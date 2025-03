Macaulay Culkin lloró con la victoria de su hermano en los Oscar: “Es la única parte que vi de la gala”

Trailer: A Real Pain

Si hay una casa en la que hubo una gran celebración tras los Oscar, esa es la de los Culkin. La familia de Hollywood, ilustre desde hace años gracias a sus miembros, pudo disfrutar de su primera estatuilla con la victoria de Kieran Culkin, quien se hizo con el Oscar a Mejor actor de reparto en la recién celebrada gala. No obstante, no fue el único protagonista de la noche, ya que su hermano Macaulay fue el más emocionado por su victoria, llegando al punto de romper a lágrimas tras ver a su pequeño Kieran subir al escenario del Dolby Theatre a levantar su premio.

Tal y como desveló en la fiesta posgala de Vanity Fair, el actor lloró de emoción cuando su hermano pequeño Kieran ganó el Oscar al mejor actor de reparto en los Premios de la Academia de 2025. No solo eso, sino que resulta que ese premio fue el único de todos los Oscar que vieron él y su esposa, la también actriz Brenda Song, conocida por la serie Hotel Dulce Hotel: Las Aventuras de Zack y Cody. “Solo vi el de Mejor Actor de Reparto. Es lo único que vi. Historia real, historia real... Lloré. Y me dije: ‘Hasta luego’”, admitía el actor de Solo en casa.

No hay que olvidar que el premio a mejor actor de reparto es el primero que se entrega en cada edición de los Oscar, y no fue diferente en la número 97º, que reconoció a Kieran Culkin como merecedor del premio. El actor ha obtenido el galardón por su papel en A Real Pain, en la que da vida a Benji Kaplan, un joven que viaja junto a su primo de Estados Unidos a Polonia para realizar una ruta del Holocausto acompañados de un guia y otro grupo de turistas. No obstante, a través del viaje Benji conecta con sus raíces, con su primo y consigo mismo, mostrando como detrás de su actitud de bufón esconde un gran corazón. Un papel que le había puesto como favorito en la terna para el Oscar. “Estaba en primera fila, en el pasillo, más cerca de las escaleras. Era imposible que no ganara”, diría Macaulay tras la gala.

Kieran Culkin posa con el Oscar al Mejor Actor de Reparto por "Un dolor real" en la sala de fotos de los Oscars en la 97 edición de los Premios de la Academia en Hollywood, Los Ángeles, California, EEUU. 2 de marzo de 2025. REUTERS/Daniel Cole

Una carrera aparte

El papel, que estuvo a punto de rechazar de no ser por la intervención de Emma Stone -productora del filme- ha sido el punto más alto en la fulgurante carrera de Kieran Culkin, quien durante años ha vivido a la sombra de su hermano pero quien parece que por fin ha encontrado su propio lugar en Hollywood. Kieran comenzó en el cine de su hermano mayor, junto al que apareció en películas como Solo en casa y su secuela dando vida a Fuller, primo de Kevin Mcallister.

Lejos de la sombra de su hermano, Kieran empezó a destacar en películas como Las normas de la casa de la sidra junto a Tobey Maguire o Charlize Theron, aunque su papel más destacado llegó con La gran caída de Igby, en la que daba vida a un joven rebelde de clase alta que se metía en toda clase de problemas en la Nueva York de los 2000. Ese papel le valió su primera nominación a premios con el Globo de Oro, y desde entonces ha sido secundario de lujo en otros filmes como Scott Pilgrim contra el mundo. Antes de conquistar Hollywood con A Real Pain, Culkin ya había brillado como Roman en Succession, la aclamada serie de HBO sobre una familia de empresarios. Tras ganar el Oscar seguro que le esperan muchos proyectos a la vuelta de la esquina, pero de momento toca celebrar con los suyos, y eso pasa por un Macaulay muy emocionado.