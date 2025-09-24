Christian Bale, irreconocible como el monstruo de Frankenstein en el primer tráiler de ‘¡La novia!’

Una criatura busca compañía y una ciudad toma partido. Warner Bros. Pictures ha difundido el primer avance de ¡La novia!, la apuesta de Maggie Gyllenhaal por revisitar la leyenda de Frankenstein, con Jessie Buckley como la enigmática novia y Christian Bale en el papel del célebre monstruo. El filme, ambientado en el Chicago de los años treinta, promete renovar el mito con un enfoque social y visualmente ambicioso, mientras crece la expectativa en la industria ante una oleada de proyectos centrados en el clásico literario.

La sinopsis oficial de ¡La novia! sitúa a un Frankenstein solitario huyendo de su destino y llegando a la metrópoli estadounidense en busca del enigmático doctor Euphronius, con la esperanza de crear una compañera. El experimento da vida a una joven asesinada, y la aparición de “la novia” desata una reacción colectiva que trasciende la relación entre creador y criatura: la ciudad pronto se ve sumida en un movimiento social impredecible y marcado por la tensión con la policía, detalla Warner Bros. Pictures.

Inspirada en la película La novia de Frankenstein dirigida por James Whale y en la novela publicada por Mary Shelley en 1818, The Bride se sitúa en el cruce entre el cine clásico de monstruos, la revisión de los personajes femeninos y la estética contemporánea. Buckley toma el rol central, mientras Bale encarna a un Frankenstein vulnerable y fuera de su tiempo. El reparto reúne, además, a figuras como Penélope Cruz en el papel de Myrna, Annette Bening, Peter Sarsgaard, Julianne Hough y Jake Gyllenhaal, ampliando el magnetismo internacional de la producción.

Christian Bale como el monstruo de Frankenstein en '¡La novia!'

Compitiendo con Netflix y Del Toro

El proyecto consolida la dirección de Maggie Gyllenhaal, quien desembarcó en ese rol con La hija oscura en 2021, película nominada a tres premios Oscar y que ya contaba con Buckley y Sarsgaard en su elenco. Desde abril de 2024, la directora había generado interés en redes al publicar en sus perfiles las primeras imágenes del rodaje, incluyendo la prueba de cámara de Bale caracterizado como Frankenstein, lo que desencadenó especulaciones sobre el enfoque visual y dramático del filme, según Variety.

Detrás de cámara, ¡La novia! suma nombres de peso en el panorama cinematográfico. El director de fotografía Lawrence Sher, recordado por su trabajo en Joker, se une a la diseñadora de vestuario Sandy Powell, quien trabajó en Cinderella, y a la diseñadora de producción Karen Murphy, reconocida por su labor en Elvis. Este equipo sostiene la estética elaborada y el anacronismo buscado por Gyllenhaal para reinterpretar un mito fundacional del terror y la ciencia ficción.

El interés alrededor de The Bride se intensifica dado el surgimiento de otras adaptaciones del mito de Frankenstein. Netflix ha anunciado su propio proyecto encabezado por Guillermo del Toro, con Jacob Elordi como el monstruo titular, junto a Oscar Isaac, Mia Goth y Christoph Waltz. Esta coincidencia de estrenos contribuye a la revitalización cultural del personaje y establece una competencia directa entre estudios y realizadores. Mientras la fecha de estreno definitiva aguarda confirmación, las expectativas por ¡La novia! se mantienen altas, con el tráiler actuando como catalizador de conversaciones sobre la vigencia de Frankenstein y las formas de contar, reinterpretar y desafiar los relatos fundacionales del horror.