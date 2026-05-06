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Juan Y Medio habla en ‘El Hormiguero’ sobre la polémica con Bertín Osborne y el club de alterne: “Por eso nos conocimos allí”

El presentador detalló cómo una avería en carretera propició su primer encuentro con el cantante

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Durante la entrevista, reveló que ha sufrido treinta fracturas a lo largo de su vida
El presentador habló sobre la soledad en la sociedad y su experiencia al frente de ‘La tarde, aquí y ahora’ (El Hormiguero)

El presentador Juan Y Medio ha acudido al plató de El Hormiguero para conversar sobre su faceta como investigador en el programa ‘Mask Singer: adivina quién canta’, repasar anécdotas de su trayectoria y reflexionar acerca de cuestiones como la soledad en la sociedad actual o sus múltiples problemas de salud.

Juan Y Medio ha reconocido haber sufrido treinta fracturas a lo largo de su vida y ha compartido detalles sobre la soledad detectada entre ciertos colectivos, como personas mayores o con discapacidad, que acuden a su programa de Canal Sur. En su diálogo con Pablo Motos ha subrayado que muchas de estas personas recurren al programa tras haber sido identificadas por trabajadores de supermercados que observan su rutina diaria y la falta de compañía.

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Durante su intervención, ha explicado que su experiencia como investigador en ‘Mask Singer’ no es especialmente exitosa. “Soy un cero a la izquierda. No tengo ni idea de interpretar las pistas que dan. Despista mucho que puedan ser gente internacional. Yo me he refugiado en que si es bajito era César de los Morancos y si no, Jorge”, ha confesado Juan Y Medio. Además, ha admitido que anota ideas en un cuaderno pero que rara vez coinciden con la realidad del concurso.

Dieciocho años de historias y compañía en televisión

El vínculo de Juan Y Medio con su equipo en el programa ‘La tarde, aquí y ahora’ ha ocupado buena parte de la entrevista. El presentador ha manifestado que no contempla dejar este formato porque, tras dieciocho años al frente, considera a sus compañeros como parte de su familia: “Llevo 18 años con ellos. He visto cómo se van los padres y vienen los hijos. Va más allá de lo laboral, los quiero”, ha indicado. Ha añadido que su labor le resulta útil y enriquecedora, especialmente por el tipo de historias que se abordan en pantalla.

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La conversación ha girado en torno a cómo su programa detecta casos de soledad entre los espectadores. Aquellos que trabajan en supermercados son habituales colaboradores, ya que identifican a quienes realizan siempre la misma compra o acuden solos: “La soledad es muy evidente y esos detalles se ven. En el momento de la vida en el que el cuerpo menos te acompaña, estás solo. Entonces, la gente llama. Es muy bonito y, además, se implican”, ha subrayado el presentador.

También relató su primer encuentro con Bertín Osborne, marcado por una anécdota insólita
En el programa, abordó cómo detectan la soledad entre los espectadores de su espacio (El Hormiguero)

El formato cuenta también con la participación de personas con discapacidad, cuya presencia contribuye a romper estigmas. Juan Y Medio ha remarcado que muchas veces quienes llaman al programa para contactar con alguien con discapacidad también lo aparentan pero no siempre es así, y la experiencia sirve para que estos perfiles dejen de ser invisibles y se integren en nuevas relaciones sociales. Ha remarcado que a ningún participante le ha faltado nunca una llamada de contacto a raíz de su aparición en el programa.

Durante la conversación, el presentador ha hecho referencia a mujeres que han sido víctimas de malos tratos y han soportado relaciones marcadas por el miedo, algunas de ellas durante décadas. “Han aguantado porque no querían dejar a los hijos solos con el padre o no se atrevían a imaginar la reacción si ellas salían por la puerta. Hay determinados hombres que no se lo permitirían. Hay algunas que cuentan que se dieron cuenta el día de la boda y luego estuvieron 35 años. Conviviendo con un monstruo”, ha recordado. Según ha detallado, el programa realiza un seguimiento posterior para garantizar que estas mujeres no vuelvan a estar desprotegidas.

Treinta fracturas y anécdotas

El repaso vital de Juan Y Medio ha estado marcado por su accidentada trayectoria física. Ha detallado que ha sufrido “30 huesos rotos”, vinculado a su hiperactividad y a su afición por motos, fútbol o caballos. Uno de los episodios más graves fue la fractura del sacro: “Me rompí el sacro, puf. Para recolocarlo tienen que meterte la mano y el brazo por detrás. Tuve la suerte de que me dijeron que era benigno. En mi caso, no fue necesario. Soldó por su cuenta y llevé un cojín ortopédico”, ha explicado.

Además, ha sufrido varias arritmias que le obligaron a acudir al hospital, y ha compartido anécdotas como la situación en la que, tras una de estas crisis, vestía una camiseta con un mensaje llamativo del que fue consciente en plena atención médica.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

El relato de sus años como guardaespaldas de Hombres G ha dejado otras historias insólitas. El presentador ha recordado: “Estuve 5 años de día y de noche. Pero en total 40 años. Sus padres me decían que yo me ocupara de todo. Que procurara que no se desmadraran”. Entre las anécdotas, ha narrado cómo una vez fue necesario recuperar una puerta de la furgoneta por un barranco para continuar el viaje con el grupo musical.

La entrevista también ha incluido aclaraciones sobre el primer encuentro entre Juan Y Medio y Bertín Osborne, tras la polémica surgida por la mención de un club de alterne en un programa anterior. El presentador ha explicado que su relación profesional con Hombres G y el propio Osborne fue el contexto en el que se produjo aquel episodio: “Un día, él, camino de un concierto en Zaragoza, pinchó la rueda de su coche en un pueblo de Guadalajara, justo a la altura de un club de alterne, y a mí me mandaron a ayudarle con la rueda. Por eso nos conocimos allí”.

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