Ainhoa y Álex abandonan juntos ‘La isla de las tentaciones’ tras una hoguera de confrontación y David y Alba se suman como nueva pareja

La pareja optó por dejar el programa tras expresar sus sentimientos cara a cara (La Isla de las Tentaciones)

La despedida de Ainhoa y Álex en la décima edición de ‘La isla de las tentaciones’ ha marcado un giro decisivo en el desarrollo del reality, al abandonar conjuntamente la experiencia tras una intensa hoguera de confrontación.

A este acontecimiento se ha sumado la llegada de David y Alba como nueva pareja participante, poniendo a prueba las dinámicas dentro de las villas y renovando el elenco tras la salida de los anteriores concursantes. La decisión de Álex de marcharse precipitadamente de la villa fue la clave en la reciente resolución de la pareja, que cerró su paso por República Dominicana bajo la atención de la presentadora Sandra Barneda.

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Posteriormente, y tras este abandono, David ha sido presentado como nuevo concursante con 24 años y una relación de un año y cuatro meses con Alba, quienes se incorporan con el objetivo declarado de abordar sus problemas de confianza y superar respectivas inseguridades. La presencia de esta nueva pareja ha activado la denominada ‘luz de la tentación’ que regula los retos y límites de convivencia en el concurso.

Reencuentro y despedida frente a la hoguera

El abandono de Álex se produjo de forma unilateral, incapaz de continuar tras las tensiones acumuladas en Villa Montaña. Después de marcharse sin previo aviso, la producción trasladó a Ainhoa la noticia en la hoguera de las chicas. Al reencontrarse por sorpresa en la hoguera del abandono, ambos expusieron ante las cámaras los reproches, dudas y sentimientos surgidos en el transcurso de la experiencia.

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Álex reprochó a Ainhoa manifestaciones que había escuchado, cuestionando su actitud: “Hacía días que no habíamos separado y estabas diciendo que estabas dudando de la situación”. Por su parte, Ainhoa negó haber dudado y expresó su desconcierto ante la sensibilidad y vulnerabilidad de su pareja: “Me duele verle así de triste, pero también tenerle cerca después de tanto tiempo me pone feliz”.

El reencuentro en la hoguera fue clave para la decisión final de la pareja (La Isla de las Tentaciones)

En esta secuencia, Álex reconoció sentirse “más dependiente” de Ainhoa y confesó que, pese a las dificultades, sigue siendo el amor de su vida. En palabras dirigidas a la concursante, afirmó: “Como estoy contigo no estoy con nadie, aparezca quien aparezca en mi vida en mi cabeza solo estás tú”.

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La propia Ainhoa correspondió con una declaración similar: “Si no es contigo no es con nadie, estoy enamorada de ti y de lo que eres. A veces siento que no merezco algo como tú porque eres un rayo de sol en mi vida”. Finalmente, ambos optaron por marcharse juntos, un desenlace que se produjo tras el requerimiento expreso de la presentadora de que verbalizasen sus sentimientos antes de abandonar el programa.

Límites y retos para la nueva pareja

En cuanto a los recién llegados, David explicó que tanto él como su pareja, Alba, han decidido participar en el reality motivados por las dificultades derivadas de su carácter “fiestero”, lo que ha generado conflictos y recelos durante su año y medio de relación.

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La historia de David y Alba comenzó bajo circunstancias complicadas: cuando iniciaron la relación, David tenía novia y Alba, al descubrirlo, la relación se rompió. Durante la separación, Alba se relacionó con uno de los mejores amigos de David—hecho que sigue afectando a su confianza mutua, como ha declarado la propia Alba: “Ahora me lo echa siempre en cara”.

La pareja entra con reglas claras y busca superar antiguos conflictos (La isla de las tentaciones)

La entrada de David y Alba ha estado marcada por una definición explícita de los límites y comportamientos permitidos, en línea con el mecanismo de la ‘luz de la tentación’, activada al incorporarse a las villas. Alba ha expresado su disposición a participar en juegos, aunque con límites claros: no consentiría que David entrase en el jacuzzi, que alguien accediese a su habitación o realizase comentarios negativos sobre ella.

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De igual forma, no admitiría gestos que traspasen el respeto, tras haber otorgado su primera cita a Cristian. Por su parte, David ha subrayado la importancia de no mantener relaciones íntimas con otras personas y evitar cualquier comentario despectivo hacia él. También ha fijado la condición de que, en caso de una situación comprometida en el jacuzzi, pueda observar lo que ocurre, dadas sus recelos por experiencias pasadas. David dio su primera cita a Fátima.

Avance de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. (Mediaset España)

La nueva pareja entra así en juego en un contexto en el que el reality buscaba recuperar el equilibrio tras el abandono de Ainhoa y Álex. La sustitución permite retomar las dinámicas habituales del programa, a la espera de descubrir si David y Alba lograrán resolver sus diferencias o reproducirán los mismos patrones de incertidumbre que han conducido a la salida de sus predecesores.

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