Esta mítica saga cinematográfica tendrá una nueva película después de que Donald Trump haya “presionado personalmente” para que hagan la secuela

La recuperación y prolongación de antiguas sagas cinematográficas se ha convertido en una estrategia habitual en Hollywood. Las grandes productoras han rescatado varias de sus películas más famosas y aprovechado sus historias para lograr atraer a los nostálgicos y, al mismo tiempo, lograr captar a nuevos espectadores.

Ahora bien, el criterio para retomar ciertas franquicias cinematográficas puede ser diverso. Desde grandes clásicos intergeneracionales que ya cuentan con innumerables secuelas y spin-offs, es el caso de Star Wars, a taquillazos puntuales que sirven tanto para remakes (Twisters) como para segundas partes (próximamente, El diablo viste de Prada). Eso sí, lo que nunca había pasado es que el mismísimo presidente de Estados Unidos “presionara personalmente” para que un estudio retomara una determinada saga.

Esto es lo que ha trascendido de la decisión de Paramount de poner en marcha una nueva entrega de Hora punta, la famosa franquicia de policías protagonizada por Chris Tucker y Jackie Chan, la cual se había enfriado durante años por diferentes factores. El desarrollo del proyecto ha contado con la influencia directa de Donald Trump, quien, según una persona vinculada a las negociaciones, habría instado al dueño de Paramount para que reviva la saga, según ha informado el medio estadounidense Semafor.

Un regreso con el equipo original

Brett Ratner, director de la saga y protagonista de una caída en desgracia tras las acusaciones en su contra durante el movimiento #MeToo en 2017, regresaría al frente de Hora punta 4. Según el citado medio, este regreso coincide con una etapa de acercamiento entre Ratner y la familia presidencial, ya que dirigió recientemente el documental Melania para Amazon, un proyecto que alcanzó los 40 millones de dólares de presupuesto. Además, cuenta con el respaldo del productor Arthur Sarkissian, cuya compañía produjo el documental The Man You Don’t Know sobre Trump, donde se revela la faceta ‘íntima’ del político y empresario a través de varias entrevistas con amigos y familiares.

El retorno de Ratner vendrá acompañado también de otro regreso: el de Jackie Chan y Chris Tucker, los protagonistas originales que definieron el éxito de la saga. Chan, actualmente con 71 años, y Tucker, que no actúa en cine desde 2007, estarán de nuevo al frente de una serie que siguió a dos policías forzados a trabajar juntos para rescatar a la hija secuestrada de un diplomático. La primera entrega recaudó 244 millones de dólares a nivel global. Las secuelas superaron esas cifras: Hora punta 2 logró 347 millones de dólares y Hora punta 3 alcanzó los 258 millones de dólares, pese a las críticas divididas que provocó en el momento de su estreno en 2007.

Trump, cada vez más interesado en el cine y con un objetivo en mente

La distribución de la cinta será responsabilidad de Paramount, que ha alcanzado un acuerdo para recibir una tarifa fija, sin compromiso de financiación ni promoción, según Semafor. Mientras tanto, Warner Bros., estudio que financió las tres primeras películas mediante su sello New Line, cobrará el primer ingreso bruto en taquilla, es decir, un porcentaje de la recaudación antes de que los financiadores recuperen gastos.

El presidente, conocido por su intervencionismo en el sector mediático, extiende ahora su influencia a la esfera artística, más concretamente cinematográfica, en lo que ya se ha definido como un intento de “transformar la cultura estadounidense”, utilizando para ello elementos de la cultura popular capaces de apelar mejor a los ciudadanos norteamericanos.

De este modo, la promoción de figuras como Sylvester Stallone, incluso en eventos de la Casa Blanca, hay que añadirle ahora lo que, desde el sector, se ve como una inminente “ola de películas clásicamente protagonizadas por hombres, con héroes mentalmente fuertes, tradicionales, valientes y seguros de sí mismos. Quizás incluso un poco arrogantes, pero dedicados al honor y al deber. Además, por supuesto, de algunas explosiones, tiroteos, helicópteros, peleas a puñetazos y persecuciones de coches”.