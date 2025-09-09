España Cultura

Se estrena en HBO la que podría ser la mejor serie del año: un thriller protagonizado por un antiguo sacerdote

Se llama ‘Task’, está protagonizada por Mark Rufallo y el ‘showrunner’ es Brad Ingelsby, creador de ‘Mare of Easttown’

Por Beatriz Martínez

Mark Ruffalo protagoniza 'Task' (HBO Max)

Brad Ingelsby regresa a su Pensilvania natal (que ya retrató en Mare of Easttown) en su nueva serie para HBO Max y que explora el choque inevitable entre dos figuras opuestas en un entorno marcado por la pérdida y la redención.

La serie, que cuenta con Mark Ruffalo como protagonista, se aleja del clásico esquema de misterio para adentrarse en una narrativa donde la tensión surge de la certeza de un enfrentamiento inminente entre personajes complejos y profundamente humanos.

En esta ocasión, Ingelsby sitúa la acción en el condado de Delaware, donde el agente especial del FBI Tom Brandis (interpretado por Ruffalo) lidera una investigación sobre una serie de allanamientos en viviendas vinculadas al narcotráfico.

Una narrativa diferente

La trama se distancia del tradicional “quién-lo-hizo” y se centra en la evolución emocional de sus protagonistas. “La tensión proviene de saber que estos personajes van a chocar en algún momento y no sabremos qué podrá pasar”, explicó Ingelsby.

¿Alguna vez has hecho algo imperdonable? Del creador de #MareOfEasttown, #Task estrena el 7 de septiembre. (HBO Max)

El personaje de Brandis se aleja del arquetipo del agente infalible: tras abandonar las operaciones de campo, intenta superar una tragedia familiar cuya naturaleza se revela de forma gradual.

Su trasfondo resulta inusual para un agente federal, ya que antes de ingresar en la agencia estudió filosofía y ejerció como sacerdote durante ocho años.

El personaje está ligeramente inspirado en mi tío, un sacerdote agustino que dejó su puesto para casarse con una mujer”, relató Ingelsby. “Me interesaba un agente del FBI con ese punto de vista: no es el tipo más intuitivo del mundo, no es bueno con la pistola, pero tiene un nivel de compasión que puede considerarse un superpoder”.

La supervisora de Brandis, interpretada por Martha Plimpton, lo recluta para encabezar el grupo especial encargado de frenar una posible guerra territorial tras una serie de asaltos a narcocasas en los condados de Montgomery y Delaware.

De las nueve viviendas atacadas, siete pertenecían a miembros de los Dark Hearts, la segunda banda de moteros más relevante en el tráfico de fentanilo del noreste de Estados Unidos. “Debemos dar con ese equipo y evitar una guerra territorial”, le ordena su jefa en la serie.

Martha Plimpton regresó a la televisión gracias a 'Task'.

Desde el inicio, el espectador conoce la identidad de los responsables de los asaltos: Robbie Prendergast (Tom Pelphrey), un padre soltero marcado por el abandono de su esposa y la muerte de su hermano, lidera el grupo.

La crianza de sus hijos recae principalmente en su sobrina Maeve (Emilia Jones), quien también se encarga de las tareas domésticas. Maeve prefiere ignorar las actividades nocturnas de su tío y su compañero Cliff (Raúl Castillo), amigo de la familia y colega en el servicio de recogida de basura.

El enfoque de Ingelsby prioriza el desarrollo emocional sobre la estructura del género, como si fuera una muleta que ayuda a caminar al drama, que sirve para que la gente vea cosas que a veces resultan crudas.

Inspirada en el estilo de Michael Mann

Inspirado en el estilo de Michael Mann en Heat, Ingelsby distribuye el protagonismo entre los distintos bandos, evitando una división tajante entre héroes y villanos. “Trato de acercarme a cada personaje sin hacer juicios y tratando de entender que la gente puede ser muchas cosas a la vez”, explicó el ‘showrunner’.

Mark Ruffalo en 'Task' (HBO Max)

Una de las cosas que más me gustaron de Heat es que querías que De Niro se saliera con la suya, pero también querías que Pacino lo cogiera. Y sabías que esas dos cosas no podían coexistir”.

El reparto de Task incluye a la policía estatal Elizabeth Stover (Alison Oliver), la sargento Aleah Clinton (Thuso Mbedu) y el agente Anthony Grasso (Fabien Frankel), todos ellos con escasa experiencia, lo que aporta momentos de ligereza y autenticidad.

