todo tipo de papeles.

En poco más de un mes, podremos volver a disfrutar de Chalamet en Marty Supreme, la nueva película de Joshua Safdie que, muy probablemente, le situará para recibir su tercera nominación. Antes del esperado estreno, no obstante, el actor ha tenido tiempo de asistir al Fairfax High School de Los Ángeles para mantener un coloquio con otro conocidísimo actor, Adam Sandler.

Trailer de Marty Supreme

La elogiada actuación de Adam Sandler en ‘Embriagado de amor’

La velada ha incluido la proyección de escenas de los próximos estrenos de cada intérprete, ya que Sandler también se encuentra en plena promoción de Jay Kelly, la nueva película de Noah Baumbach. Ambos intérpretes repasaron su trayectoria y comentaron sus respectivos trabajos. En ese punto, fue cuando Chalamet no escatimó elogios hacia el intérprete por su papel en Embriagado de amor, su película con el director Paul Thomas Anderson. “Es una de las actuaciones más importantes. Es impactante, profundamente conmovedora”.

El protagonista de Dune, visiblemente admirado por la versatilidad de Sandler, ha destacado la transformación del comediante en papeles dramáticos y ha admitido cuánto le inspira su trayectoria: “Como joven actor que te conoce por tu trabajo cómico, ver eso en contraste con el resto de tu filmografía me hace pensar: ‘Vaya, este es un actor increíble. Espero poder dar alguna vez una actuación así’”. De hecho, Timothée Chalamet ha querido ensalzar su labor señalando que, a pesar de que la importancia de los premios es relativa, el actor de comedias como 50 primeras citas, Little Nicky o Click debería tener “un hombre dorado en la mano”, al tratarse de “uno de los mejores actores de todos los tiempos”.

Las palabras del joven actor han sorprendido mucho a una parte de la comunidad cinéfila que siempre ha visto a Sandler como a un mal actor (cuenta con siete premios Razzie a la peor actuación del año) o limitado a las comedias de brocha gorda, pues tal fue el género en el que sobresalió a principios de la década de los 2000. Sin embargo, en los últimos años este intérprete se ha reivindicado con otros títulos como Diamantes en bruto o The Meyerowitz Stories, donde ha acometido con un notable resultado papeles de una gran intensidad dramática.

