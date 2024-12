Spotify Wrapped 2024: cómo funciona y cuándo sale

Imagen del Spotify Wrapped

Se acerca uno de los momentos más esperados del año para cualquier melómano. Y no, no hablamos de ningún festival, concierto o lanzamiento de algún disco en particular. Sí se trata de un lanzamiento, pero de algo muy diferente. Uno que cada año comparten millones de personas y que siempre trae cola por ver qué grupos y artistas aparecen en él. Así es, estamos hablando del Spotify Wrapped, que este 2024 promete una vez más convertirse en aquello de lo que todo el mundo hable durante días e incluso semanas. Pues bien, el de este año parece estar a la vuelta de la esquina, a juzgar por las fechas en las que ha llegado otros años.

Aunque no hay una confirmación oficial de la fecha en la que llega el Spotify Wrapped, la aplicación ha lanzado este programa por estas fechas en ediciones anteriores. Sin ir más lejos, el de 2023 aterrizó el 29 de noviembre, mientras que el de 2022 lo hizo el 30 de noviembre de su año. Eso significa que el de 2024 está al caer, y lo más probable es que la aplicación avise en los próximos días de que ya está disponible, siendo la fecha más sugerida el próximo miércoles 4 de diciembre. Pero a quien piense que aun puede cambiar los artistas o las canciones que le salga, lo tiene algo complicado. Spotify registra hasta finales de octubre, por lo que todo lo escuchado a partir de ese momento no cuenta.

Estrenado en 2016 por la plataforma de reproducción de música Spotify, el Wrapped es una especie de repaso del año, por así decirlo. A través de una presentación original y dinámica, que ha ido evolucionando con los años, la aplicación te permite ver en formato story cómo ha ido tu año en lo que a música se refiere. Además, desde hace un tiempo han incorporado también un apartado para los podcasts -cada vez más reproducidos en la plataforma- o incluso una especie de personalidad musical, atendiendo no ya a tus gustos sino también a tu conducta a la hora de escuchar música: si eres más de por las mañanas, por las tardes o por las noches, si sueles obsesionarte con una canción o eres de escuchar aleatoriamente... en definitiva, tu alma explicada a través de la música, por decirlo de alguna manera.

Análisis de Spotify Wrapped 2023 desglosa los moods y personalidades de los usuarios

El ‘scrobbling’ y sus alternativas

El Wrapped funciona gracias a un método llamado scrobbling, que básicamente consiste en llevar un registro de todas las canciones que escuchas y en base a eso realizar un informe o, de manera aun más práctica, recomendarte canciones o artistas similares. Si bien Spotify comenzó a implementar este método para realizar el Wrapped hace tan solo unos años, lo cierto es que originalmente fue creada por otra aplicación paralela, llamada Last.fm. En esta app uno puede consultar la música que escucha en cualquier momento, por lo que a su manera es una forma de poder ver el wrapped en cualquier momento, aunque quizá no de una forma tan visual como lo presenta Spotify.

Esta aplicación descubrió que prestando atención a los hábitos de escucha de una persona se podía llegar a saber mucho de ella, y comenzó a elaborar informes no ya anuales como el Wrapped, sino semana por semana. Además, las recomendaciones resultaban mucho más sencillas y se iban actualizando conforme el usuario escucha más música, por lo que se convirtió una manera bastante más útil de descubrir música nueva y a la vez tener un informe de la música que escuchas con más frecuencia. Habrá que estar atentos a que Spotify suelte la bomba, pero el reloj ya ha echado a andar y es solo cuestión de tiempo que uno pueda ver sus artistas y canciones más escuchados del año.