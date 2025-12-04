El Supremo da la razón a los creadores de ‘Fariña’: anulados los 15.000 euros de indemnización que pedía el histórico narco Laureano Oubiña, que denunció una escena de sexo

Carlos Blanco como Laureano Oubiña y Javier Rey como Sito Miñanco en 'Fariña'. (Atresmedia)

La batalla judicial entre el histórico narco gallego Laureano Oubiña y los responsables de Fariña, la miniserie basada en el libro homónimo de Nacho Carretero, que describía la situación del narcotráfico en Galicia durante las décadas de los 80 y los 90, ha llegado a su fin. El Tribunal Supremo ha dado la razón a la productora Bambú Producciones, a Atresmedia y a Netflix, anulando los 15.000 euros de indemnización que la Audiencia Provincial de Pontevedra concedió el año pasado al gallego por una supuesta intromisión en su intimidad en una escena sexual interpretada por el actor Carlos Blanco en la ficción, alegando que vulneraba sus derechos al honor, a la intimidad y a su propia imagen.

En una sentencia fechada a 2 de diciembre, a la que ha tenido acceso Infobae España, el Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo sostiene que no existió dicha intromisión ilegítima. Respecto al derecho al honor, apunta que Oubiña es un personaje público debido a sus varias condenas de prisión en actividades organizadas de tráfico de drogas, que consideran que “es un asunto de interés general”. “No puede considerarse que constituya un menoscabo relevante de la reputación de quien ha sido ya condenado por gravísimas conductas relacionadas con el narcotráfico”, señala la Sala.

De la misma manera, rechazan que la serie de Atresmedia haya producido una intromisión ilegítima en el derecho a su intimidad, puesto que esta “está legitimada por el ejercicio de la libertad de creación artística y literaria”. Además, explican que Fariña es una obra audiovisual que combina hechos reales con dramatización y recuerda que “no se trata de un documental u otro formato puramente periodístico que trate de reflejar estrictamente la realidad de unos hechos, sino una obra que ficciona situaciones, hechos y personajes a partir de otros que efectivamente ocurrieron”

La escena sexual del primer episodio

El Supremo analiza la secuencia en la que la Policía irrumpe en el domicilio del personaje de Oubiña (llamado como él en la serie e interpretado por Carlos Blanco) mientras mantiene relaciones sexuales con su mujer. En junio de 2024, la Audiencia consideró que esa escena vulneraba la intimidad del demandante por mostrar un momento propio del ámbito estrictamente privado. Sin embargo, el Supremo lo anula al entender que el espectador identifica sin dificultad que se trata de una recreación ficticia interpretada por actores y no de la exposición de hechos auténticos sobre la vida sexual del afectado.

El exnarcotraficante gallego Laureano Oubiña a su llegada a juzgados de Vilagarcía, Pontevedra, en 2023 (Adrián Irago / Europa Press)

En palabras del tribunal, estas escenas “no se presentan como episodios auténticos de la vida sexual del demandante”. Además, insiste en que incluso la más intensa “es extremadamente breve (dura unos segundos), los actores permanecen vestidos y sólo se muestra la parte superior de sus torsos”, integrándose “de forma natural en el relato, sin adquirir especial significación dramática”.

Fariña no es ajena a los tribunales. El libro en el que se basa la serie fue objeto en 2018 de un secuestro judicial después de que el exalcalde de O Grove José Alfredo Bea Gondar demandara al autor y a la editorial Libros del K.0 por supuesta vulneración de su honor, aunque finalmente la Audiencia Provincial de Madrid levantó la medida y el Tribunal Supremo confirmó después la desestimación de la demanda al considerar veraz el contenido.