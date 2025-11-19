España Cultura

La adaptación de ‘El cuco de cristal’, de Javier Castillo: más seria y consistente que el ‘fast-food’ habitual de Netflix

Analizamos la nueva miniserie de la plataforma, basada en un éxito ‘súperventas’: una propuesta sólida, con una ambientación con personalidad y un estupendo reparto

Guardar
Adaptación de la novela de Javier Castillo en la que una joven investiga las extrañas desapariciones de mujeres en un pueblo a lo largo de los años (Netflix)

Se ha estrenado en Netflix la adaptación de la novela ‘súperventas’ El cuco de cristal de Javier Castillo en formato miniserie, colocándose de manera inmediata en el número uno de ficciones más vistas de la plataforma.

Un dato bastante previsible si tenemos en cuenta los millones de lectores que cuenta el escritor, del que también se ha adaptado La chica de nieve. Sin embargo, las adaptaciones de ‘bestsellers’, en su vertiente de thriller, no suelen caracterizarse por su calidad (siempre hay excepciones), sobre todo porque, en muchos de los casos, proceden de tramas tan inverosímiles y delirantes que resulta complicado componer algo mínimamente coherente.

En ese sentido, muchas de estas producciones terminan siendo ‘subproductos’ a pesar de la cantidad de dinero invertidas en ellas y de la repercusión que puedan tener en plataformas. Véase el caso de Reina Roja, el libro de Juan Gómez Jurado que tuvo una versión a la altura de su calidad literaria, muy deficiente y sobre-excitada.

Cuando la naturaleza se llena de violencia

Afortunadamente, no es el caso de El cuco de cristal, que se ha tomado en serio el proceso de adaptación para convertirse en una ficción con una identidad propia, sobre todo a la hora de trasladar la acción de Estados Unidos al Valle de Ambroz, en Cáceres, convirtiendo el escenario en un protagonista más a la hora de configurar una atmósfera boscosa e inquietante repleta de referencias a la naturaleza salvaje, que también anida en los personajes.

La propuesta se mueve en varios espacios temporales. Por una parte, una joven, Clara (Catalina Sopelana), sufre un infarto repentino y despertará con un corazón nuevo. Investigará quién es el donante e irá a parar a un pueblo donde se han producido numerosas desapariciones a lo largo de los años.

Catalina Sopelana como Clara, Iván
Catalina Sopelana como Clara, Iván Massagué como Rafael en 'El cuco de cristal'. Cr. Julio Vergne/Netflix © 2024

Así, la acción también se trasladará al pasado, para contar la historia de Miguel (Álex García), un Guardia Civil atormentado con la desaparición de su hermana años atrás y que comenzará a seguir una pista que lo llevará a un asesino en serie de mujeres. Y es que la violencia de género es uno de los pilares de una ficción que también aborda el peso de la herencia, de cómo los males se van traspasando de padres a hijos como una especie de maldición.

Alternancia de tiempos entre pasado y presente

Así, Miguel se convertirá en el nexo de unión entre ese pasado del que poco a poco iremos conociendo los secretos que escondía y un presente marcado por la muerte y la desgracia: el corazón de Carla perteneció al hijo de Miguel, que también había seguido investigando los extraños sucesos que ocurrían en su pueblo antes de fallecer.

Esta partición entre dos tiempos a veces resulta algo molesta a la hora de ir encajando las piezas (los letreros con los años de ubicación resultan cansinos), pero demuestran una sólida propuesta narrativa en forma de puzzle que añade capas al misterio que diferencia a El cuco de cristal de otras propuestas de ‘fast-food’ audiovisual, de usar y tirar y que, al menos, conlleva un mínimo esfuerzo por parte del espectador para seguir una trama que no deja de estar armada de forma consistente.

El folclore y las tradiciones
El folclore y las tradiciones (inventadas) se convierten en una parte importante de la trama de 'El cuco de cristal', configurando una iconografía propia. Cr. Julio Vergne/Netflix © 2025

Por supuesto, hay cuestiones inverosímiles, pero la mayoría proceden del propio material de partida. Pensar que un ‘serial killer’ se esconde en un pueblo tan pequeño perpetuando los asesinatos durante tanto tiempo, resulta difícil de creer. En cualquier caso, cada giro se encuentra bien medido, las sorpresas están bien estructuradas y, por encima de todo, la ambientación que tiene que ver con las tradiciones y el folclore inventado de la zona, dota personalidad al conjunto.

