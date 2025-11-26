España Cultura

Esta mítica saga cinematográfica tendrá una nueva película después de que Donald Trump haya “presionado personalmente” para que hagan la secuela

Jackie Chan y Chris Tucker protagonizan esta comedia policíaca que enamoró al público a finales de los 90 y principios de los 2000

Guardar
Jackie Chan en 'Hora punta'.
Jackie Chan en 'Hora punta'. (Constantin-Film)

La recuperación y prolongación de antiguas sagas cinematográficas se ha convertido en una estrategia habitual en Hollywood. Las grandes productoras han rescatado varias de sus películas más famosas y aprovechado sus historias para lograr atraer a los nostálgicos y, al mismo tiempo, lograr captar a nuevos espectadores.

Ahora bien, el criterio para retomar ciertas franquicias cinematográficas puede ser diverso. Desde grandes clásicos intergeneracionales que ya cuentan con innumerables secuelas y spin-offs, es el caso de Star Wars, a taquillazos puntuales que sirven tanto para remakes (Twisters) como para segundas partes (próximamente, El diablo viste de Prada). Eso sí, lo que nunca había pasado es que el mismísimo presidente de Estados Unidos “presionara personalmente” para que un estudio retomara una determinada saga.

Esto es lo que ha trascendido de la decisión de Paramount de poner en marcha una nueva entrega de Hora punta, la famosa franquicia de policías protagonizada por Chris Tucker y Jackie Chan, la cual se había enfriado durante años por diferentes factores. El desarrollo del proyecto ha contado con la influencia directa de Donald Trump, quien, según una persona vinculada a las negociaciones, habría instado al dueño de Paramount para que reviva la saga, según ha informado el medio estadounidense Semafor.

Jackie Chan y Chris Tucker
Jackie Chan y Chris Tucker en 'Hora punta'. (Constantin-Film)

Un regreso con el equipo original

Brett Ratner, director de la saga y protagonista de una caída en desgracia tras las acusaciones en su contra durante el movimiento #MeToo en 2017, regresaría al frente de Hora punta 4. Según el citado medio, este regreso coincide con una etapa de acercamiento entre Ratner y la familia presidencial, ya que dirigió recientemente el documental Melania para Amazon, un proyecto que alcanzó los 40 millones de dólares de presupuesto. Además, cuenta con el respaldo del productor Arthur Sarkissian, cuya compañía produjo el documental The Man You Don’t Know sobre Trump, donde se revela la faceta ‘íntima’ del político y empresario a través de varias entrevistas con amigos y familiares.

El retorno de Ratner vendrá acompañado también de otro regreso: el de Jackie Chan y Chris Tucker, los protagonistas originales que definieron el éxito de la saga. Chan, actualmente con 71 años, y Tucker, que no actúa en cine desde 2007, estarán de nuevo al frente de una serie que siguió a dos policías forzados a trabajar juntos para rescatar a la hija secuestrada de un diplomático. La primera entrega recaudó 244 millones de dólares a nivel global. Las secuelas superaron esas cifras: Hora punta 2 logró 347 millones de dólares y Hora punta 3 alcanzó los 258 millones de dólares, pese a las críticas divididas que provocó en el momento de su estreno en 2007.

Trump, cada vez más interesado en el cine y con un objetivo en mente

La distribución de la cinta será responsabilidad de Paramount, que ha alcanzado un acuerdo para recibir una tarifa fija, sin compromiso de financiación ni promoción, según Semafor. Mientras tanto, Warner Bros., estudio que financió las tres primeras películas mediante su sello New Line, cobrará el primer ingreso bruto en taquilla, es decir, un porcentaje de la recaudación antes de que los financiadores recuperen gastos.

El presidente, conocido por su intervencionismo en el sector mediático, extiende ahora su influencia a la esfera artística, más concretamente cinematográfica, en lo que ya se ha definido como un intento de “transformar la cultura estadounidense”, utilizando para ello elementos de la cultura popular capaces de apelar mejor a los ciudadanos norteamericanos.

