Sylvester Stallone escapa de etiquetas: “Ni ‘Rambo’ es de derechas ni ‘Rocky’ habla de política”

(Amazon MGM)

Sylvester Stallone ha afirmado recientemente que ni Rambo ni Rocky, los personajes que le han convertido en un referente del cine de acción, representan una ideología política concreta. El actor ha defendido que sus películas no buscan transmitir mensajes políticos, sino ofrecer al público aventura y entretenimiento, rechazando así las interpretaciones que han vinculado su filmografía a posturas ideológicas.

En una entrevista concedida a El Mundo, Stallone declaraba lo siguiente: “Ni Rambo es de derechas ni Rocky habla de política. Si hay algo que odio es hacer películas con carga ideológica, nunca quise incluirla en mis personajes”. El intérprete ha insistido en que, aunque algunos espectadores puedan ver en sus historias un trasfondo político, esa nunca ha sido su intención. Según ha explicado, su objetivo siempre ha sido crear relatos que atrapen al público por su capacidad de emocionar y entretener, no por su contenido ideológico.

Interpretaciones políticas de Rambo y Rocky

A lo largo de los años, tanto la saga de Rambo como la de Rocky han sido objeto de debate por su supuesto mensaje político. En concreto, Rocky IV (1985), dirigida y protagonizada por Stallone, se estrenó en plena Guerra Fría y fue interpretada por muchos como una película de propaganda nacionalista. En ella, el boxeador estadounidense se enfrenta al soviético Iván Drago, lo que llevó a identificar a Rocky como símbolo del capitalismo frente al comunismo.

Por su parte, el personaje de John Rambo ha sido asociado a valores conservadores y nacionalistas. A lo largo de las diferentes entregas, Rambo defiende los intereses de Estados Unidos en conflictos internacionales, recurre a la violencia y muestra una postura crítica ante ciertas políticas progresistas de su propio gobierno. Estas características han alimentado la percepción de que el personaje encarna una visión política de derechas, algo que Stallone ha desmentido de forma rotunda.

Sylvester Stallone en 'Rambo'

Stallone y su relación con figuras políticas

La imagen pública de Stallone se ha visto reforzada por su cercanía a líderes políticos conservadores. El pasado 20 de enero, el actor fue nombrado enviado presidencial especial en Hollywood por el presidente Donald Trump, junto a Mel Gibson y Jon Voight. Este cargo diplomático tiene como objetivo mantener informado al presidente sobre la industria cinematográfica estadounidense. La designación no sorprendió, ya que Stallone y sus compañeros han mostrado en varias ocasiones su apoyo al Partido Republicano.

Durante el acto de nombramiento, Stallone llegó a comparar a Rocky Balboa con Trump, asegurando: “Mi personaje es justo como el presidente Trump. Estamos ante la presencia de un ser mítico. Me encanta la mitología y este individuo no existe en el planeta. Nadie podría haber hecho lo que él hizo. Estoy sorprendido”. Además, en la década de los ochenta, el actor mantuvo una relación cercana con el presidente Ronald Reagan, conocido por su patriotismo y su ideología conservadora.

A pesar de las interpretaciones y de sus relaciones personales con figuras políticas, Stallone ha insistido en que sus películas no pretenden adoctrinar ni transmitir mensajes políticos. Para él, el cine debe ser un espacio donde el público pueda sumergirse en historias de aventura y emoción, alejadas de cualquier carga ideológica. Así, el actor reivindica el valor del entretenimiento puro como la esencia de su trabajo en la gran pantalla.