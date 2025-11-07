España Cultura

Spotify se adelanta al Wrapped: así es la nueva función para consultar tus artistas favoritos

La plataforma de música en streaming anuncia una característica con la que repasar la música escuchada

Guardar
Pasos para acceder a tu
Pasos para acceder a tu resumen semanal. (Spotify)

A la espera de que llegue el ansiado Spotify Wrapped, la plataforma acaba de anunciar el lanzamiento de una nueva función que hará más llevadera la espera, las listening stats. La plataforma ahora muestra estadísticas semanales que permiten conocer de un vistazo qué artistas y canciones han marcado su semana. Según comunicó la propia empresa, este novedoso minirreporte busca transformar la cotidianeidad de la escucha en una experiencia personalizada y fácilmente compartible por más de 60 mercados globales.

La opción, que aparece tras pulsar la imagen de perfil en la aplicación, acerca a usuarios tanto gratuitos como premium a una panorámica de su consumo musical de los últimos siete días. Cada sección revela sus artistas favoritos, temas más escuchados y un “highlight especial” que, según Spotify, recoge lo más característico de esa semana: puede tratarse de un hito, nuevos descubrimientos o esos momentos en los que un usuario se convierte en fan de un artista. Todo queda almacenado para consultarlo durante las siguientes cuatro semanas, lo que permite comparar y revisar la evolución de las preferencias personales.

La introducción de listening stats se entiende como una continuación lógica de la estrategia de la compañía, que ya había encontrado un éxito viral con Wrapped, el repaso anual que millones de personas esperan cada diciembre. Pero ahora la apuesta se traslada al plano semanal, con datos más frescos y mayor presencia en las redes sociales gracias a la función de compartir, facilitando que los usuarios difundan sus resultados tanto en Spotify como en plataformas como Instagram o WhatsApp.

Las imágenes promocionales de la aplicación muestran el proceso sencillo de acceso: basta con pulsar la foto de perfil, abrir la pestaña de estadísticas (“listening stats”) y repasar los nombres que han sonado con mayor frecuencia en la semana. Después, el usuario puede compartir el resumen global o algunos destacados individuales mediante las opciones de la propia app. Spotify destaca que este enfoque refuerza la conexión emocional de las personas con su música, ayudándoles a descubrir patrones recurrentes o sorpresas que antes pasaban desapercibidas.

(Spotify)
(Spotify)

Una respuesta a Apple

Entre los incentivos de la nueva función figuran listas de reproducción automáticas basadas en las tendencias de escucha reciente, así como sugerencias adaptadas que renuevan las opciones para explorar el catálogo y profundizar en géneros, artistas o lanzamientos. Según la información oficial distribuida por Spotify, el objetivo es mantener al usuario inmerso en una experiencia personalizada, apoyada en otras herramientas como Daylist, el Radar de Novedades o el Descubrimiento Semanal, que ya permiten explorar nuevos sonidos o mantenerse al día con las novedades relevantes.

El anuncio de listening stats llega poco después de que Apple Music integrara en su servicio su propio motor de estadísticas mensuales, bautizado como Replay y actualizado para fusionarse dentro del ecosistema de iOS 26. Ambas compañías apuestan así por el valor añadido de los datos personales de escucha, aprovechando el atractivo social y psicológico que genera conocer —y mostrar— las afinidades musicales propias como parte de la identidad digital.

Desde Spotify subrayan el mensaje de acercar la música al usuario de una forma novedosa. “Estamos siempre buscando nuevas formas de convertir el sonido en algo personal”, expone la plataforma en su comunicado oficial, remarcando el papel de las playlists personalizadas, los recuerdos asociados a canciones y la narración propia que se construye mediante la escucha. La compañía asegura que este tipo de funciones dan un aire lúdico e introspectivo, al tiempo que facilitan la interacción social. Mientras tanto, el acceso a la función queda en manos de los propios usuarios: solo se requiere una interacción directa en el menú principal para sumergirse en las estadísticas musicales semanales, listo para ser compartido o analizado con detalle durante el próximo mes.

Temas Relacionados

SpotifySpotify WrappedMúsicaMúsica EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Juan del Val responde a las críticas a su novela premiada con el Premio Planeta: “Me afectó más ver a mis amigos sufrir”

El escritor reaparece en El Hormiguero para defender su postura y contar cómo ha vivido los últimos días desde que se anunciase el premio

Juan del Val responde a

Todo lo que se sabe del biopic de Michael Jackson, que será protagonizado por su sobrino

La película, dirigida por Antoine Fuqua girará en torno a la vida del Rey del Pop

Todo lo que se sabe

Los mejores estrenos en cines de la semana: de ‘Bugonia’ al reestreno de la saga ‘Crepúsculo’

La nueva película del tándem Emma Stone y Yorgos Lanthimos o el regreso de la vampírica saga son los títulos destacados

Los mejores estrenos en cines

David Trueba, director de ‘Siempre es invierno’: “Si los hombres tuvieran la menstruación, habría 5 días de libre disposición cada mes”

Entrevistamos al responsable de títulos como ‘Saben Aquell’, adapta su propia novela, ‘Blitz’, con David Verdaguer como protagonista

David Trueba, director de ‘Siempre

Cali Y El Dandee: “El orgullo de escuchar a miles de personas cantar nuestra canción es muy especial, aunque no era nuestro sueño de niños”

El mítico dúo colombiano, responsable de éxitos masivos como ‘Yo te esperaré’, lanza ahora ‘Último primer beso’, una canción en la que por primera vez los hermanos Rengifo abordan su propia vida y rescatan recuerdos de su infancia

Cali Y El Dandee: “El
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo elimina la norma

El Supremo elimina la norma que limitaba los años de residencia de los militares en los alojamientos del Ejército

Los servicios secretos buscan cerrajeros, fontaneros, economistas y futuros agentes con titulación universitaria “que toleren la presión”

El Gobierno entra en parálisis legislativa tras el bloqueo de Junts, pero todavía cree que puede sobrevivir negociando “ley a ley”

Una pareja belga quería donar sus casas en Marbella a sus hijos, pero la Justicia dice que era una herencia encubierta: no podían venderlas ni usarlas mientras los padres vivieran

Una acusación de la DANA pide que declaren dos alcaldes para que aclaren qué hablaron con Mazón: ven “contradicciones” tras la declaración de Maribel Vilaplana

ECONOMÍA

¿La hora de comer la

¿La hora de comer la paga la empresa? Esto es lo que dice el Tribunal Supremo

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Xavi Abat, abogado, explica “las cuatro formas para autodespedirse con indemnización y paro”

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 7 de noviembre

Qué tipos de calefactores consumen más y cuáles ayudan a ahorrar: hasta un 30% menos en la factura de la luz

DEPORTES

Los rivales de Carlos Alcaraz

Los rivales de Carlos Alcaraz en las ATP Finals: de Novak Djokovic a Taylor Fritz

La FIFA publica los nominados al premio The Best 2025: Lamine Yamal, Pedri o Mbappé están en la lista, pero Vinicius no

Un extenista habla sobre la época en que los premios eran en metálico: “Viajar con una bolsa de tenis repleta de fajos de billetes daba un poco de canguelo”

Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, ayudó a salvar al Real Oviedo: compró una acción del club en 2012 y formó parte del movimiento global que evitó su desaparición

La respuesta de Lamine Yamal cuando le comparan con Messi tras el partido de Champions del FC Barcelona contra el Brujas