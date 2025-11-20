España Cultura

Berto Romero, actor y humorista: “Es muy duro ir al médico y que te digan que estás mal por desgaste y que simplemente no haya nada que hacer”

El cómico, que ha cumplido 51 años, ha reflexionado sobre su etapa de madurez, el paso del tiempo y las enfermedades relacionadas con la edad

El actor, guionista y humorista
El actor, guionista y humorista español Berto Romero EFE/Javi Colmenero/Archivo

El paso del tiempo y sus efectos en la salud han centrado las últimas reflexiones públicas de Berto Romero, quien, a sus 51 años, ha compartido su experiencia personal sobre el envejecimiento y la paternidad en una reciente entrevista con el ‘pódcast’ La Pija y la Quinqui.

El humorista catalán, conocido por su trayectoria en la comedia y su inconfundible estilo, ha abordado con franqueza cómo afronta esta etapa de madurez, marcada por los cambios físicos y la convivencia con dos hijos adolescentes. Romero ha relatado cómo la percepción de la juventud se va desdibujando con los años, mientras el cuerpo muestra signos de desgaste y las imágenes del pasado quedan cada vez más lejanas.

Durante la conversación, el cómico de Manresa ha detallado algunos de los problemas de salud que le han acompañado en los últimos tiempos. Ha explicado que su menisco izquierdo está desgastado debido a la edad, motivo por el cual los médicos le han desaconsejado practicar deportes de impacto. Romero ha lamentado la manera en que algunos profesionales sanitarios han gestionado sus dolencias, afirmando: “Es muy duro ir al médico y que te digan que estás mal por desgaste y que simplemente no hay nada que hacer”, según ha declarado en el ‘pódcast’.

Los retos de cumplir años

El humorista también ha reflexionado sobre la evolución de la imagen personal a lo largo de las décadas, poniendo el foco en el cabello como símbolo del paso del tiempo. Ha comentado su fascinación por la densidad, el color y los peinados de épocas pasadas, y ha ironizado sobre los cambios en la estética dental: “Echo de menos los dientes feos de los 70; ahora todo el mundo tiene la boca perfecta”, ha bromeado Romero en la misma entrevista, en la que demostró su habitual sentido del humor, que siempre le acompaña, ya hable de temas más serios o más divertidos.

'El otro lado', la serie de Movistar Plus creada por Berto Romero

Uno de los momentos más destacados de la entrevista ha surgido al abordar el impacto de la inteligencia artificial en la percepción de la realidad. Romero ha contado que ha visto una imagen suya generada por IA en la que aparecía rejuvenecido y vestido con una camisa que realmente posee. Sobre esta experiencia, ha confesado: “Me aterroriza. En unos años no sabremos qué es real y qué no, lo único que podemos salvar es el teatro”, según ha manifestado el habitual colaborador de Andreu Buenafuente.

Nuevos proyectos teatrales y cinematográficos

En este contexto, el humorista ha aprovechado para dar visibilidad a su último proyecto teatral, Lo Nunca Visto, un espectáculo de humor que combina música, monólogo, show y magia y muchas otras sorpresas inesperadas. La obra se representa en el teatro Príncipe Pío de Madrid hasta el 8 de diciembre y, posteriormente, tendrá dos funciones en Barcelona los días 19 y 20 de diciembre, además de una nueva ronda a partir de febrero.

Berto Romero en el programa'El
Berto Romero en el programa'El Consultorio de Berto' en Movistar Plus+ (Movistar Plus+)

Además, acaba de rodar a las órdenes de Javier Ruiz Caldera, Cinco minutos más, una película sobre bucles temporales protagonizada junto a Javier Cámara y Belén Cuesta.

Temas Relacionados

Berto RomeroActoresActores EspañolesCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