Estupendos actores

Además, el trabajo de los intérpretes es magnifico. Álex García arrebata prácticamente el corazón de la serie y compone uno de los mejores papeles de su carrera, acompañado de la siempre contundente Itziar Ituño. Además, las brillantes composiciones de Iván Massagué y Telmo del Estal se convierten en parte esencial de los últimos capítulos.

Alex García en uno de
Alex García en uno de sus mejores papeles Cr. Julio Vergne/Netflix © 2024

Es una pena que el interés no se encuentre bien equilibrado entre ese pasado y el presente, de forma que este último resulta bastante sugestivo y con algún recurso tramposo.

En cualquier caso, detrás de esta producción muy cuidada, está Atípica Films, del recientemente desaparecido José Antonio Félez, artífice de éxitos dentro del thriller español como las películas de Alberto Rodriguez, en especial La isla mínima. En la dirección encontramos a Laura Alvea (que también estuve presente en La chica de nieve) y Juan Miguel del Castillo, que debutó con la excelente Techo y comida.

Temas Relacionados

Javier CastilloPlataformasNetflixSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Todo lo que tienes que saber de ‘Puñales por la espalda: De entre los muertos’: sinopsis, reparto y estreno de la nueva entrega en la saga de misterio de Netflix

El detective Benoit Blanc interpretado por Daniel Craig regresa en una nueva intriga que pasará por cines antes de llegar a la plataforma

Todo lo que tienes que

Álvaro Morte se convierte en Adolfo Suárez en ‘Anatomía de un instante’: “Como fue vendedor de neveras, sabía convencer y conseguir lo que quería”

El actor de ‘La casa de papel’ encarna al ex presidente del Gobierno en la adaptación de la novela de Javier Cercas sobre el 23F

Álvaro Morte se convierte en

Ni ‘Los Bridgerton’ ni ‘La emperatriz’: la divertida serie de época que acaba de llegar y ya triunfa en Netflix

Basada en la vida de una gran gobernante, esta serie protagonizada por dos jóvenes y grandes actores acaba de aterrizar en la plataforma

Ni ‘Los Bridgerton’ ni ‘La

Esta es la obra de arte moderno más cara de la historia y que ha batido todo los récords en tan solo 20 minutos

El cuadro se coloca en la lista de piezas vendidas por encima de los 100 millones de euros superando nombres como el de Picasso

Esta es la obra de

La carta que Daniel Radcliffe escribió al nuevo Harry Potter y la tierna respuesta que recibió: “Espero que lo esté pasando genial”

El actor que diera vida al popular mago ha revelado la conversación por correspondencia con el joven

La carta que Daniel Radcliffe
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez deja en libertad

El juez deja en libertad a Santos Cerdán tras casi cinco meses en prisión al quedar “seriamente mitigado” el riesgo de destrucción de pruebas

Procedente el despido de un preso que trabajaba en el economato de la prisión por vender productos por la puerta de atrás “pese a la prohibición expresa”

Feijóo ataca a Sánchez por el nuevo informe de la UCO sobre Cerdán y la falta de Presupuestos: “Donde no hay techo de gasto es en Ferraz”

Un juez retira la pensión de 2.000 euros mensuales a una mujer después de que un detective privado le pillara con una nueva pareja

Acuerdos y reuniones de Zelenski en su visita a España: los 800 millones de euros de ayudas o la colaboración con empresas de defensa

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Todas las claves para evaluar los riesgos laborales de una empleada del hogar: cómo cumplir con la ley y evitar sanciones

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 19 noviembre

La vivienda marca su precio más alto desde 1995 tras subir un 12% en el tercer trimestre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

Una España de récord pone

Una España de récord pone rumbo al Mundial tras el empate ante Turquía: La Roja iguala la racha sin perder de Italia

Así te hemos contado el partido entre España y Turquía (2-2)

España no consigue pasar del empate ante Turquía, pero certifica su plaza para el Mundial de 2026

Stephen Curry confiesa que el juego de los Warriors en la NBA está inspirado en Pep Guardiola: “Nos enseñaron un vídeo del estilo ‘tiki taka’ del Barcelona”

El jefe de McLaren se sincera sobre Fernando Alonso: “Me arrepiento de no haberle dado un buen coche”