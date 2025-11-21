España Cultura

La novela argentina sobre la ‘monja alférez’ que ha ganado uno de los premios literarios más importantes en Estados Unidos

Gabriela Cabezón Cámara ha conseguido el National Book Award con su novela ‘Las niñas del naranjel’ en la categoría de Literatura Traducida

Guardar
Gabriela Cabezón Cámara y su
Gabriela Cabezón Cámara y su galardonado libro 'Las niñas del naranjel'

La novela Las niñas del naranjel, escrita por la argentina Gabriela Cabezón Cámara y traducida al inglés por Robin Myers bajo el título We are green and trembling, ha sido galardonada con el National Book Award en la categoría de Literatura Traducida para 2025. La ceremonia, celebrada en Nueva York, ha distinguido a ambas creadoras por una obra que explora la figura histórica de Catalina de Erauso, conocida como la monja alférez, y que se adentra en los procesos de conquista y encuentro cultural en América a través de la mirada de dos niñas guaraníes.

Cabezón Cámara ha agradecido el reconocimiento destacando el papel de la educación pública y gratuita en Argentina, afirmando: “la gente de clase trabajadora como yo nunca estaría acá” sin ese apoyo.

La novela, publicada originalmente en 2023 por Penguin Random House, se inspira en la vida de Catalina de Erauso (1592-1650), un personaje que ha sido objeto de numerosos estudios históricos, relatos literarios y adaptaciones cinematográficas. Tras huir del convento de San Sebastián, Erauso, ya convertida en hombre, viajó a América en torno a 1603, contexto en el que se sitúa la narración de Cabezón Cámara.

“Una sátira barroca queer”

La Fundación Nacional del Libro, responsable de la concesión del premio, ha definido la obra como “una sátira barroca queer, una novela picaresca surrealista rica en un lenguaje desbordante de imaginación y una crítica mordaz de la subyugación, el colonialismo y la tiranía en todas sus formas”.

La traducción al inglés, realizada por la poeta Robin Myers, ha sido reconocida como una de las experiencias más gratificantes de su carrera. Myers ha descrito la novela como “vertiginosa, de gran vitalismo y cadencia, que mezcla diferentes registros y que es deliberadamente anacrónica porque combina el español arcaico y el contemporáneo”. La complejidad lingüística de la obra ha supuesto un reto para la traductora, que ha compartido el escenario con la autora durante la entrega del galardón.

Cristina Cabezón Cámara y Robin
Cristina Cabezón Cámara y Robin Myers recibiendo el galardón por 'We are green and trembling'

El National Book Award, uno de los premios literarios más prestigiosos de Estados Unidos, otorga en esta categoría una dotación de 10.000 dólares, repartida entre la autora y la traductora. Las niñas del naranjel ya había sido distinguida previamente con galardones como el Premio Sor Juana Inés de la Cruz en Guadalajara, el Premio Ciudat de Barcelona en lengua castellana y el Premio Fundación Medifé Filba, entre otros.

La obra se vincula temáticamente con la anterior novela de Cabezón Cámara, Las aventuras de la China Iron (2017), en la que la autora reinterpretaba la literatura gauchesca desde una perspectiva feminista, tomando como referencia el clásico argentino Martín Fierro (1872) de José Hernández.

En Las niñas del naranjel, la autora retoma la exploración de textos históricos y literarios, dotando a la narración de un enfoque queer y una crítica social que dialoga con el presente.

Otros premiados de esta edición del National Book

El jurado de la 76ª edición de los National Book Awards ha seleccionado a los ganadores entre un total de 49 finalistas. En la misma ceremonia, otros autores han sido reconocidos en distintas categorías: Rabih Alameddine ha recibido el premio a la mejor obra de ficción por The True True Story of Raja the Gullible (and His Mother), Omar El Akkad ha sido distinguido en ensayo por Algún día todo el mundo habrá querido estar siempre en contra, Patricia Smith ha obtenido el galardón de poesía por The Intentions of Thunder y Daniel Nayeri ha sido premiado en literatura juvenil por The Teacher of Nomad Land: A World War II Story.

Una recopilación de algunas novelas que se publican en el mes de septiembre de 2025.

La National Book Foundation, entidad organizadora de los premios, ha subrayado el carácter innovador y la relevancia de la obra de Cabezón Cámara, que, a través de una prosa exuberante y una perspectiva crítica, revisita episodios fundamentales de la historia y la literatura hispanoamericana.

Temas Relacionados

Gabriela Cabezón CámaraEscritorasLiteraturaLibrosLibros EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La vida de vagabundo de Kevin Spacey en su intento por volver a Hollywood: “Si mañana me llaman Scorsese o Tarantino se acaba todo esto”

El actor asegura que no tiene casa y vaga por distintos hoteles y residencias temporales a la espera de encontrar el papel que le lleve de vuelta a la gloria

La vida de vagabundo de

Matt Damon revela que Tom Holland se llevó a al equipo de ‘La Odisea’ a ver esta película clásica: “Como es Spider-Man y cae tan bien pudo hacerlo”

El joven actor habló con el presidente de Sony y lo convenció para quedarse con su sala privada de cine durante cuatro horas

Matt Damon revela que Tom

Los mejores estrenos de la semana en cines: de ‘Wicked: Parte II’ a The Running Man’

El regreso del universo de Oz o la nueva película de acción basada en una novela de Stephen King protagonizan la cartelera

Los mejores estrenos de la

Sergio Dalma regresa con un nuevo disco homenaje a la música italiana: “Para mí Eurovisión, sin música en directo, me parece un espectáculo de la Super Bowl”

El mítico cantante responsable de temas como ‘Bailar pegados’, regresa con ‘Ritorno a Via Dalma’, un álbum el que sigue recuperando clásicos de la ‘canzione’ italiana

Sergio Dalma regresa con un

‘Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha’ ya tiene tráiler: quién es quién en las primeras imágenes de la nueva película de la exitosa saga literaria

La historia de Haymitch Abernathy, mentor de Katniss en la historia original, se cuenta en esta nueva adaptación de las novelas de Suzanne Collins

‘Los juegos del hambre: Amanecer
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuatro consejos para conducir de

Cuatro consejos para conducir de forma segura bajo la lluvia: “Es uno de los peligros más frecuentes de la carretera”

El nuevo radar de la DGT que no multa por exceso de velocidad: se considera una infracción grave y se castiga con 200 euros

Un hombre omitido del testamento de su padre pide que se respete su derecho de heredero forzoso y la Justicia lo concede: el tribunal le asigna un tercio de la herencia

La Guardia Civil pondrá multas de hasta 200 euros a los asturianos que no cuenten con este elemento en su maletero durante las inclemencias del tiempo

La condena al fiscal general del Estado inflige una derrota al Gobierno y empaña el aniversario de la muerte de Franco

ECONOMÍA

Sergio Gutiérrez, especialista en el

Sergio Gutiérrez, especialista en el sector inmobiliario: “Se acabó alquilar habitaciones en 2026”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 21 de noviembre

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy viernes 21 de noviembre

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 21 de noviembre

¿Cómo de importante es la energía nuclear en España? Estabilidad ante apagones y bajas emisiones vs. altos costes y residuos

DEPORTES

Cuartos de Final de la

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf

Juan Ferrando, el entrenador español que ha hecho que una plantilla modesta de Grecia aspire a la Champions: “Los objetivos, semana a semana”