Santiago Abascal, bendecido por Trump en la Conferencia Política de Acción Conservadora.

De este modo, la promoción de figuras como Sylvester Stallone, incluso en eventos de la Casa Blanca, hay que añadirle ahora lo que, desde el sector, se ve como una inminente “ola de películas clásicamente protagonizadas por hombres, con héroes mentalmente fuertes, tradicionales, valientes y seguros de sí mismos. Quizás incluso un poco arrogantes, pero dedicados al honor y al deber. Además, por supuesto, de algunas explosiones, tiroteos, helicópteros, peleas a puñetazos y persecuciones de coches”.

Temas Relacionados

Donald TrumpJackie ChanChris TuckerCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Arturo Pérez-Reverte da una lista con sus películas favoritas de la historia del cine: “Si hay una que me tuviera que llegar a la tumba, sería...”

El famoso novelista tiene en su casa una colección de más de 5.000 discos con algunos de los mejores clásicos del séptimo arte, los cuales revisita periódicamente

Arturo Pérez-Reverte da una lista

Cuándo sale la quinta temporada de ‘Stranger Things’: todas las fechas que tienes que conocer para seguir el final de la serie más icónica de Netflix

El final de la producción llega más de tres años después de su última entrega, con un estreno escalonado que en algunos países podrá verse incluso desde la gran pantalla

Cuándo sale la quinta temporada

Estos son los cuatro episodios que los creadores de ‘Stanger Things’ quieren que te veas antes del final

La temporada 5 arranca a cuenta gotas este jueves y culminará el próximo 1 de enero con el fin de la serie

Estos son los cuatro episodios

Este libro español acaba de ganar el premio al Libro Europeo del año: el viaje de un ateo junto al representante de Cristo en la Tierra

El Premio Europeo del Libro Jaques Delors reconoce desde 2007 las publicaciones en países de la Unión Europea que promuevan los valores de esta comunidad y que exploren temas contemporáneos

Este libro español acaba de

Cómo acabó la temporada 4 de ‘Stranger Things’: todo lo que debes saber antes del gran final

Durante la madrugada de este jueves verán la luz los primeros cuatro episodios de la quinta temporada

Cómo acabó la temporada 4
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos decide sacar los trapos

Ábalos decide sacar los trapos sucios del Gobierno para ‘morir matando’ si el Supremo le manda a la cárcel

España y Arabia Saudí sellan una hoja de ruta para reforzar la lucha contra el crimen organizado

El juez Peinado expulsa a Manos Limpias de la causa contra Begoña Gómez

La UCO sitúa al expresidente de la Diputación de Almería en el centro de una supuesta red familiar para blanquear dinero en efectivo

El dueño de El Ventorro entrega a la jueza de la DANA la factura de la comida entre Vilaplana y Mazón: 165 euros por dos menús concertados

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Puedes cobrar

Sebastián Ramírez, abogado: “Puedes cobrar el paro y ser autónomo al mismo tiempo”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Gerard Piqué imparte clase en Harvard Business School y analiza con los alumnos el “espectacular crecimiento” de la Kings League como modelo de negocio

Al dinero de Reino Unido le gusta España: es nuestro principal inversor junto a EEUU con más de 1.000 M€ en el primer semestre

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 26 noviembre

DEPORTES

Olympiacos- Real Madrid, en directo:

Olympiacos- Real Madrid, en directo: sigue el partido de Champions en vivo

La vida de Carlos Alcaraz tras terminar la temporada: nuevo look, vacaciones en Miami y reencuentro con un extenista argentino

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Olympiacos y el Real Madrid

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, se declara fan de Héctor Bellerín, el jugador del Betis: “Me encanta este hombre”

Así te hemos contado la victoria del Chelsea ante el FC Barcelona en Champions